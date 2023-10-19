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5 شهداء في عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم- (فيديوهات)

منذ 22 دقيقة

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رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 شبان في مخيم نور شمس في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الشهداء في المخيم منذ الفجر إلى 5.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ الساعة 3 من فجر الخميس، عملياته في مخيم نور شمس للاجئين.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات، وشرعت بتدمير ممتلكات وتجريف شوارع وبنى تحتية.

وبحسب الشهود، فقد أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المخيم بسواتر ترابية وفرضت منعًا للتجوال.

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 10 مواطنين على الأقل، بينما يعمل على اقتحام عدد كبير من المنازل.

وأشاروا إلى حدوث انقطاع في الكهرباء والإنترنت جرّاء تدمير الشبكات من قبل الجرافات.

وأوضح الشهود أن اشتباكا مسلحا وقع بين مقاومين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وسُمع وقوع انفجارات في عدد من أحياء المخيم.

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لعمليات التجريف والتدمير التي تقوم بها الجرافات الإسرائيلية في المخيم.

كما تناقلوا مقاطع تظهر تفجيرات وقعت في عدد من أحياء المخيم.

وقال شهود آخرون إن الجيش الإسرائيلي قصف موقعا في المخيم بطائرة مسيرة انتحارية.

(الأناضول)

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