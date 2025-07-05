32 قتيلا في فيضانات بتكساس وفرق الإنقاذ تبحث عن فتيات مفقودات

هانتسفيل، تكساس- الولايات المتحدة: تبذل فرق الإنقاذ الأمريكية جهودا حثيثة السبت للعثور على 27 فتاة فقدن من مخيم صيفي على ضفة نهر الجمعة إثر أمطار غزيرة تسببت بفيضان مفاجئ اجتاح وسط ولاية تكساس موديا بـ32 شخصا على الأقل مع هطول المزيد من الأمطار.

وقال لاري ليثا قائد شرطة مقاطعة كير “ما أستطيع قوله لكم، تحديث: هناك 32 قتيلا، 18 منهم بالغون و14 طفلا. خمسة من البالغين ما زالوا مجهولي الهوية، وثلاثة أطفال ما زالوا مجهولي الهوية”.

في وقت سابق، أعلن ليثا أنه “حتى الآن أجلينا أكثر من 850 شخصا غير مصاب وثمانية جرحى”.

وقال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت في مؤتمر صحافي إنه سيوسع نطاق حالة الكارثة في الولاية وسيطلب موارد فدرالية إضافية من الرئيس دونالد ترامب.

وقال رئيس إدارة الطوارئ في تكساس نيم كيد إن أطقم الإنقاذ الجوية والبرية والمائية تقوم بعمليات تمشيط على طول نهر غوادلوبي بحثا عن ناجين وجثث القتلى.

وأضاف “سنواصل البحث حتى يتم العثور على جميع المفقودين”.

بدأت الفيضانات الجمعة مع هطول أمطار غزيرة، ما تسبب في ارتفاع منسوب نهر غوادلوبي بمقدار ثمانية أمتار خلال 45 دقيقة.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن المزيد من الأمطار متوقعة، وأن “الجريان المفرط قد يؤدي إلى فيضان الأنهار والخلجان والجداول وغيرها من المناطق المنخفضة والمعرضة للفيضانات”.

وفي كيرفيل السبت كانت مياه نهر غوادلوبي الهادئة عادة، مضطربة وسريعة.

وقال أحد السكان المحليين جيراردو مارتينيس البالغ 61 عاما “لقد أمطرت السماء في يوم واحد ما تمطره في سنة واحدة”.

وأضاف “بلغت المياه أعالي الأشجار على ارتفاع حوالى عشرة أمتار تقريبا. وجرف النهر سيارات ومنازل برمتها. الوضع سيء”.

الفيضانات المفاجئة التي تحدث عندما تعجز الأرض عن امتصاص الأمطار الغزيرة، ليست بالأمر النادر.

لكن العلماء يقولون إن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية في السنوات الأخيرة جعل ظواهر الطقس القصوى، مثل الفيضانات والجفاف وموجات الحر، أكثر تواترا وشدة.

دمار

صرّح قائد الشرطة لاري ليثا السبت بأن 27 فتاة من مخيم “ميستيك كريستيان” الصيفي في مقاطعة كير التي غمرتها الفيضانات ما زلن مفقودات. وكان عدد المسجلات في المخيم حوالي 750 فتاة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أربع فتيات مفقودات لقين حتفهن، نقلا عن عائلاتهن.

دمرت المياه المخيم الواقع على طول ضفاف نهر غوادلوبي، حيث كانت البطانيات والمراتب والدببة المحشوة وغيرها من المتعلقات متناثرة في أنحاء المباني.

وتحطمت نوافذ غرف المخيم بسبب قوة المياه على ما يبدو.

وكان مايكل الذي اكتفى بذكر اسمه الأول لوكالة فرانس برس، يبحث في المخيم عن ابنته البالغة ثماني سنوات.

وقال “كنت في أوستن وجئت صباح أمس، عندما سمعنا عن الأمر”.

وأكد معسكر “هارت أو ذا هيلز” الصيفي الواقع على بعد ميل واحد من معسكر ميستيك، السبت أن مديرته جين راغسديل من بين القتلى.

“كارثة“

قال دالتون رايس المسؤول بمدينة كيرفيل إن المنقذين يواجهون ظروفا “صعبة للغاية”.

وأضاف “بدأنا عمليات البحث على الأرض حوالى الساعة الثامنة صباحا (13,00 ت غ) هذا الصباح”، محذّرا السكان من القيام بعمليات بحث بمفردهم.

ولفت رايس إلى أن عدد الأشخاص الذين ربما كانوا يزورون منطقة التخييم الشهيرة غير معروف، رافضا إعطاء رقم إجمالي لعدد المفقودين.

وحذر مسؤولون محليون السكان من التوجه إلى المنطقة التي تضم مخيمات منتشرة على طول النهر، مع وجود عشرات الطرق غير الصالحة للسير.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي منازل وأشجارا جرفتها الفيضانات المفاجئة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة طوال الليل بلغ منسوبها نحو 31 سنتيمترا، وهو ثلث متوسط هطول الأمطار السنوي في مقاطعة كير.

وقالت سويلا رينا البالغة 55 عاما وهي من سكان كيرفيل وتعمل في كنيسة محلية “لم أر شيئا من هذا القبيل قط”.

وأضافت “لم أر شيئا قط بهذه الكارثية، يتعلق الأمر بأطفال وأشخاص وخسارة منازل، إنه أمر جنوني”.

مع انتشار المنقذين في أنحاء المنطقة، حث جو هيرينغ رئيس بلدية كيرفيل المجتمع على التكاتف.

وقال “يجب أن يعلم الناس أن اليوم سيكون يوما صعبا. سيكون يوما صعبا”.

(أ ف ب)