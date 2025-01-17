3 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة- (صور)

غزة: استشهد 3 مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في حي التفاح، شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال قصفت بالطيران المسيّر مجموعة من المواطنين في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين.

🔴 مستشفى العودة – النصيرات: وصل المشفى 4 إصابات جراء قصف الاحتلال “الإسرائيلي” منزلًا في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/GUNqt3cI3t — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 17, 2025

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,876 شهيدا و110,642 مصابا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

◾ الاحتلال يستهدف منزلا في محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة دون الإبلاغ عن إصابات pic.twitter.com/lPATV2ADbL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 17, 2025

(وكالات)