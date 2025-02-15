شهيدان و5 مصابين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان- (صور)

بيروت: شنّت مسيرة إسرائيلية غارة على سيارة، مساء السبت، في جنوب لبنان، ما أدى لاستشهاد شخصين وإصابة خمسة.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، في بيان، أن “غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في جرجوع- عربصاليم أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة 5 أشخاص بجروح من بينهم طفلان”.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن “مسيرة اسرائيلية نفذت قرابة السابعة من مساء اليوم (السبت) غارة مستهدفة بصاروخ موجه سيارة على طريق جرجوع -اللويزة في منطقة اقليم التفاح (…) وقد اندلعت النيران بالسيارة المستهدفة”.

في #جرجوع، شمال النهر، على مسافة بعيدة من الحدود، تنفذ مسيرة إسرائيلية عدوانا استهدف سيارة، وسقطت إصابات.

اللجنة الخماسية نائمة، والأميركي يؤيد العدوان.

فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس الحكومة، ووزير الدفاع في لبنان، أينكم؟ تستحق بيانا بل ضجيجا أم أن العدوان على بلدنا هو أمر… pic.twitter.com/2AkSWIYEPV — Khalil Nasrallah (@khalilnasrallah) February 15, 2025

السيّارة المُستهدفة على طريق جرجوع جنوب لبنان، ومعلومات عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى. ألو سيادة؟ ألو 1701؟

المجد للمقاومة فقط.. لا جيش ولا دولة ولا من يحزنون.. https://t.co/E43t7KLEeE pic.twitter.com/Gzft5be9h6 — HusseinSabra – حسين صَبْرَا (@HusseinSabralb) February 15, 2025

شهداء عربصاليم اليوم في الغارة الصهيونية الشهيد احمد هيثم فرحات

الشهيد عباس حمود pic.twitter.com/Fv5YWgWne2 — fadel hodroj (@fadelhodroj1968) February 15, 2025

وقال الجيش الإسرائيلي من جهته إنه شن غارة جوية على جنوب لبنان استهدفت قياديا “بارزا” في الوحدة الجوية لـ”حزب الله”.

وفي وقت سابق السبت، شنّت “مسيرة اسرائيلية معادية (…) غارة استهدفت حي العقبة في أطراف بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل”، وفق الوكالة اللبنانية، التي لم تفد عن وقوع إصابات.

ويسري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر، اتفاق لوقف النار بهدف وضع حدّ لتبادل للقصف عبر الحدود امتد نحو عام بين إسرائيل و”حزب الله”، وتحول مواجهة مفتوحة اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2024 مع تكثيف إسرائيل غاراتها وبدء عمليات توغل برية في مناطق حدودية بجنوب لبنان.

ونصّ الاتفاق على مهلة ستين يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) انتشارهما. في المقابل، على الحزب الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.

وبعدما أكدت اسرائيل أنها لن تلتزم مهلة الانسحاب المحددة، مُدّد الاتفاق حتى 18 شباط/فبراير.

وأبلغ لبنان الخميس الوسيط الأمريكي رفضه المطلق لمطلب إسرائيل إبقاء قواتها في خمس نقاط في جنوب البلاد، بعد انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار في 18 شباط/فبراير، وفق ما أعلن رئيس البرلمان نبيه بري.

(وكالات)