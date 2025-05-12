30 شهيدا بغارات الاحتلال الإسرائيلي  بأنحاء غزة 

غزة: ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، الاثنين، جراء غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة ومجزرة جديدة بقصف مدرسة تؤوي نازحين، إلى 30، إضافة إلى إصابة آخرين، ضمن حرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقبل ساعات، كانت الحصيلة تشمل استشهاد 27 فلسطينيا وإصابة آخرين، في عدة غارات استهدفت أماكن تؤوي نازحين وتجمعات للمدنيين ومنازل بمناطق مختلفة بقطاع غزة، وفق شهود عيان ومصادر طبية.

يأتي ذلك على الرغم من إعلان إسرائيل وقفا لإطلاق النار من الساعة 12 ظهرا (09:00 ت.غ) وإنشاء ممر آمن، لإطلاق سراح الجندي حامل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وفي أحدث الهجمات، استشهاد فلسطيني برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة وادي العرايس بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وسبق ذلك،استشهاد فلسطيني آخر بعد استهداف الاحتلال تجمعا مدنيا في نفس الحي، قبل أن يقتل اثنين آخرين باستهداف مسيرة تجمعا للمدنيين في حي الزيتون المجاور شرق مدينة غزة.

وتمكنت الطواقم الفلسطينية من انتشال جثماني فلسطينيين من حي الشجاعية، بعد استهدافهما قبل يومين في منطقة سوق الجمعة.

وفجر اليوم، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة عندما قصفت طائراته الحربية مدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة مرتين متتاليتين.

واستشهد في هذه المجزرة 16 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال.

وفي وسط قطاع غزة، استشهدت طفلة فلسطينية في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية محيط مسجد حماد الحسنات بمخيم النصيرات.

فيما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف قبل أيام مدرسة أبو هميسة في مخيم البريج.

فيما أصاب جيش الاحتلال فلسطينيين اثنين بنيران قرب مدينة الزهراء شمالي مخيم النصيرات.

وفي جنوب قطاع غزة، تمكنت الطواقم الطبية من انتشال جثامين 6 فلسطينيين استشهدوا جراء غارات إسرائيلية سابقة على المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 172 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

