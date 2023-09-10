30 قتيلا على الأقل في غارات جوية على الخرطوم- (فيديو)

ود مدني (السودان): قتل 30 شخصا على الأقل جراء غارات جوية نفذها الجيش السوداني الأحد على جنوب الخرطوم، وفق مصادر محلية، في ارتفاع ملحوظ عن حصيلة أوردتها سابقا.

وقالت “لجنة المقاومة” المحلية “ارتفاع عدد ضحايا مجزرة سوق قورو في منطقة مايو… جراء القصف الجوي إلى 30 قتيلا، وما زالت الحالات تتوافد إلى مستشفى بشائر”. وكانت اللجنة، وهي مجموعة شعبية تنشط في تقديم الدعم للسكان، أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات.

ولجان المقاومة هي مجموعات شعبية كانت تنظّم الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح نظام عمر البشير عام 2019، وتنشط منذ بدء الحرب في تقديم الدعم للسكّان.

وأطلق مستشفى بشائر “نداء عاجلا” إلى الكوادر الطبية للحضور “مع تزايد أعداد المصابين الواصلين اليه”.

ومنذ اندلاعه في 15 نيسان/ أبريل، حصد النزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نحو 7500 قتيل وفق أحدث أرقام لمنظمة “أكليد” غير الحكومية التي ترجح، كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات في مناطق عدة، ورفض طرفي القتال إعلان خسائرهما.

واضطر نحو خمسة ملايين شخص من إجمالي عدد سكان البلاد المقدّر بنحو 48 مليون نسمة، إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار خصوصا مصر وتشاد، وفق الأمم المتحدة.

وتركزت المعارك في الخرطوم ومحيطها، وإقليم دارفور في غرب البلاد، مع تواصل النزاع بين الحليفين السابقين البرهان ودقلو من دون أفق للحل.

ومنذ بدء الاشتباكات، لم يحقق أي من الطرفين تقدما ميدانيا مهما على حساب الآخر. وتسيطر قوات الدعم على أحياء سكنية في العاصمة، ويلجأ الجيش في مواجهتها إلى سلاح الطيران والقصف المدفعي. وأفاد شهود في الآونة الأخيرة أن القصف الجوي يزداد حدة، ومعه حصيلة الضحايا المدنيين، مع محاولة الجيش استعادة مواقع في العاصمة.

والأربعاء، أفاد ناشطون وسكان فرانس برس عن نزوح مئات العائلات من إحدى ضواحي الخرطوم غداة مقتل 19 مدنياً فيها بقصف نفّذه الجيش على مواقع لقوات الدعم السريع لكّنه أخطأ هدفه.

وفي سياق ذي صلة، أكد كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، ضرورة دعم جهود إنهاء القتال في السودان (جار ليبيا).

أمير قطر والدبيبة يؤكدان ضرورة دعم جهود إنهاء القتال في السودان

هذا التأكيد جاء خلال مباحثات أجراها الشيخ تميم والدبيبة في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، بحسب بيان لمنصة “حكوماتنا” الليبية (تابعة للحكومة).

ووصل الدبيبة إلى الدوحة، مساء السبت، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة لم تُعلن مدتها.

وأفاد البيان بأن اللقاء ناقش “عددا من ملفات التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة الشمسية والبنية التحتية والمواصلات والرياضة”.

كما ناقش “تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية وأهمية تنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد الجانبان “ضرورة دعم جهود إنهاء القتال في السودان والحفاظ على وحدته واستقراره”، وفقا للبيان.

والخميس، أجرى أمير قطر مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وأكد حرص الدوحة على إنهاء القتال في السودان.

وأصدر البرهان، مساء الأربعاء، مرسومين دستوريين أحدهما يقضي بحل قوات “الدعم السريع”، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والآخر يلغي تبعيتها للجيش.

وفي 6 مايو/ أيار الماضي، بدأت السعودية والولايات المتحدة برعاية محادثات بين الجيش و”الدعم السريع” أسفرت عن أكثر من هدنة جرى خرقها وتبادل الطرفان اتهامات، ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.

(وكالات)