3 مسارات لتحقيق أهداف الحرب: الاحتلال “أكثرها أمناً” والاقتراح المصري أقربها واقعاً 

لدى إسرائيل ثلاثة مسارات استراتيجية محتملة لتحقيق أهدافها في الحرب: احتلال قطاع غزة وفرض الأحكام العرفية؛ وحصار قطاع غزة وإضعاف حماس وردعها؛ والاتفاق على مناقشة المقترح العربي لإعادة إعمار قطاع غزة واستقراره وإقامة حكومة بديلة فيه. ومن بين الخيارات الثلاثة، فإن المسار الدبلوماسي ــ مناقشة الاقتراح العربي ــ هو المسار الوحيد الذي قد يعزز أهداف الحرب بتكاليف منخفضة نسبياً، ولكن لأن الخطوط العريضة لم تُصغ بحيث تؤدي إلى إبعاد حماس عن أي قدرة عسكرية في قطاع غزة، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تناقشها على الإطلاق. إن استبعاد المخطط الدبلوماسي لا يترك لإسرائيل سوى الخيارات العسكرية، حيث تطبق إسرائيل في البداية ضغوطاً عسكرية لدفع حماس إلى الموافقة على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لإطلاق سراح الرهائن؛ أما الفشل أو الركود فسوف يؤدي إلى توسيع الحملة العسكرية، إلى حد السيطرة الإسرائيلية على معظم القطاع، أو إلى تنفيذ عملية واسعة النطاق، والتي يستعد لها جيش الدفاع الإسرائيلي: احتلال مساحة واسعة للغاية (معظم القطاع) وإعداد الظروف لحكم عسكري.

في هذه الأيام، تمارس إسرائيل، بدعم أمريكي، ضغوطاً عسكرية مدروسة على حماس وقطاع غزة، بهدف تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لإطلاق سراح الرهائن وتحفيز المنظمة على إطلاق سراح المزيد من الرهائن الأحياء ــ وهو الهدف الذي يتصدر أجندة المجتمع الإسرائيلي. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما هي الرؤية الاستراتيجية التي توجه مسار العمل هذا. فحماس لا تزال صاحبة السيادة في القطاع. وحتى لو تم إطلاق سراح المزيد من الرهائن، فمن المرجح أن تستمر حماس في احتجاز الرهائن، إما كضمانة لبقائها أو بسبب عدم معرفة مكان دفنهم. ومن ثم، فإن التركيز على القدرات الحكومية والعسكرية لحماس سوف يصبح هدفاً أساسياً.

منذ بداية الحرب وحتى انهيار وقف إطلاق النار، قررت الحكومة الإسرائيلية عدم إقامة حكم عسكري في قطاع غزة. كما لم تقبل الحكومة فكرة حصار قطاع غزة، سواء لأسباب قانونية أو للقيود الأمريكية التي فرضتها إدارة بايدن، أو بسبب فهم بأنه من غير المقبول إبقاء حماس ذات سيادة في قطاع غزة. ولذلك، عمل التخطيط الاستراتيجي للحرب على إرساء آلية للحكم المدني البديل. ولكن إسرائيل لم تحدد بعد ما هي الحكومة البديلة التي تسعى إلى إقامتها. المشكلة الأخرى هي أن حماس مخلصة لفكرة “المقاومة” بروح حركة الإخوان المسلمين، وبالتالي فإن محوها عن وجه الأرض بعملية عسكرية أمر مستحيل. لن تختفي حركة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، كما لم تختفِ تحت الضغط العسكري في الضفة الغربية ومصر وسوريا والأردن، وفي إسرائيل نفسها. ولذلك، كان واضحاً منذ البداية أن عناصر من المنظمة وجماعة الإخوان المسلمين سوف تبقى في قطاع غزة إلى جانب حماس. وكان الرد على هذا الوضع، ولا يزال، هو إبقاء المسؤولية الأمنية عن القطاع في أيدي إسرائيل.

