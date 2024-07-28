30 شهيدا في مجزرة بعد غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في دير البلح- (فيديوهات)

القدس: استشهد السبت ثلاثون فلسطينيا في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة وسط غزة، فيما قُتل 12 طفلاً بصاروخ سقط على ملعب لكرة القدم في الجولان السوري المحتلّ، في قصف حمّلت إسرائيل مسؤوليته لحزب الله اللبناني.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة في بيان السبت: “إحصائية مجزرة الاحتلال باستهدافه لمدرسة خديجة (نقطة طبية ميدانية) بمنطقة دير البلح… نتج عنه 30 شهيداً وأكثر من 100 إصابة بينها حالات خطيرة”.

من جهته، أكد جيش الاحتلال الغارة قائلا إنها استهدفت “مجمع قيادة وسيطرة تابعا لحماس تم إخفاؤه داخل مدرسة خديجة في وسط قطاع غزة” وفق زعمه.

اللحظات الأولى لارتكاب الاحتلال مجزرة في مدرسة خديجة التي تؤوي نازحين بدير البلح وسط قطاع غزة، أمس السبت. pic.twitter.com/7prp9kBz50 — خبرني – khaberni (@khaberni) July 28, 2024

وندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل باستهداف المدرسة، فيما دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى “وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين”.

وفي جنوب القطاع الفلسطيني، استشهد نحو 170 فلسطينيا وأصيب المئات منذ بدء العملية الإسرائيلية الجديدة في خان يونس الإثنين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل.

وفرّ ما يقرب من 182 ألف فلسطيني من خان يونس منذ الاثنين، وفق الأمم المتحدة.

ودعا جيش الاحتلال سكان عدد من أحياء المدينة إلى النزوح غربا إلى المواصي التي صنفها “منطقة إنسانية”. لكن الفلسطينيين يخشون الذهاب إلى المنطقة المستهدفة أيضا بالقصف الإسرائيلي.

أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.. صور خاصة للجزيرة توثق تنفيذ طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت مدرسة خديجة التي تؤوي نازحين في مدينة دير البلح#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/2FiXpDKlo8 — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 27, 2024

مفاوضات منتظرة الأحد

تحذّر الأمم المتحدة من أن المجاعة تهدد قطاع غزة الذي تفرض إسرائيل منذ 9 تشرين الأول/ أكتوبر حصارا مطبقا على سكانه الذين يناهز عددهم 2,4 مليون نسمة.

نقل مهند هادي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، الجمعة عبر الفيديو من القدس، شهادات نساء وأطفال من غزة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في القطاع.

وقال نقلا عن إحدى النساء “إني مضطرة لرؤية ولدي يموت جوعا”، وعن أخرى: “لقد أمضيت أربعة أشهر بدون أن أستحم”.

بعد فشل مفاوضات متعددة بشأن هدنة مرتبطة بالإفراج عن المحتجزين، من المقرر عقد اجتماع لممثلي الوسطاء -مصر والولايات المتحدة وقطر- مع رئيس الموساد الإسرائيلي الأحد في روما، بحسب قناة القاهرة الإخبارية المقربة من السلطات المصرية.

واتهمت حركة حماس نتنياهو بعرقلة أي مشروع اتفاق.

كما دان منتدى عائلات الرهائن الذي يمثل أقارب محتجزين في غزة، الخميس “تخريب” الجهود الرامية إلى الإفراج عنهم، موجها أصابع الاتهام إلى بنيامين نتنياهو.

ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على مدرسة خديجة غربي دير البلح التي صنفها جيش الاحتلال منطقة آمنة، وتؤوي عشرات النازحين إلى 31 شهيدا.. مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة يرصد التفاصيل#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ZcOHOOdwZH — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 27, 2024

(أ ف ب)