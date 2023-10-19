5 شهداء في عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم- (فيديوهات)

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 شبان في مخيم نور شمس في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الشهداء في المخيم منذ الفجر إلى 5.
ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ الساعة 3 من فجر الخميس، عملياته في مخيم نور شمس للاجئين.
وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات، وشرعت بتدمير ممتلكات وتجريف شوارع وبنى تحتية.
وبحسب الشهود، فقد أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المخيم بسواتر ترابية وفرضت منعًا للتجوال.
شاهد | لحظة نقل إصابات حرجة إلى مستشفى #طولكرم الحكومي قُبيل أن تعلن الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/zkB1etrkZO
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 19, 2023
وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 10 مواطنين على الأقل، بينما يعمل على اقتحام عدد كبير من المنازل.
وأشاروا إلى حدوث انقطاع في الكهرباء والإنترنت جرّاء تدمير الشبكات من قبل الجرافات.
وأوضح الشهود أن اشتباكا مسلحا وقع بين مقاومين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وسُمع وقوع انفجارات في عدد من أحياء المخيم.
منذ 12 ساعة.. اشتباكات مسلحة مستمرة بين مقاومين وجيش الاحتلال بمخيم نور شمس في طولكرم
شبكة الثبات الإعلاميةhttps://t.co/3vvWrjNbNy pic.twitter.com/dHzkoAav6M
— athabat network (@AthabatNetwork) October 19, 2023
وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لعمليات التجريف والتدمير التي تقوم بها الجرافات الإسرائيلية في المخيم.
جرافات الاحتلال تدمر البنى التحتية في طولكرم#مجزرة_مستشفى_المعمداني#طوفان_الاقصي_#غزه_تحت_القصف#لقطة#قطر🇶🇦#مشيرب#منصة_مشيرب pic.twitter.com/V0Q0sQz8G8
— منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) October 19, 2023
كما تناقلوا مقاطع تظهر تفجيرات وقعت في عدد من أحياء المخيم.
وقال شهود آخرون إن الجيش الإسرائيلي قصف موقعا في المخيم بطائرة مسيرة انتحارية.
🚨🚨🚨🚨🚨
نقل 3 إصابات حرجة إلى #مــســتــشــفــى طولكرم الحكومي جراء استهداف #طائرة_انتحارية_إسرائيلية مجموعة شبان داخل #مخيم_نورشمس في #طولكرم#مستشفى #غزة
#فلسطين_الان
#غزة_تستغيث
#يلا_على_الحدود #جامعة_الازهر #جوجل_ماب #الريس_الصيني #فلسطين_قضيتنا pic.twitter.com/6W4Ei5JanX
— الشــاعر /كمال فوزى 🇯🇴 (@rcw8BTMornXRo1t) October 19, 2023
(الأناضول)