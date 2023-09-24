317 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى في القدس المحتلة

القدس المحتلة: اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، الأحد، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة عشية “عيد الغفران” اليهودي، حيث أدى بعضهم صلوات تلمودية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن ” 317 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح الأحد”.

من جانبها، قالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان على “فيسبوك”: “مئات المستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى منذ صباح الأحد، في عشية يوم الغفران اليهودي، وسط دعوات لتكثيف الاقتحام يوم غدٍ الإثنين لإحياء هذا اليوم”.

وقال شهود عيان، إن الشرطة الإسرائيلية نشرت “الحواجز في البلدة القديمة بالقدس، ومنعت الأهالي من الدخول للمسجد الأقصى، تزامنا مع اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد في مجموعات”.

وأشار الشهود إلى أن عددا من المستوطنين أدوا صلوات تلمودية وما يسمى ” السجود الملحمي” على أعتاب المسجد الأقصى.

ودعت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم، إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، يوم غد الاثنين، تزامنا مع “عيد الغفران”، وأعلنت توفير حافلات خاصة لنقل المستوطنين مجانا لتنفيذ الاقتحامات.

وبدأت فترة الأعياد اليهودية مساء 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحلول عيد “رأس السنة العبرية” وتتواصل حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

(الأناضول)