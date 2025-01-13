غزة تباد.. استشهاد 11 فلسطينيا بقصف إسرائيلي متفرق على القطاع

غزة: استشهد 11 فلسطينيا وأُصيب آخرون، منذ مساء الأحد، في قصف إسرائيلي متفرق على القطاع استهدف أبرزه مركز إيواء بمدينة غزة في ظل إمعان جيش الاحتلال بالإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 16 شهرا.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف فجر الاثنين مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة “صلاح الدين” التي تؤوي نازحين بحي الدرج، فيما أفاد الدفاع المدني في حصيلة أولية عن القصف باستشهاد 4 فلسطينيين.

وشمال القطاع، استشهد فلسطيني وأُصيب آخرون الاثنين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في جباليا البلد بالمحافظة التي تشهد منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عملية عسكرية مكثفة أسفرت بعد مرور 100 يوم عن مقتل وفقدان أكثر من 5 آلاف شخص.

وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا يضم منازل لعائلتي جرادة وخاطر بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وفق إفادة شهود عيان.

عاجل .. استـ.ـشهاد الأستاذ أنور جرادة مقدم برنامج “أنا توجيهي” في إذاعة صوت القدس بغارة إسرائيلية استهدفت منزله بحي الشجاعية شرق غزة. pic.twitter.com/OnmZ9Rez1O — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 12, 2025

وقصفت آليات جيش الاحتلال منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع بالتزامن مع إطلاق مكثف للنيران غرب المخيم.

وقال شهود عيان إن سلاح البحرية الإسرائيلي قصف منطقة “العزبة” شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)