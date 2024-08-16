“أسرانا أيقونة الصمود”.. مسيرة لمئات الأردنيين دعما لغزة

عمان: واصل أردنيون، الجمعة، تضامنهم مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك عبر مسيرة خرجت في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، شارك فيها المئات.

ونطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، وصولا إلى ، على طول كيلومتر واحد، بمنطقة وسط البلد في عمان.

ونُظمت المسيرة تحت شعار: “أسرانا أيقونة الصمود على طريق النصر والتحرير”، بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة (نقابي حزبي).

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: “أسرانا أيقونة الصمود على طريق النصر والتحرير”، و “أسرانا نجوم في سماء مسرانا”.

وعلى هامش المسيرة، قال حمزة الدباس وهو أسير محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي: “جئنا اليوم لنسمع العالم بأن هناك آلافا من إخواننا الأسرى في سجون الاحتلال يعانون الأمرّين”.

وأضاف الدباس، أن “ظروف الاعتقال صعبة وهناك تعذيب ممنهج للأسرى كل يوم في الصباح والمساء، هناك عذاب ممنهج وتركيز على قيادات الأسرى”.

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)