سياسة | عربي | فلسطين

3 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة- (صور)

17 - يناير - 2025

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غزة: استشهد 3 مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في حي التفاح، شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال قصفت بالطيران المسيّر مجموعة من المواطنين في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,876 شهيدا و110,642 مصابا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

(وكالات)

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