حتى لو افترضنا تحقيق “الهجرة الطوعية” وفقاً لخطة ترامب، فإن نحو نصف مليون من سكان قطاع غزة سينتقلون إلى دولة أخرى، وهذا مقياس إنساني هائل. إن المشكلة الديموغرافية في غزة ستتقلص إلى حد ما ولعدة سنوات، ولكن هذه الهجرة لن تحل أي مشكلة أساسية. ولذلك، وعلى المدى الطويل، يطرح السؤال الأساسي مراراً وتكراراً: ما هي الخطة بشأن قطاع غزة؟ إن النقاش الحاسم حول مستقبل القطاع، والذي استمر منذ اليوم الأول للحرب وأدى مراراً وتكراراً إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة فقط لنهاية الحرب، لم يعد من الممكن تأجيله:

احتلال القطاع بأكمله وإقامة حكم عسكري إسرائيلي فيه.

استمرار الحصار المدني على غزة مع ترك حكومة حماس ضعيفة حتى تنهار من الداخل.

حكومة مدنية فلسطينية بديلة لحماس، مع ترك مسؤولية الأمن في أيدي إسرائيل (مواصلة العمل لإحباط الإرهاب ومنع حماس من بناء قوتها المتجددة).

البدائل كلها معقدة التنفيذ وتنطوي على تحديات ومخاطر. ولكن من أجل اختيار الأقل سوءًا، سيتم تحليل الثلاثة في السياق الحالي:

أ. احتلال قطاع غزة وإقامة حكم عسكري

إن ميزة الحكم العسكري في قطاع غزة هي القدرة على استخدامه لتحقيق أهداف الحرب في سياق حماس. استبدال حكومة حماس سيتم من قبل إسرائيل، وسيتم تنفيذ عملية توزيع المساعدات الإنسانية بالكامل من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، وبالتالي منع حماس من بيعها واستخدام توزيعها للسيطرة المدنية. إن التواجد المطول في الميدان قد يزيد من إمكانيات جمع المعلومات الاستخباراتية، وهو ما يزيد من تآكل قدرات حماس ويساعد في تحقيق إنجازات عملياتية ضدها. ومن ناحية أخرى، سيفتقر الحكم العسكري إلى الشرعية بين سكان قطاع غزة وعلى الساحة الدولية، فضلاً عن أن تكلفته الاقتصادية سوف تكون عالية وستكون لها عواقب عديدة على الاقتصاد الإسرائيلي.

إن الغزو في حد ذاته سيكون معقدًا للغاية، لكنه ممكن. الخطوات:

الاستيلاء على كامل المنطقة فوق الأرض (سواء في عملية زحف أو في حملة شاملة)

تطهير المنطقة فوق الأرض وتحتها. إعادة توزيع القطاع إلى قطاعات إقليمية. تعيين ممثل للحكم العسكري لكل مدينة وحي، يتواصل مع القيادة المحلية ويدير الإدارة المحلية. التعامل مع رفاهية السكان في دائرتين، حيث تشمل الدائرة الأولى والفورية السكان في مناطق القتال – أمنهم، والمأوى للنازحين، وتوزيع الغذاء، والخدمات الطبية. مع مراعاة مدة الحكم العسكري، سيكون من المطلوب الاستجابة لجميع الاحتياجات المدنية وفقاً للطريقة التي تعمل بها الإدارة المدنية.

تحديات “اليوم التالي”:

