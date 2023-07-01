32 من الأفلام العربية تتحدى الصهاينة وتدخل القدس للتواصل مع جذورها نيفين شاهين: المخرجون والنقاد العرب يشاركون في مهرجان القدس للسينما العربية بحماس

بيروت ـ «القدس العربي»: «للسينما العربية هنا القدس» إنه الشعار الذي اعتمده مهرجان السينما العربية في القدس في دورته الثالثة التي ستنطلق في 11 تموز/يوليو وتستمر إلى19 منه. وفيها يستضيف المهرجان 32 فيلماً عربياً منوعاً في الموضوع والانتماء.

أن يكون للقدس التي تعاني من صنوف لا تُحصى من الاضطهاد والإرهاب والقتل مهرجان سينمائي فهذا فعل تحدٍ وصمود، وفعل ايمان بحق الناس بالحياة. ينتصر المهرجان كل عام على المحتلين الصهاينة، ويتجدد التحدي بعدم حرمان أعرق المدن العربية وأقدسها في العالم، من الثقافة والتواصل مع جذورها العربية.

المسرح الوطني الفلسطيني «الحكواتي» يستضيف فعاليات المهرجان، إضافة إلى مركز يبوس الثقافي. وقد تشكلت ثلاث لجان تحكيم لكل من الفيلم الروائي، القصير والوثائقي، والمحكمون من سينمائيين ونقاد ينتمون إلى معظم الدول العربية.

القدس تتشوق لاستقبال أفلام الدول العربية لتؤكد التواصل مع جذورها وإن من بعد. وكذلك هي مشاعر معظم صنّاع السينما العرب الذي يطمحون لعرض أفلامهم أمام جمهور القدس.

مع مديرة المهرجان نيفين شاهين هذا الحوار:

○ «للسينما العربية هنا القدس» هل هو شعار للفت الانتباه أم دعوة مفتوحة للمشاركة؟

• يمكن قراءته بالاتجاهين. حين خطر لنا الشعار، فكرنا أننا نستوحي بعضاً من الدور الذي كانت تلعبه إذاعة «هنا القدس» والتي تأسست عام 1936 وكان القسم العربي فيها رائداً في نشر الثقافة والفن من فلسطين. وكان دورها يمتد خارج فلسطين ليستقطب فنانين وموسيقيين وشعراء وغيرهم من الوطن العربي. وهذا ما شكّل إشارة واضحة لمركزية الثقافة والفن في مدينة القدس، ولصلة المدينة مع محيطها العربي. اختفى هذا الدور تدريجياً بعد النكبة، ومع كل ما مّرت به القدس بعد احتلالها على مرحلتين عام 1948 وعام 1967. بالطبع ظلّ صوت الفلسطينيين ومبادراتهم قائماً في المدينة سواء في اتجاه إنعاش الصحافة والتعليم، والمبادارت الفنية والثقافية المختلفة، وكل هذا كان وما زال في مواجهة دائمة مع الاحتلال. المشهد الثقافي والفني في تحد دائم في القدس حيث اُغلقت عشرات المؤسسات الفنية. ويجري التضييق على العشرات من الفنانين والفاعلين الثقافيين في المدينة. ويحاول الاحتلال دوماً التصدي لأي مبادرة ثقافية جماعية، لذا نرى أن وجود المهرجان يشكّل مبادرة لإعادة التجمع ثقافياً، ولإعادة جمع المقدسيين في محفل ثقافي خاصة وأنهم يعايشون ضغطاً يومياً تحت الاحتلال. كما ويشكّل المهرجان فرصة لإعادة التواصل والارتباط مع محيطهم العربي، فالقدس في عزلة. إنها مدينة مفتوحة أمام العالم، لكنها مغلقة أمام العرب والفلسطينيين، لذا تبدو الحاجة مُلحة لنقول للسينمائيين العرب، تعالوا إلى القدس ولو عن بعد. نأمل فعلاً أن يتكرّس المهرجان دورياً ومركزياً كغيره من المهرجانات المركزية في الوطن العربي، وأن يصبح اسم القدس مرتبطاً بحدث سينمائي يلتفت إليه الجمهور وصناع السينما في فلسطين والوطن العربي.

