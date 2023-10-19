5 شهداء في عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم- (فيديوهات)

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 شبان في مخيم نور شمس في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الشهداء في المخيم منذ الفجر إلى 5.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ الساعة 3 من فجر الخميس، عملياته في مخيم نور شمس للاجئين.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات، وشرعت بتدمير ممتلكات وتجريف شوارع وبنى تحتية.

وبحسب الشهود، فقد أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المخيم بسواتر ترابية وفرضت منعًا للتجوال.

شاهد | لحظة نقل إصابات حرجة إلى مستشفى #طولكرم الحكومي قُبيل أن تعلن الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/zkB1etrkZO — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 19, 2023

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 10 مواطنين على الأقل، بينما يعمل على اقتحام عدد كبير من المنازل.

وأشاروا إلى حدوث انقطاع في الكهرباء والإنترنت جرّاء تدمير الشبكات من قبل الجرافات.

وأوضح الشهود أن اشتباكا مسلحا وقع بين مقاومين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وسُمع وقوع انفجارات في عدد من أحياء المخيم.

منذ 12 ساعة.. اشتباكات مسلحة مستمرة بين مقاومين وجيش الاحتلال بمخيم نور شمس في طولكرم

شبكة الثبات الإعلاميةhttps://t.co/3vvWrjNbNy pic.twitter.com/dHzkoAav6M — athabat network (@AthabatNetwork) October 19, 2023

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لعمليات التجريف والتدمير التي تقوم بها الجرافات الإسرائيلية في المخيم.

كما تناقلوا مقاطع تظهر تفجيرات وقعت في عدد من أحياء المخيم.

وقال شهود آخرون إن الجيش الإسرائيلي قصف موقعا في المخيم بطائرة مسيرة انتحارية.

(الأناضول)