الدفاع عن هذه الأراضي سيتطلب عملية عسكرية واسعة النطاق، ستكون بالضرورة على حساب القوات في “يهودا والسامرة” والحدود الشمالية. ومن المتوقع أن تشهد هذه المناطق تراجعاً في الشعور بالأمن وزيادة في عدد الهجمات. ولتقدير حجم الاحتياطيات، فلنفترض أن هناك حاجة إلى خمسة ألوية إقليمية في قطاع غزة، ولواءين إقليميين آخرين خارجه. وبالتالي، فإن هذا التشكيل العسكري يتألف من 15 إلى 21 كتيبة، أي تشكيل عسكري مماثل في نطاقه للتشكيل العسكري المتمركز في “يهودا والسامرة”، وهو أكبر بأربع مرات من التشكيل المخطط للحدود الشمالية (وهذا تشكيل عسكري يتطلب الاعتماد على الاحتياط، إلا إذا كان هناك تعبئة ضخمة للحريديم). التكلفة المباشرة ـ لأن الدول أو السلطة الفلسطينية لن تشارك في العبء الاقتصادي، فستضطر إسرائيل إلى تمويل كافة احتياجات المنطقة. وكمثال على ذلك، خلال الفترة التي كانت السلطة الفلسطينية تمول فيها قطاع غزة بالكامل، بلغت الميزانية 120 مليون دولار شهرياً (5.3 مليار شيكل سنوياً). تعبئة الاحتياطيات بالقدر المطلوب ربما تضر بشكل غير مباشر بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب طول غياب الاحتياطيين عن القطاع الإنتاجي. العبء الواقع على جنود الاحتياط، بالإضافة إلى كونهم مشاركين في مهام الشرطة، قد يؤدي إلى انخفاض الدافعية بشكل يعرض للخطر أولئك الذين هم على استعداد للاستجابة للنداء والتجنيد. غياب الشرعية الدولية سيؤثر سلباً على العلاقات التجارية والاقتصادية لإسرائيل. قد تنظر العديد من البلدان، باستثناء الولايات المتحدة، إلى تجدد احتلال قطاع غزة باعتباره عملاً غير قانوني وغير متناسب ويتعارض مع قيمها. إن التهديد الأخطر هو المقاطعة الأوروبية الرمادية لإسرائيل، والتي لا تعريفات رسمية لها. وأخيراً وليس آخراً – معاداة السامية. من الممكن أن يؤدي القتال ضد إسرائيل إلى تكثيف موجات معاداة السامية ضد المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم.

ب. حصار قطاع غزة – حماس ضعيفة ومحبطة

بموجب هذا النهج، ستفرض إسرائيل حصاراً جزئياً على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. ولن يكون من الممكن إعادة إعمار القطاع والتجارة، وستعمل إسرائيل على تعميق الفجوة بين السكان وحماس. هذه الفكرة، التي لم تكن ممكنة في عهد إدارة بايدن، تبدو أكثر إمكانية في عهد إدارة ترامب. ويبدو أن الرئيس الحالي للولايات المتحدة لا يجد أي مشكلة في دعم إسرائيل، حتى في الوقت الذي تفرض فيه القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. إن الإنجاز البعيد المدى الذي ستسعى إسرائيل إلى تحقيقه من خلال الحصار هو تخلي حماس عن السيطرة على القطاع بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها، وتفضيلها نقل إعادة إعمار المنطقة إلى طرف آخر.

ولكن هناك مشكلة استراتيجية خطيرة كامنة في خيار الحصار، وهي أن حماس ستنظر إليه وتقدمه على أنه انتصار ودليل على نجاحها في مواجهة تحدي الحرب مع إسرائيل، وتسببها في طردها من قطاع غزة، وأنها الآن تتعامل مع الحصار ــ وهو وضع ليس جديداً عليها. وفي ظل ظروف الحصار، فمن المتوقع أن تتمكن حماس من السيطرة على المساعدات التي تصل إلى القطاع، بقدر ما تدخل، وستجد إسرائيل صعوبة في فرض وصول المساعدات إلى سكان المنطقة. وستنشأ هنا معضلة بين تجويع السكان بالكامل، ما يعرض إسرائيل لخطر اتهامها بارتكاب جرائم حرب، وبين بقاء حماس في القطاع ضعيفة ولكنها فوق عتبة البقاء. وتشير التجارب السابقة إلى أن حماس ستعمل بعد ذلك على توجيه الغضب الشعبي نحو إسرائيل، والذي قد يتجسد في مسيرات ومظاهرات حاشدة، وفي تشجيع الحملة الدولية ضد إسرائيل بدعوى ارتكابها جرائم حرب.

إن عواقب الحملة ضد إسرائيل على الساحة الدولية قد تضر بالاقتصاد الإسرائيلي، رغم أن الضغط في هذه الحالة سيكون أقل من المتوقع إذا احتلت إسرائيل القطاع وفرضت عليه الحكم العسكري، حيث تتعرض إسرائيل منذ عدة سنوات للانتقادات على أساس أنها تفرض حصاراً على قطاع غزة.

