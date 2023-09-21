3 مرشحين محتملين من المعارضة في انتخابات الرئاسة المصرية

القاهرة- “القدس العربي”:

أعلنت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، ترشحها في انتخابات الرئاسة المصرية المرتقبة، في وقت قالت مصادر من حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إن الهيئة العليا للحزب وافقت على الدفع برئيس الحزب فريد زهران في الانتخابات، ليرتفع عدد المرشحين المحتملين المحسوبين على المعارضة إلى 3 مرشحين.

جميلة إسماعيل: نتحمل أثارا مدمرة لسياسات لم نشارك فيها.. والمصري الديمقراطي الاجتماعي يدفع بفريد زهران.. والطنطاوي يتحدى الهجمة الأمنية وينشر تشكيل حملته

وقالت رئيسة الحزب في بيان وجهته إلى الهيئة العليا للحزب، إنها تعتذر عن تأخير القرار والرد أسابيع على طلب الهيئة العليا وأعضاء الجمعية العمومية بدراسة الترشح لانتخابات رئاسة البلاد في هذه اللحظة الدقيقة.

تجاهل مطالب المعارضة

وأضافت: لم يكن القرار سهلاً في ظل غموض المشهد السياسي وإصرار النظام الحاكم على تجاهل مطالبات القوى السياسية والكتل الشعبية بالحق في انتخابات ديمقراطية لا يتم تفصيلها على مقاس فرد واحد، يجعل المرشح ينافس دولة بكاملها ويجعل الترشح مغامرة وجسارة تنتهي إما بالانتقام وإما بالعقاب وإما بالوصم من رفاق المعاناة في المجال السياسي.

وواصلت في بيانها: نحن لا نحارب فقط بقذائف السلطة وأبواقها، لكننا نختنق من قنابل الدخان والنيران الصديقة الذين يحتكرون الصواب والحقيقة والحق في ممارسة الإرهاب وحتى الابتزاز لكل المختلفين، لكنها تظل مجرد قنابل دخان تزعج حلوقنا وتدمع أعيننا لا أكثر.

وزادت: المستفيد الوحيد من الغموض والضبابية هو كاره الديمقراطية والذين معه من مروّجي خرافات أننا لا نستحق الديمقراطية، ولسنا مؤهلين لها ولا جديرين بها، وهي خرافات تافهة لأنها تنزع القدرة على التفكير والتعقل الذي يرى الديمقراطية عملية كاملة لا يولد الإنسان خبيرًا بها، ولكننا نتعلمها كما نتعلم الكتابة وقيادة السيارات ودورة الري في الحقول وإدارة تروس الآلات في الصناعة.

وواصلت: الديمقراطية اختيار، ومن يحرمنا منها يمنعنا من هذا الاختيار، ويجعل الاستبداد قدرنا والمعاناة قدرنا ويسمي كل هذا استقرارًا، وهو استقرار الحاكم الفرد على مقعده وحاشيته في التنعم بسلطته المطلقة.

وتساءلت لرئيس حزب الدستور: هل نعود إلى مرحلة الانكماش خوفا من الانتقام؟ وهل نتجنب تأثير قنابل الدخان خضوعا للمتوهمين بأن الطريق لا يتسع إلا لتيار واحد وفريق واحد ورأي واحد؟ وبينت أن هذه الأسئلة مثلت خلفية كل النقاشات، والحوارات التي أدارتها من وقت طلب الهيئة العليا لحزب الدستور ومعها أمنيات من مفكرين وسياسيين وشخصيات عامة، وأشخاص أقابلهم في الشوارع والدكاكين والمستشفيات واللقاءات الاجتماعية والثقافية والسياسية.

كسر الحصار

وتابعت: أواجه في هذه اللقاءات رغبة عارمة ومكتومة في كسر الحصار المفروض على الناس في اختيار أي شيء، من الرئيس إلى أصغر تفصيلة في حياتهم اليومية، رغبة في إنهاء عملية الاستثمار في الخوف، والسكوت مقابل الأمن، والكرامة مقابل إبادة الخطر، هذه التجارة المدمرة لا بد أن تتوقف، ولابد من سلام اجتماعي لا يخاف فيه المصريون على قوت يومهم ومستقبلهم وقدرتهم على حياة كريمة لهم ولأولادهم.

وقالت: يريد الناس إنهاء عزلهم عن المعلومات والقرارات ومحاسبة المسؤولين عن الكوارث اليومية، في ظل مصادرة لحق الناس في المعرفة واحتكار المعلومات باعتبارها أسرارا حربية، فلا نعرف لماذا نستدين؟ ولا أين ذهبت الديون؟ ولا نعرف لماذا تقطع الكهرباء بعد أن وعدنا بأننا سنصدرها؟ وأين ذهب الغاز الطبيعي؟ ولماذا نضطر إلى بيع أصولنا لنسدد الديون؟ وماذا سنفعل في المستقبل دون أصول نستثمر فيها؟».

وتابعت: نتحمل آثارا مدمرة لسياسات لم نشارك فيها، وعندما نريد البحث عن طريق جديد ينادى المستثمرون في الكوارث باستمرارهم لتحقيق الاستقرار.. زميلاتي وزملائي الوضع صعب ومطالبنا بمناخ، وبشروط ومعايير للانتخابات هي شرط أساسي لبداية مسار سياسي يخرجنا من مستنقع الأزمات، لكن لا أحد يستجيب إلا ببلاغة مجانية لا تتحقق على الأرض.

