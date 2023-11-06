4 شهداء في طولكرم إثر عملية اغتيال نفذتها قوة خاصة.. وشهيد خامس في الخليل- (فيديو)

“القدس العربي”: قامت قوة خاصة إسرائيلية باغتيال 4 مقاومين في مدينة طولكرم في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، وذلك بإطلاق النار بشكل كثيف على سيارة كانوا يستقلونها أمام مدخل مخيم طولكرم.

والشهداء، بحسب وزارة الصحة هم: مؤمن سائد بلعاوي (20 عاماً)، وعز الدين رائد عواد (25 عاماً) وهو قائد كتائب القسام في طولكرم، وجهاد مهراج شحاده (22 عاماً) وهو قائد كتيبة الرد السريع في طولكرم، وقاسم محمد رجب (20 عاماً).

وأشارت الوزارة إلى “استقرار الحالة الصحية لجريح طفل (14 عاما) أصيب في الصدر”.

تغطية صحفية: “فيديو جديد.. لحظة اغـتـيـال قوة خاصة تابعة للاحــتــلال لفلسطينيين أمام مخيم طولكرم”. pic.twitter.com/uYiecV4CHT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2023

وأوردت وسائل إعلام محلية أن قوات من الجيش إسرائيلي أطلقت النار على سيارة مدنية في طولكرم مستهدفة عدة أشخاص كانوا في داخلها.

وأكد شهود عيان في طولكرم أنه تم إيقاف المركبة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة في شارع شمال المدينة من قبل مركبة تحمل لوحة فلسطينية تبين لاحقا أنها تقل جنودا إسرائيليين.

وقال الشهود “أطلق الجنود النار على الشبان”.

عاجل| تغطية صحفية: “قوة خاصة تابعة للاحــتــلال تغتال 3 فلسطينيين على الأقل أمام مدخل مخيم طولكرم، حيث أمطرت مركبتهم بمئات الـرصـاصـات”. pic.twitter.com/kbAVZmjw2J — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2023

مسيرة غاضبة في طولكرم بعد اغتيال ثلاثة مقاومين برصاص قوة إسرائيلية خاصة. pic.twitter.com/HrLZgOczAo — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 6, 2023

#عاجل: تظاهرة غاضبة تجوب شوارع طولكرم عقب اغتيال ثلاثة مقا.ومين برصاص قوة خاصة من جيش الاحتلال. pic.twitter.com/Dz9peNDRpO — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 6, 2023

وكان شاب فلسطيني استشهد وأصيب 3 بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة حلحول في الخليل جنوب الضفة الغربية.

تغطية صحفية: انطلاق جنازة محمد الأطرش الذي ارتقى برصــاص قوات الاحتلال في حلحول pic.twitter.com/lPP9YNWP0x — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2023

🎥- جنازة الشاب محمد الأطرش الذي استشهد برصاص #الاحتلال صباح اليوم في حلحول شمال #الخليل pic.twitter.com/QCSU43XgjR — عربي بوست (@arabic_post) November 6, 2023

ويرفع ذلك إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة الشهر الماضي إلى 155 شهيدا.