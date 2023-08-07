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ما حقيقة اتصال رونالدو بحليمة بولند؟ – (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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لندن- “القدس العربي”:

أفاد تقرير صحافي سعودي، بأن نادي النصر وقائده كريستيانو رونالدو، لا شأن لهما بمقاطع الفيديو المتداولة حول مكالمة هاتفية مزعومة مع رونالدو، بعد أن ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي.

نقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، عن مصدر نصراوي، أن نادي النصر ليس لديه أي تعليق أو اهتمام حيال ما تم تداوله من قبل “من يبحثون عن أخذ ورد وتعليقات أكثر”، ليستمر ذكرهم وربطهم بالنادي، مشددا على أن إدارة النصر لن تقوم بردة فعل على كل ما يطرح في “السوشال ميديا”.

ويبدو أن الأمر يتعلق بالإعلامية الكويتية، حليمة بولند، التي قالت إنها تلقت تصالا هاتفيا من النجم كريستيانو رونالدو عن طريق الخطأ، ولكنه عاود الاتصال بها للقائها بعد تعبيرها عن إعجابها به.

وحسب ما ذكرت الإعلامية، فإن رونالدو اتصل بها أول مرة، على غرفتها داخل فندق في خميس مشيط، عن طريق الخطأ عندما كان يتصل بصديقه، لكنه في المرة الثانية اتصل بها قاصدا، لترد عليه مازحة بأن “هذه أحلى غلطة بالعالم”، ما أثار جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أن الاتصال مركب أو مفبرك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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