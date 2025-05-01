3 قتلى بغارة إسرائيلية على سيارة في مرجعيون جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت: قتل مواطنان سوريان ولبناني، الخميس، في غارة بطائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت سيارة بقضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل سوريين اثنين ولبناني بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قالت في وقت سابق الخميس: “شنت مسيرة معادية غارة على (سيارة) بيك أب لجمع الخردة بين بلدتي ميس الجبل وبليدا مما أدى إلى استشهاد مواطن لبناني واثنين من التابعية السورية”.

مراسل #الجديد: مسيرة إسرائيلية إستهدفت مرة جديدة سيارة من نوع رابيد في بلدة ميس الجبل وسقوط جريح pic.twitter.com/xTLALrhjLK — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 1, 2025

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار الذي بدأ مع “حزب الله” في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إذ لم ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جميع النقاط اللبنانية التي احتلها كما هو متفق عليه، ولا يزال يشن ضربات على الأراضي اللبنانية في خروقات سافرة للاتفاق.

ومنذ وقف إطلاق النار، ارتكبت تل أبيب ما لا يقل عن 2768 خرقا له، ما خلّف 195 شهيدا و486 جريحا على الأقل، وفق إحصاء استنادا لبيانات رسمية حتى الاثنين.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

(الأناضول)