○ 32 فيلما في هذه الدورة ما هو معيار الاختيار أو الموافقة على فيلم ما؟

• نبحث دائماً عن القيمة الفنية للفيلم، واللغة السينمائية، والقصة ونوعيتها، وكيف جرى مسار الإنتاج. نبحث عن الأفلام التي تناقش قضايا إنسانية مستجدة في الوطن العربي. ونلمس حاجة الجمهور للاطلاع على قضايا وتجارب خارج ما يتم نقاشه ضمن نشرات الأخبار ومنصات السوشال ميديا. لا نبحث فقط عن أفلام تناقش قضايا معاصرة، بل يهمنا إضافة لذلك البُعد التاريخي في وطننا العربي لنغني معرفة الجمهور ووعيهم، ونفتح النقاش حول صلة التاريخ بالواقع. ننظر دوماً إلى مساهمات الشباب العربي، والإنتاجات الأولى لبعض المخرجين. فتشجيع الشباب على التعبير بالأدوات السينمائية يشكل جزءاً من رسالة المهرجان، ولا شك أن أفلام الشباب وتجاربهم في الوطن العربي ستكون ملهمة للشباب المقدسي. وأخيراً نأخذ في الاعتبار الأفلام التي لا يتاح لجمهور القدس الاطلاع عليها، حيث امكانية السفر ومشاهدة أفلام المهرجانات محدودة جداً، وليست جميع الأفلام متاحة على الفضاء الرقمي. لذا نجد في المهرجان فرصة مفتوحة لمحبي السينما لمشاهدة ما لا يمكنهم مشاهدته في مكان آخر.

○ نعرف معاناة القدس وأهلها وسكانها في ظل الاحتلال الصهيوني. هل تعانون من ممارسات مباشرة كمهرجان؟

• الكل مستهدف في القدس بشتى الطرق، لو لم يكن كمهرجان بل كأفراد، نعيش في مدينة يعمل الاحتلال بكل السبل التضيق على سكانها. بالضرائب التي تثقل كاهلنا، بالحواجز التي تربط القدس بالضفة الغربية وغزة، وغيرها من الممارسات. أبرز ما نعاينه بشكل مباشر كمهرجان هو حرمان الفلسطينيين من مختلف مدن الضفة الغربية وغزة من حضور العروض. فكل من يريد دخول القدس يحتاج لتصريح. إضافة إلى حرمان المخرجين وصناع السينما الفلسطينيين القاطنين خارج القدس، وكذلك من الوطن العربي من حضور المهرجان كأي مهرجان للسينما حول العالم، وهذا ما يجعل المهرجان استثنائياً.

○ هل من شروط يلتزمها المهرجان لجهة قبول الأفلام وعرضها ضمن قائمته؟

• القيمة الفنية شرط أساسي. وأن تكون القصة ذات صلة بالعالم العربي. وأن تتناول قصة الفيلم مواطنين عرباً، حتى لو كان المخرج غير عربي. وأن تكون قد مرّت سنتان على إنتاج الفيلم على الأكثر.

○ السينما الفلسطينية تزدهر وتُعبّر عن حياة الناس وبخاصة في ظل الاحتلال. ما هو عدد الأفلام الجديدة المشاركة في الدورة الثالثة من فلسطين؟

• عدد الأفلام هذه السنة 32 فيلما تتوزع على فئات الأفلام الروائية والوثائقية، بنوعيها الطويل والقصير. بينها 6 أفلام من فلسطين فقط. والأفلام المشاركة من العالم العربي تمثّل: مصر، تونس، لبنان، السعودية، الجزائر، العراق، المغرب، السودان والأردن. ويشاركنا في هذه الدورة مخرجان من أيطاليا وأسبانيا عبر فيلمين يرويان قصصاً من العالم العربي.

○ هل لتلك الأفلام ميزة أو سمة مشتركة؟

• ميزة الأفلام هذه السنة هو ارتباطها بقصص عن الإنسان العربي وحقوقه وقضاياه. وجميعها ذات مواضيع منوعة ومختلفة وغير مكررة.