وأكدت أنها اكتشفت أيضًا من هذه المناقشات والمداولات أن هناك من يرسم حدودا لوجودنا السياسي، هو الاحتجاج الذي يخرج بعضا من الغضب المضغوط، ونراه نحن ليس كافيا، ونريد الانتقال من الاحتجاج ومناكفة النظام إلى السياسة والمشاركة، وهذا لا يتحقق بالمطالبات الصماء ولكن بالمشاركة، لكي نكسر الخوف والمتاجرين به ونكسر رغبة منافسيهم الذين يتواطؤون معهم بالتخويف من التعدد والتنوع.

خطورة المشاركة

وختمت: المشاركة على خطورتها، هي سبيلنا لاستكمال اشتباكنا مع اللحظة التاريخية التي نريد فيها لبلادنا ألا تتحول إلى بؤرة معاناة أبدية.. ولهذا وبعد المداولات والتفكير ورغم ضبابية الأجواء وقذائف السلطة، وقنابل دخان رفاق المعاناة أعلن لكم زملائي استعدادي للترشح علي مقعد رئاسة الجمهورية.

يذكر أن حزب الدستور يحمل توجيهات ليبرالية، أسسه الدكتور محمد البرادعي مستشار رئيس الجمهورية الأسبق عام 2012 بعد الإطاحة بالرئيس المصري محمد حسني مبارك.

إلى ذلك، قالت مصادر من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لـ”القدس العربي”، إن الهيئة العليا للحزب، وافقت على الدفع برئيس الحزب فريد زهران في السباق الرئاسي.

وقالت المصادر، إن نتيجة التصويت الإلكتروني الذي أجرته الهيئة على قرار خوض الانتخابات، حسم الخلاف الذي شهده الحزب خلال الأسابيع الماضية، بين مؤيدي خوض الانتخابات والرافضين.

وأكدت المصادر، أن زهران سيعلن ترشحه خلال ساعات من خلال مقطع مصور يوجه فيه بيانا للشعب.

حملة الطنطاوي

وكان أول مرشح محسوب على المعارضة أعلن نيته خوض الانتخابات، هو أحمد الطنطاوي النائب السابق ورئيس حزب الكرامة المستقبل.

ونشر الطنطاوي، تشكيل إدارة حملته الانتخابية، بأسماء المتطوعين وأرقام هواتفهم، وذلك بعد إصرارهم على ذلك ردًا على الهجمة اﻷمنية على الحملة، وحبس عدد من أعضائها.

وقال الطنطاوي إن الرد على البطش والقمع ومحاولات التخويف الفاشلة، كان انضمام 3 آلاف و325 متطوعا للحملة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ليبلغ إجمالي المتطوعين بالحملة 18 ألفا و334 شخصًا.

وأضاف أن المتطوعين، يعلمون طبيعة السلطة التي نسعى لتغييرها في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأنهم اختاروا طريق النضال السلمي تحت سقف الدستور والقانون لإنجاز التحول المدني الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات.

وكان الطنطاوي قال إن الهجمة الأمنية التي استهدفت حملته، طالت 36 متطوعا في 13 محافظة، اتهمتهم نيابة أمن الدولة العليا، بالانضمام إلى جماعة إثارية، ونشر أخبار كاذبة، فيما لم يُعرض عدد آخر على النيابة رغم القبض عليه.

وفشلت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 12 حزبا معارضا في التوافق على مرشح واحدا لخوض الانتخابات في منافسة الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الحركة انقسامات واسعة خلال الأسابيع الماضية على خلفية تشكيل الأحزاب الليبرالية في يوليو/تموز الماضي تحالف التيار الحر، والخلاف بين وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، وصل حد تقديم أبو عيطة بلاغا يتهم فيه قاسم بالسب والقذف، وصدور حكم بسجن الأخير 6 أشهر.

ومن بين الأحزاب الإثني عشر، أعلن حزب الكرامة دعمه لطنطاوي، فيما لم يتحدد موقف الأحزاب التسعة الأخرى.

مدتين كفاية

مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قال إن اللجنة المركزية في الحزب ستعقد اجتماعها يوم الجمعة المقبل، لتحديد الموقف من الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف الزاهد أن المناقشة تشمل مبادرة الحزب “مدتين كفاية” ودور اللجان الحزبية في تفعيل المبادرة، وتحديد الموقف من الانتخابات الرئاسية سواء بالمشاركة أو المقاطعة، لافتا إلى أن جميع الشواهد داخل الحزب تؤكد ميل أغلبية الأعضاء إلى المشاركة، لأن المقاطعة في نظرهم هي إعلان هزيمة مبكر.

وأكد الزاهد أن الاجتماع سيقرر دعم أي من المرشحين في حال الاستقرار على قرار المشاركة، وأنه من المقرر أن تناقش اللجنة المركزية أهمية الانتخابات في بناء الوحدات الحزبية وتطوير فاعلية الحزب والبناء الهيكلي وتوسيع رئاسته وإعادة بناء جسور التواصل مع الجماهير إيمانًا بأن العمل السياسي هو عمل تراكمي يحتاج إلى تكثيف التحركات بين المواطنين.

وأعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، أنها ستعلن جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة، يوم الإثنين المقبل في مؤتمر صحافي عالمي.

ويحتاج كل مرشح لتزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للدستور.

تنص المادة 241 مكرر من الدستور المصري أن تنتهي مدة رئيس البلاد الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية للسيسي في 2 إبريل/نيسان المقبل.