إن المشكلة الرئيسية الكامنة في حالة الحصار هي الهزيمة العسكرية. أولاً، فشلت دولة إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب كما حددتها. ولم يتم إطلاق سراح الرهائن، وبقيت حماس في مكانها. وتتجاوز الأهمية الاستراتيجية لهذا الوضع بكثير التداعيات المتعلقة بقطاع غزة وحده. وقد ترى الولايات المتحدة أيضاً في هذا علامة ضعف، وفي عالم الرئيس ترامب لا يوجد مكان لدعم الدول الضعيفة والقادة الضعفاء (انظر الاجتماع مع زيلينسكي في البيت الأبيض).

أما بالنسبة لاستنزاف حماس وإمكانية قلب نظام حكمها من الداخل، فهناك دلائل أولية على اضطرابات شعبية ضد المنظمة تطالب بإنهاء الحرب وإزالة قياداتها من المنطقة. ومن المبكر تقييم حجم الاحتجاج، وما إذا كان سيزداد ويتسع، وما إذا كان قادة التنظيم سيضطرون بالفعل إلى مغادرة القطاع للهروب من غضب الجماهير. وفي الوقت نفسه، أبدت حماس بالفعل استعدادها لوقف المظاهرات ضدها باستخدام العنف الصارخ. ولذلك فإن الشك في نجاح الاحتجاج مبرر في ضوء التجارب السابقة وخاصة في الوقت الحاضر حيث تسود حالة من الجنون بين قيادة المنظمة، ولسبب وجيه، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضاً أن المقاومة الشعبية ستقابل بقبضة من حديد ويتم قمعها.

وفي الخلفية، من الممكن أن يشجع الواقع المدني الصعب، الذي قد يصل إلى أزمة إنسانية، على الهجرة بين أولئك الذين سيتمكنون من الوصول إلى دولة عربية. ولكن الأغلبية الفقيرة والعاجزة من سكان غزة سيقدمون كضحايا أبرياء لآلة الحرب الإسرائيلية، وسوف تبدأ التبرعات بالتدفق ــ بما في ذلك إلى حماس، حيث ستكون قطر المانح الأول، والتي ستسعى جاهدة لضمان استمرار مشروع الإخوان المسلمين الذي تقوده في القطاع.

ج. حكم مدني بديل مع إبقاء حماس تحت الأرض

إن الميزة الكبرى الكامنة في هذا البديل هي الميزة الاقتصادية. وفي حالة وجود حكومة تكنوقراطية -حكومة مدنية بديلة- فلن توزع حماس المساعدات الإنسانية، لذا لن تصبح أقوى اقتصادياً. وببطء، سوف تتآكل حالته المدنية أيضاً. وقد ترى إسرائيل في هذا الوضع إنجازاً لهدف الحرب. ولكن العيب الكبير سيكون استمرار حماس تحت السطح. وسوف يزعم البعض، بحق، أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يلقي أعضاء حماس أيضاً ممثلي الحكومة المدنية البديلة من فوق الأسطح، كما فعلوا مع أعضاء السلطة الفلسطينية في عام 2007. وستستمر حماس في النمو، ومعها التهديد الذي تشكله.

لقد كانت هذه العيوب معروفة بالفعل منذ بداية الحرب، عندما تقرر أن تشكيل حكومة بديلة في قطاع غزة هو النموذج المرغوب. وكان الحل الذي صاغوه هو إبقاء مسؤولية الأمن في أيدي إسرائيل، ومواصلة تقويض قدرات حماس من خلال سلسلة من العمليات على مدى أشهر عديدة، حتى يتم إضعافها بشكل كامل. وكان الحل الثاني الذي تم النظر فيه هو بناء قوات محلية في غزة لفرض القانون والنظام. وكانت الخطة تقضي بتدريب نحو 5 آلاف شخص مؤهل في الأردن، في إطار التدريب الأمريكي، وإعادتهم إلى قطاع غزة كضباط شرطة يتم دفع رواتبهم من قبل جهة أخرى غير حماس. وهكذا، ربما، وعلى مدى فترة طويلة من الزمن، سوف تتآكل حماس إلى حد التحدي الذي تشكله حالياً في الضفة الغربية، حتى لو لم تختفِ عن وجه الأرض.

