سياسة | عربي | فلسطين

34 شهيداً على الأقل في غارات إسرائيلية على رفح ومخيم النصيرات

منذ ساعة واحدة

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غزة:  استشهد 25 فلسطينياً  على الأقل، غالبيتهم من الأطفال، ليلة الإثنين/ الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على منزل في رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد العديد من المواطنين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال، في غارات إسرائيلية همجية على وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في مخيم النصيرات ودير البلح، وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد تسعة مواطنين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

(وكالات)

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