338 مليون دولار منحة أوروبية لدعم الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس

تونس: وقّعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وشركة تشغيل الكهرباء الإيطالية “تيرنا”، الثلاثاء، اتفاقية منحة مع المفوضية الأوروبية بقيمة 307 ملايين يورو (338 مليون دولار)، لدعم تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “الماد”.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الرئيس والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، قوله إن “الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية لتفعيل جسر طاقة حقيقي بين أوروبا وشمال إفريقيا”.

ويبلغ مجمل استثمارات إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين 850 مليون يورو (935 مليون دولار)، منها 307 ملايين يورو من قبل آلية “مرفق التواصل الأوروبي”، وهو برنامج أوروبي مخصص لدعم مشاريع تطوير البنى التحتية للطاقة في الاتحاد الأوروبي”، وفق الوكالة.

ولم تكشف تونس أو إيطاليا عن حصة كل بلد من الاستثمارات المتعلقة بالربط الكهربائي بين الجانبين.

كان البنك الدولي قد وافق على إقراض تونس 268.4 مليون دولار لفائدة مشروع “الماد”، جزء من القرض مخصص لبناء محطة التحويل الكهربائي من جهة تونس، ولتقوية شبكة الكهرباء التونسية لتشغيل الربط الكهربائي.

ويتكون مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من كابل بحري بقوة 600 ميغاواط يربط بين شبكتي الكهرباء التونسية والإيطالية، مرورا بمسار بحري يبلغ طوله 200 كلم وبعمق يصل إلى 800 متر.

ومشروع “الماد” سيمكن تونس من أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال الكابل البحري.

(الأناضول)