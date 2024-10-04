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إصابات بالكادر الطبي لمستشفى جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي- (صور)

4 - أكتوبر - 2024

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بيروت: أصيب عدد من أفراد الكادر الطبي والممرضين، الجمعة، باستهداف إسرائيلي لحرم ومحيط مستشفى جنوب لبنان.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، “تعرض حرم ومحيط مستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل الجنوبية لسقوط 4 قذائف مدفعية إسرائيلية”.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن “إصابات في صفوف الكادر الطبي والممرضين”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت ثلاثة مستشفيات اثنان منها في جنوب لبنان وآخر على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية، تعليق خدماتها الجمعة على وقع غارات إسرائيلية كثيفة في محيطها ألحقت أضرارا بأحدها على الأقل.

وأفادت إدارة مستشفى السانت تريز في منطقة الحدث عند تخوم الضاحية عن “وقف الخدمات الاستشفائية” بعد وقوع “أضرار جسيمة” في المبنى والمعدات بعد غارات عنيفة ليلا في محيطه.

وفي جنوب لبنان، أعلنت إدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي “إخلاء” المستشفى “ووقف العمل في كافة أقسامه” مع “قطع الطرق وخطوط الإمداد.. وصعوبة وصول” طاقمه.

كما أقفل مستشفى مرجعيون الحكومي أبوابه بعد “غارة اسرائيلية استهدفت سيارتي إسعاف عند مدخله الرئيسي”.

(وكالات)

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