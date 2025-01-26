رغم انتهاء مهلة الـ60 يوما.. 22 شهيدا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنوب لبنان- (صور وفيديوهات)

بيروت: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 22 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار في مناطق بجنوب البلاد يحاول المئات دخولها الأحد رغم عدم انسحاب قوات الاحتلال منها.
وأوضح مركز عمليات الطوارئ العامة في الوزارة أن “اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة” أدت إلى استشهاد 22 شخصا على الأقل بينهم ثلاث نساء وجندي لبناني. وكانت حصيلة سابقة للمصدر ذاته تحدثت عن 11 شهيدا و83 جريحا.
“هيدي ارضنا”… بالفيديو: #سيدة_جنوبية تتحدى الرصاص الإسرائيليhttps://t.co/VPwzhPpM7y pic.twitter.com/1nlRnf8ji4
— Lebanon Debate (@lebanondebate) January 26, 2025
وفجر اليوم الأحد، انتهت المهلة المحددة بـ60 يوما لانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2024، فيما تواصل قوات الاحتلال التواجد في بعض المناطق الحدودية بجنوب لبنان، في خرق صريح للاتفاق.
ومنذ ساعات الفجر الأولى الأحد، شهدت مداخل القرى الحدودية تجمعات لمئات الأهالي الذين واجهتهم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص أثناء محاولتهم العودة إلى قراهم.
لحظة اعتقال الجيش الإسرائيلي لأحد المواطنين في بلدة حولا pic.twitter.com/G1pkCbglNU
— Lebanon Debate (@lebanondebate) January 26, 2025
من جانبه، أعلن الجيش اللبناني، الأحد، مقتل جندي وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد.
وقال الجيش في بيان على منصة “إكس”: “استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة- صور، وإصابة آخر في بلدة ميس الجبل- مرجعيون، نتيجة استهدافهما بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي”.
وأوضح الجيش أن إطلاق النار الإسرائيلي يأتي “في سياق اعتداءاته المتواصلة على المواطنين وعناصر الجيش في المناطق الحدودية الجنوبية”.
الجيش يدخل الى بلدة #العديسة الحدودية pic.twitter.com/s6TDgdADFS
— Lebanon Debate (@lebanondebate) January 26, 2025
وفي السياق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان على المنصة ذاتها، أنه قام بإطلاق النار في وقت سابق الأحد “بهدف إبعاد وازالة التهديدات في عدة مناطق تم رصد مشتبه فيهم يقتربون منها”، جنوب لبنان.
وقال: “تم اعتقال عدد من المشتبه فيهم في المنطقة بعد أن تحركوا بالقرب من القوات وشكلوا تهديدا حقيقيا، حيث يتم التحقيق معهم في هذه الأثناء في الميدان”.
وتابع جيش الاحتلال أنه “ينتشر في جنوب لبنان ويواصل العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويراقب محاولات حزب الله العودة إلى منطقة جنوب لبنان”، وفق زعمه.
وأشار إلى أن قواته تواصل العمل “لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وقواته”.
وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة، إنه لم يتم الالتزام بالمهلة التي نص عليها تفاهم نوفمبر/ تشرين الثاني لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”.
جاء ذلك في بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل قائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو.
وقال البيان الأممي: “رأينا بشكل مأساوي هذا الصباح، أن الظروف ليست مهيأة بعد لعودة آمنة للمواطنين إلى قراهم الواقعة على طول الخط الأزرق”.
ومنذ 27 نوفمبر 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.
وبحسب الاتفاق، تنسحب إسرائيل تدريجيا خلال مهلة مدتها 60 يوما من المناطق التي احتلتها في لبنان أثناء تلك الحرب، على أن تنتشر قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و80 شهيدا و16 ألفا و753 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.
(وكالات)
العودة الى الحرب اصبحت حتمية بسبب تماطل الصهاينة و الحكومة اللبنانية في موقف المتفرج و كأن الامر لا يعنيها اما حزب الله فصبره نفذ. و تبقى الشهادة او النصر الحل الوحيد و الاوحد
الجيش اللبناني الذي لا يجرؤ على اطلاق رصاصة واحدة تجاه العدو ولو في الهواء ليس بجيش وكل الجيوش العربية لا تختلف عنه شيئا. نحن في زمن الذل والهوان الذين يعجز اللسان عن وصفهما
ههه حتى الآن الجيش اللبناني يا إخواني يكتفي بدور المتفرج أمام عصابة المهرج النتن ياهو يا الياهو 🤔🐸
الظروف ليست مهيأة بعد” لعودة السكان إلى البلدات الحدودية مع إسرائيل في جنوب لبنان، مع استمرار تواجد القوات الإسرائيلية فيها رغم انقضاء مهلة انسحابها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.
تحية كبيرة لأهل الجنوب اللبناني الاحرار ، والله انكم رفعتم رؤوسنا ، عشرات الشهداء والجرحى في مواجهة الجيش الصهيوني الذي تراجع في كثير من القرى نتيجة المواجهة التي تلقاها من هؤلاء الابطال ، وللأسف بعض الإعلام العربي يحاول تحميلهم المسؤولية ووصل الأمر ببعض المعلقين إلى إعطاء مبررات للاحتلال الإسرائيلي لقتل اللبنانيين ،لقد استطاع هؤلاء الشجعان فتح الطرق للجيش للدخول إلى القرى الجنوبية رغما عن جنود الاحتلال ،انهم أبطال يجب الاقتداء بهم ..
اتفاقيات الذل تنتهي الى ذل اكبر ، فاما حياة تسر الصديق واما ممات يكيد العدا، لكن العرب عرب