الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يشكو أحداث مباراة المغرب لـ”الفيفا”

سانت إتيان (فرنسا): تقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشكوى للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بعد البداية المضطربة لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.
وبعدما اقتحمت الجماهير المغربية أرض الملعب، في المباراة التي أقيمت مع بداية منافسات كرة القدم في الأولمبياد، توقفت المباراة لفترة طويلة قبل وقت قصير من نهايتها، وبعدها تم إلغاء هدف التعادل للمنتخب الأرجنتيني.
وطالب الاتحاد الأرجنتيني من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي اتخاذ إجراء بشأن الواقعة، التي وصفها بأنها “حادث خطير”.
وكانت المباراة أمام المنتخب المغربي التي أقيمت الأربعاء في سانت إتيان انتهت بشكل فوضوي.
وكان المنتخب الأرجنتيني سجل هدفا كان يعتقد أنه هدف التعادل 2/2 في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع. ولكن لم تستكمل المباراة لأن الجماهير المغربية اقتحمت الملعب في الوقت بدل الضائع.
ولوقت طويل لم يتضح ما إذا كانت المباراة انتهت أم أنها توقفت، بالإضافة إلى ذلك، فإن الهدف الذي جعل النتيجة 2/2 تم التحقق منه بسبب احتمالية وجود تسلل، وذلك باستخدام تقنية الفيديو.
بعد تقريبا ساعتين، عاد الفريقان للملعب، وقام الحكم جلين نيبرج بتعديل النتيجة من 2/2 إلى 2 / 1 بعد مشاهدة لقطات الفيديو وسمح باستكمال الدقائق الثلاثة المتبقية من اللعب، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز المغرب 2 / 1.
وقال مدرب منتخب الأرجنتين خافيير ماسكيرانو: “ما حدث في الملعب كان فضيحة”.
وتفاعل أيضا نجم الأرجنتين ليونيل ميسي بكتابة تعليق “غير عادي” على إنستغرام مصحوبا برمز تعبير لوجه بعيون واسعة تعبيرا عن الدهشة.
وذكر منظمو الأولمبياد أنهم سيحققون في هذه الأحداث. وأكدوا أنهم يريدون أن يفهموا الأسباب وأن يستخلصوا النتائج اللازمة لتفادي ما حدث فيما تبقى من مباريات في دورة الألعاب الصيفية.
(د ب أ)
بل.. ربما تدخلت الفيفا في فضيحة 15 دقيقة وقت زيادة.. والغوا الهدف الغير الشرعي بهذه الزيادة الفضيحة..
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قد ننتقد جمهور المغرب.. لكن الفضيحة كانة واااااضحة جدا.. واحتجوا.. بطريقة انا لا اجدها جميلة..
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لعل الحكم لم يستصيغ انهزام الارجنتين.. أمام اسود الاطس.. على فكرة.. هم أسود الأطلس.. أو ربما لأنه منتخب
اولمبي.. فهم اشبال الاطلس..
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كان واضحا ان الوقت الضائع لا يتعدى بضع دقائق.. فإذا به اصبح ربع ساعة.. فضيحة بجلاجل..
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وربما احتجت الجامعة المغربية باللجوء الى المحكمة.. لاعادة مشاهدة المبارة في الفيدو.. وتعداد
الوقت الضائع.. ولهذا اخرجت الفيفا هذا السيناريو .. لأنه لا يعقل بعد ساعة ونصف يلغي هدف.. بالفار…
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على أي.. ترليون مبروك لأشبال الاطلس بهذا الفوز… على مييين… على مييين.. الأرجنتين يا سادة.. يا كرام…
بصراحة .. فضيحة..
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تدخلات عنيفة من طرف منتخب الارجنتين تجاهلها الحكم..
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ثم.. 15 دقيقة وقت طائع… ولم تكفيفه… مددها..
فسجل الارجنتين هدف التعادل في الدقيقة 16..
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مهزلة.. يبدو أن الفيفا تدخلت لإلغاء الهدف…
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لأنه إذا كانت الارجنتين تطالب … فالمغرب يطالب
أيضا… وهناك فيديوهات للمباراة سيتم فحصها
من المحكمة… لترى .. من أين أتى ربع ساعة وزيادة
من الوقت الضائع…
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لو لم يحتج المغاربة بطريقة أجدها غير جميلة..
لما انتهت المبارات …حتى تنتصر الارجنتين..
ربما بساعتين وقت إضافي.. هزلت…
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وتمديد الوقت خبيث جدا… لأن الحكم يعرف أن
تركيز اللاعبين… المنكمبن… راح تماما… لأنهم
ينتظرون ثواني فقط.. وقد انتظروا.. ومرت الربع
ساعة .. لكن الحكم مدد …
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كل هذا.. لأن ميسي… يلعب… مع احترامنا لميسي..
الأمر مهزلة فعلا…ثم مدد المبارة بثلاث دقائق
لعبت لاحقا… يعني… في النهاية .. 15 + 1 + 3 = 19
دقيقة وقت ميت … نصف الشوط الثاتي كله وقت
ميت… يا للعار…
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ترليون مبروك لأشبال الاطلس…
الجمهور المغربي صحح مسار طبخ النتائج …. لو انتظر الجمهور صافرة النهاية كانت المؤامرة ستمر …. لكن توقف المبارة سنح بوضع الامور في نصابها ….. الفتى المذلل لدى الفيفا ليس كذلك امام اللجنة الأولمبية … ويجب مراجعة الحكم