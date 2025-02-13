30 منظمة حقوقية دولية تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها النووية في الجزائر وتعويض الضحايا

الجزائر ـ “القدس العربي”:

تزامنا مع الذكرى الـ65 لأول تجربة نووية فرنسية في الصحراء الجزائرية تحت الاسم الرمزي “اليربوع الأزرق”، أصدرت 30 منظمة حقوقية دولية، بيانًا مشتركًا، جددت فيه مطالبتها لفرنسا بتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية، ورفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بهذه التجارب، والبدء في تطهير المناطق الملوثة، وتعويض الضحايا. كما دعت الجزائر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة، وإشراك المجتمع المدني في جهود إعادة التأهيل.

وأوضحت المنظمات في بيانها الذي جاء بدعوة من منظمة شعاع لحقوق الإنسان في تاريخ الذكري الذي يصادف 13 شباط/ فبراير 1960، أن تحقيق العدالة يتطلب خطوات ملموسة من الجانبين لإنهاء هذا الفصل المؤلم من التاريخ، وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل. وأبرزت أن تفجير “اليربوع الأزرق” لم يكن حدثًا معزولًا، بل كان بداية لسلسلة من 16 تجربة نووية أخرى متتالية، من بينها 11 تجربة نُفذت بعد اتفاقيات إيفيان التي أقرت استقلال الجزائر.

جاء البيان بدعوة من منظمة “شعاع”، تزامنا مع الذكرى الـ65 لأول تجربة نووية فرنسية في الصحراء الجزائرية تحت الاسم الرمزي “اليربوع الأزرق”

وأبرزت أن هذه التجارب، إضافة إلى 40 تجربة نووية تكميلية أخرى، تركت إرثًا مأساويًا من التلوث الإشعاعي واسع النطاق، وأضرارًا صحية جسيمة على السكان المحليين، مشددة على أن آثارها لا تزال قائمة، حيث تشهد المناطق المتضررة ارتفاعًا مقلقًا في معدلات الإصابة بالسرطان والأمراض التنفسية المزمنة، إلى جانب التدهور البيئي المستمر الذي أثر بشدة على الموارد الطبيعية، وعطل سبل العيش، وأضعف النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية.

وأشارت إلى أن هذه التجارب لم تقتصر على أضرارها الصحية والبيئية، بل امتدت إلى التأثيرات النفسية والاجتماعية التي عانى منها السكان لعقود، في ظل إهمال مستمر، وغياب الرعاية الطبية الكافية، والتأخير في الاعتراف الرسمي بحقوق الضحايا.

وفي السياق، رحبت المنظمات بالمراسلات التي وجهها المقررون الأمميون الخاصون إلى الحكومتين الفرنسية والجزائرية في 13 أيلول/سبتمبر 2024، والتي لم تتلقَ ردًا حتى الآن، مؤكدة أهمية هذه المراسلات في تسليط الضوء على المسؤوليات التاريخية والقانونية لفرنسا، وحثها على اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الأضرار الناجمة عن تجاربها النووية، بما في ذلك الكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بالتجارب، وتحديد مواقع النفايات المشعة، وتنظيف المناطق المتضررة، وتعويض الضحايا وضمان حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة والتعويضات العادلة.

وفي تعليقها على المساعي الجارية، أثنت المنظمات أنها على قرار الجمعية الوطنية الفرنسية إنشاء لجنة تحقيق جديدة لمتابعة تداعيات التجارب النووية، والتي جاءت بمبادرة من نواب يسعون إلى تعديل القانون الفرنسي لجعله أكثر إنصافًا لضحايا التجارب النووية. كما أشادت بتنظيم السلطات الجزائرية ندوة دولية حول الآثار الصحية والبيئية لهذه الانفجارات بمناسبة الذكرى الـ65 لأول تفجير نووي جوي فرنسي في الصحراء الجزائرية.

وفي رؤيتها لتجاوزها هذه المأساة، أوضحت المنظمات أن تحقيق العدالة يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة من الحكومتين الفرنسية والجزائرية لإنهاء هذا الفصل المؤلم من التاريخ، والعمل المشترك لضمان حقوق الضحايا وحماية الأجيال القادمة من مخاطر مماثلة.

وطالبت المنظمات فرنسا بالاعتراف الكامل بجرائمها النووية في الجزائر، وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عنها، مع تقديم التعويضات العادلة للضحايا، ورفع السرية عن جميع الملفات المتعلقة بالتجارب النووية، بما في ذلك مواقع دفن النفايات المشعة، وتسليم الجزائر نسخة من أرشيفها المتعلق بهذه التجارب، مؤكدة ضرورة توقيع فرنسا على معاهدة حظر الأسلحة النووية كخطوة تعكس حسن النية في معالجة هذه الكارثة.

كما دعت الجزائر إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحة العامة في المناطق المتضررة، ووضع خطة وطنية شاملة لمعالجة الآثار البيئية والصحية الناجمة عن التجارب النووية الفرنسية، مع توفير المعلومات اللازمة، وضمان إشراك المجتمع المدني في الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة تداعيات هذه الكارثة، وإصدار تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع السابقة للتجارب والانفجارات النووية الفرنسية في جنوب الجزائر.

وطالبت المنظمات الحكومتين الفرنسية والجزائرية بإنشاء لجنة متابعة مشتركة لتداعيات التجارب النووية على الصحة والبيئة، تضم ممثلين عن حكومتي البلدين، وبرلمانيين، وجمعيات الضحايا، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

وأكدت التزامها بمواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة والسلام، والعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمعات المتضررة لضمان إنصاف الضحايا واستعادة حقوقهم المشروعة، مجددة عزمها على تكثيف الجهود لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة، والسعي الجاد لمعالجة الآثار المدمرة الناجمة عن التجارب النووية، بما يضمن مستقبلًا آمنًا ومستدامًا للأجيال الحالية والقادمة.