○ هل من تغيير أو تطوير طرأ على الدورة الثالثة من المهرجان أفضت إليه تجربة الدورتين السابقتين؟

• بالطبع، نتقدّم ونتطور عبر التجربة، سواء من ناحية عدد الأفلام المشاركة، أو لجهة التنظيم، والتعريف عن المهرجان بحيث يصبح حاضراً أكثر في فلسطين. أو لجهة ورش صناعة السينما التي نقدمها للشباب الفلسطينيين في فلسطين والشتات. وكذلك اللقاءات والنقاشات مع مختصين بالمجال. وهذا العام فتحنا باب التقدم للأفلام القصيرة تحديداً، ووصلنا أكثر من 50 فيلماً من معظم الدول العربية. كما تقدم لنا العديد من الموزعين والمخرجين بأفلامهم. ولدينا مجموعة كبيرة من الأفلام لم يسبق ان عُرضت في فلسطين عامة والقدس خاصة. حرصنا دائم على تنوع المواضيع والورش والندوات. نعم نحن مهرجان صغير، ولكنه يُنظم كما أي مهرجان كبير، ويتضمّن فعاليات تهمّ صناع الافلام وجمهور الأفلام. جمهورنا متنوع ويرافقنا سنوياً بقوة.

○ كيف تصفين إقبال المخرجين العرب على المشاركة في مهرجان القدس للسينما العربية؟

• يتعاون معنا المخرجون العرب بانفتاح ويرغبون بتشجيعنا. وهم يعون صعوبة ما نعيشه تحت الاحتلال. ويدركون أهمية وجود الفيلم لتعزيز حضورنا وتواجدنا كمواطنين فلسطينيين من حقنا الحفاظ على استمراريتها في مدينة القدس. ويدرك المخرجون العرب تماماً أن افلامهم هي الضيف في القدس وفي المهرجان، لكنهم عاجزون عن مرافقتها نظراً لوجود الاحتلال. نحن كمهرجان إلى جانب المخرجين العرب نفتخر بهذا التحدي في انجاز المهرجان في القدس. وهذا العام لفتنا تجاوب المخرجين وموزعي الأفلام العرب على التقدم للمهرجان، وتحديداً عن فئة الفيلم القصير. حين أطلقنا الدعوة للمشاركة وصلتنا عشرات المشاركات ليس فقط للأفلام القصيرة، بل للأفلام الطويلة كذلك. هو أمر لافت ويضع المهرجان على لائحة المهرجانات السينمائية العربية التي تعرض أهم الأفلام العربية. ونحن نقدّر عالياً حرص المخرجين والموزعين على المشاركة في المهرجان والتفهم العميق للسياق الذي تعيشه القدس. فهم ومع إدراكهم لصعوبة الوصول والمشاركة، وإدراكهم أن المهرجان يعمل ضمن موازنة ضئيلة جداً، فهم يقدمون أفلامهم للمشاركة، وبكل سرور واندفاع. كما ويشاركنا في لجنة التحكيم أهم النقاد والعاملين في قطاع السينما في الوطن العربي. وهم يعملون لتقييم الأفلام المشاركة في المهرجان عن بعد، ويلبون دعوتنا بكل حماس. ونحن نرى في هذا حرصاً منهم على دعم مدينة القدس، وتفعيل حياتها الثقافية. اذاً المخرجون العرب هم المحفز الأساسي لنا في انطلاقتنا واستمراريتنا.

○ وماذا عن التمويل وهل من شروط ترافقه؟

• التمويل دائما من أهم التحديات التي نواجهها. في الدورتين الأولى والثانية كان تمويلنا الأساسي من القطاع الخاص الفلسطيني، ما شكّل مبعث فرح حقيقي لنا لأن المال فلسطيني غير مشروط، بسوى تقديم الأمتع للمشاهد. مرت حادثتان على الأقل لعروض لم تلاق استحسان فئة معينة من الجمهور، وأفضت إلى قلق واضح لدى الممول الفلسطيني. وهكذا تراجع عدد منهم عن الدعم، حتى لا يتفاجأ بفيلم يُعرض ولا يجد قبول من بعض الجمهور. إلى هذا اهتمت مؤسسات دولية بدعم المهرجان. الفعاليات الثقافية بمدينة القدس محدودة وفقيرة. وبعد المهرجان سننطلق بجولة سينمائية متنقلة على القرى والبلدات التابعة للقدس لنعرض الأفلام على الناس من المناطق المهمشة.