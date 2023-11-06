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4 شهداء في طولكرم إثر عملية اغتيال نفذتها قوة خاصة.. وشهيد خامس في الخليل- (فيديو)

منذ 51 دقيقة

فلسطينيون يشيعون جثمان الشاب محمد الأطرش في حلحول قرب الخليل- (رويترز)

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“القدس العربي”: قامت قوة خاصة إسرائيلية باغتيال 4 مقاومين في مدينة طولكرم في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، وذلك بإطلاق النار بشكل كثيف على سيارة كانوا يستقلونها أمام مدخل مخيم طولكرم.

والشهداء، بحسب وزارة الصحة هم: مؤمن سائد بلعاوي (20 عاماً)، وعز الدين رائد عواد (25 عاماً) وهو قائد كتائب القسام في طولكرم، وجهاد مهراج شحاده (22 عاماً) وهو قائد كتيبة الرد السريع في طولكرم، وقاسم محمد رجب (20 عاماً).

وأشارت الوزارة إلى “استقرار الحالة الصحية لجريح طفل (14 عاما) أصيب في الصدر”.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن قوات من الجيش إسرائيلي أطلقت النار على سيارة مدنية في طولكرم مستهدفة عدة أشخاص كانوا في داخلها.

وأكد شهود عيان في طولكرم أنه تم إيقاف المركبة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة في شارع شمال المدينة من قبل مركبة تحمل لوحة فلسطينية تبين لاحقا أنها تقل جنودا إسرائيليين.

وقال الشهود “أطلق الجنود النار على الشبان”.

وكان شاب فلسطيني استشهد وأصيب 3 بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة حلحول في الخليل جنوب الضفة الغربية.

ويرفع ذلك إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة الشهر الماضي إلى 155 شهيدا.

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