ورغم أن هذا النموذج كان خيار الحكومة الإسرائيلية في بداية الحرب، فإنه لم ينفذ لأنه لم يكن هناك نقاش بشأن السلطة المدنية البديلة لحماس. ولذلك، فإن الاقتراح المصري والاقتراح الإماراتي لإعادة إعمار قطاع غزة واستقراره، مع عدم مشاركة حماس في الحكومة، هما الأقرب إلى المصالح الإسرائيلية اليوم. لكن إسرائيل رفضت كلا الاقتراحين. ويتضمن المقترحان تشكيل تحالف دولي من الدول العربية والغربية، يكون مسؤولاً عن إعادة إعمار القطاع والإشراف على مجلسه المدني. ويتضمن المقترحان أيضاً إنشاء قوة للأمن وتوزيع المساعدات الإنسانية، وهي ليست تابعة لحماس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلطة الفلسطينية ليست مشاركة في إطار المقترحين، بل من المفترض أن توافق فقط على الخطوة. الفرق بين المقترحين يتعلق بطبيعة الجسم الذي سيحكم غزة. وبحسب المقترح الإماراتي، فإن هذه القوة ستكون بمثابة سلطة عليا، بينما المقترح المصري سيكون عبارة عن لجنة مدنية من سكان غزة لا ينتمون إلى السلطة الفلسطينية أو حماس.

الملخص والتوصيات

قبل زيادة الضغوط العسكرية على قطاع غزة، لا بد من تحديد الوضع النهائي المنشود: أي البدائل الثلاثة يشكل الإطار السياسي للعمل العسكري؟ كل واحد من الخيارات الثلاثة سيحقق غرضه الخاص من خلال تكوينه النظامي (التشغيلي) الخاص، وبالتالي يجب اتخاذ القرار قبل بدء المناورة، وليس أثناءها. إن البدائل الثلاثة إشكالية: من منظور عسكري، فإن الحكومة العسكرية هي الأفضل؛ بينما من منظور واسع النطاق للأمن القومي (الاقتصاد، والجيش، والمجتمع، والدبلوماسية) يعتبر نموذج الحكومة التكنوقراطية هو الأفضل؛ وعلى أية حال، فإن استمرار حكم حماس هو الخيار الأسوأ ويجب تجنبه، لذا فإن البديل المتمثل في حصار غزة غير جذاب أيضاً.

إذا كانت الحكومة المدنية البديلة هي الخيار الأقل سوءاً، فلا بد من معالجة المشاكل الكامنة فيها ومنع الظواهر التي تميز “نموذج حزب الله” في قطاع غزة ــ وجود ميليشيا مسلحة ومؤثرة داخل إطار الدولة، مما يشلها ويهدد استقرارها من الداخل.

من الضروري تحديد ما هو النظام الأمني ​​الذي سيسمح لإسرائيل بمواصلة العمل ضد قدرات حماس، بالقدر الذي تبقى فيه هذه القدرات. يجب التخطيط لإجراءات تضمن بقاء الحكومة البديلة في قطاع غزة، في حين ستسعى حماس إلى تعزيزها وإسقاطه. يجب تحديد المكونات الأمنية، باستثناء النظام الذي يسمح لإسرائيل بالعمل على إحباط التهديدات، والذي يضمن تقييد حماس واحتواءها. ومن المفترض أن تشمل هذه المكونات مفهومًا دفاعيًا محدثًا للمجتمعات في النقب الغربي. عنصر الأمن الشخصي هو الأهم. يجب تشكيل قوة شرطة فلسطينية في قطاع غزة، تعمل وتنسق مع إسرائيل وتسمح بالعمليات الإسرائيلية في القطاع، على غرار العمليات المشتركة التي يقوم بها جيش الدفاع الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية في أراضي “يهودا والسامرة”.

تمير هايمان

نظرة عليا/ معهد بحوث الأمن القومي 4/4/2025