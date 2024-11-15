الفنان حسين الجسمي ينعى شقيقه: “فراقك صعب”

بيروت-“القدس العربي”:

فُجع كل من الفنان الاماراتي حسين الجسمي والاعلامي صالح الجسمي والملحن فهد الجسمي بوفاة شقيقهم جمال الجسمي بعد صراع مع مرض السرطان، ونعاه الفنان حسين بحزن عبر نشر صورة لشقيقه على منصة “أكس” أرفقها بتعليق مقتضب: “فراقك صعب”.

بدوره، نعى الإعلامي صالح الجسمي شقيقه متمنياً له الراحة والمغفرة كاتباً: “إنا لله وإنا اليه راجعون البقاء لله شقيقي الأصغر جمال في ذمة الله اللهم اغفر له وارحمه”. وأضاف على “إنستغرام”: “جمال الجسمي في ذمة الله إنا لله وإنا اليه راجعون رجل طيب وله سيرة طيبة اللخه يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة”. وختم “وداعاً أخي حبيبي”.

وتلقى الأشقاء الثلاثة التعازي من الأوساط الفنية والإعلامية ومن بينهم الممثل حبيب غلوم الذي أعرب عن أسفه لهذه الخسارة، وكتب معزياً: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأخ والزميل جمال الجسمي في ذمة الله شقيق كل من الفنان الكبير حسين الجسمي والإعلامي صالح الجسمي والملحن فهد الجسمي الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبينه خالص التعازي للأسرة الكريمة وللأسرة الفنية في الإمارات إنا لله وإنا إليه راجعون”.

بدوره، قدّم الفنان عبد الرويشد التعازي قائلاً: “عظم الله أجرك وخالص التعازي لك ولأسرتك الكريمة..الله يرحمه ويغفر له ومثواه الجنة يا رب.”