ويظهر من بين الموقعين على البيان، الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN)، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2017، والتي تواصل جهودها لحظر الأسلحة النووية وتعويض ضحايا التجارب النووية، إلى جانب منظمة “الأطباء الدوليون لمنع الحرب النووية” (IPPNW)، التي تعمل على توثيق الأضرار الصحية الناجمة عن الإشعاعات النووية، و”المكتب الدولي للسلام”، أقدم منظمة سلام دولية، إضافة إلى منظمات متخصصة في حقوق الإنسان مثل “شعاع لحقوق الإنسان”، التي تقود جهود الدفاع عن ضحايا التجارب النووية في الجزائر، و”مرصد التسلح” الذي يعنى بتوثيق الانتهاكات المرتبطة بالأسلحة النووية.

في الجزائر، تقرر هذه السنة إحياء ذكرى التفجيرات بشكل صاخب يعيد تسليط الضوء على هذه الجريمة التي ارتكبها الاستعمار في حق الإنسان والبيئة، في ظل أزمة غير مسبوقة مع فرنسا

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أنها تمثل المجتمعات المتضررة، والشعوب الأصلية، والمدافعين عن حظر الأسلحة النووية، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان، وتعزيز السلام، وأشارت إلى أن هذه الذكرى تأتي لتذكير العالم بالكوارث التي خلفتها التجارب النووية الفرنسية في الجزائر. مبرزة أن هذا الإجماع الدولي يعكس إدراكًا متزايدًا لضرورة تحميل فرنسا مسؤولية إرثها النووي، ويمثل خطوة جديدة في مسار المطالبة بالعدالة والتعويضات للضحايا.

وفي الجزائر، تقرر هذه السنة إحياء ذكرى التفجيرات بشكل صاخب يعيد تسليط الضوء على هذه الجريمة التي ارتكبها الاستعمار في حق الإنسان والبيئة، دون أن يتخذ أي خطوة لتنظيف المواقع الموبوءة التي تركها. وتركز تظاهرات هذه السنة التي تأتي في ظل أزمة غير مسبوقة مع فرنسا، على الأمراض الخطيرة التي تسببت بها هذه الإشعاعات، والتي امتدت آثارها التدميرية إلى عدة دول إفريقية.

من جانبه، طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إبراهيم بوغالي، فرنسا بالاعتراف الرسمي بمسؤوليتها الكاملة عن “الجرائم النووية” التي ارتكبتها في بلاده خلال الفترة 1960-1966.

إبراهيم بوغالي يطالب فرنسا بالاعتراف بـ”جرائمها النووية” في بلاده.. وإنصاف الضحايا

وقال بوغالي، في كلمة له الخميس، خلال افتتاح ملتقى حول الذكرى السنوية لإجراء أول تجربة نووية فرنسية في الجزائر يوم 13 فبراير/ شباط 1960: “إننا نطالب، بصوت واحد بالاعتراف الرسمي من قبل فرنسا بمسؤوليتها الكاملة عن هذه الجرائم النووية”.

وأضاف أنه لا يمكن القبول “بمجرد اعتراف سياسي باهت بل اعتراف يتبعه التزام أخلاقي واضح”.

وأفاد بوغالي بأن مجموع التفجيرات النووية التي نفذتها فرنسا في المنطقة بلغ 17، “لا تزال آثارها المدمرة تلاحقنا حتى اليوم”.

ووصف التفجيرات بـ”صفحة مظلمة من التاريخ الاستعماري البغيض لا تزال تُلقي بظلالها، حيث تواصل آثارها الخطيرة والمدمرة تأثيرها على البيئة والإنسان”.

وقال: “نعيش يوميا مع معاناة الأمراض السرطانية والتشوهات الخِلقية الناتجة عن الإشعاعات التي خلفتها تلك التفجيرات، وهي إشعاعات تظل موجودة وتؤثر بشكل مستمر في المحيط الذي نعيش فيه”.

وجدد تمسك الجزائر، بمطالب إلزام فرنسا بتعويض الضحايا وتنظيف النفايات النووية.

وقال: “إن الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا لنيل استقلالها واسترجاع حريتها وسيادتها، لن تقبل أبدا أن تُطوى هذه الصفحة دون محاسبة، ولن تقبل أن تبقى هذه الجريمة دون اعتراف”.

وطالب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري فرنسا بإنصاف ضحايا التفجيرات النووية وعائلاتهم بما يتناسب مع حجم المأساة التي عايشوها، وضمان حق أبناء الجزائر المشروع في العدالة.

ودعا في الوقت ذاته إلى تحمل فرنسا مسؤولية “تطهير الأراضي الملوثة بالإشعاعات والنفايات النووية، وتسليم الجزائر الأرشيف الكامل لمواقع التجارب حتى يتمكن خبراؤنا من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها”.

وكان رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، وهو بروتوكوليا الرجل الثاني في الدولة، قد طالب الدولة الفرنسية، قبل أيام، بتحمل مسؤولياتها في إزالة نفايات التفجيرات النووية في صحراء الجزائر. ووجّه الرجل الثاني في الجزائر، لجنة مختصة في المجلس، لتضمين تقريرها “ضرورة تسريع وتيرة إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بنص القانون وإبراز موقف الجزائر، من خلال مجلس الأمة، الذي يدعو فيه فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة والثابتة عن إزالة نفايات التفجيرات النووية التي قام بها المستعمر الفرنسي في صحراء الجزائر إبان الفترة الاستعمارية”.