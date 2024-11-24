«قطر للطاقة» تشتري مزيداً من الحصص لاستكشاف النفط في حوض بحري في ناميبيا

الدوحة – رويترز: أعلنت شركة «قطر للطاقة» أمس الأحد أنها أبرمت اتفاقية مع شركة «توتال إنِرجيز» الفرنسية لشراء حصص استكشاف بحرية إضافية في حوض أورانج قبالة سواحل ناميبيا. وأوضحت الشركة المملوكة للدولة في بيان أن الاتفاق يشمل زيادة 5.25 في المئة في حصتها في المنطقة 2913بي وزيادة 4.695 في المئة في المنطقة 2912. وذكرت الشركة في البيان «بموجب الاتفاقية، التي تخضع للموافقات الرسمية المعتادة، سترتفع حصة قطر للطاقة في رخصتي الاستكشاف إلى 35.25 في المئة في المنطقة 2913بي و33.025 في المئة في المنطقة 2912». وستظل شركة «توتال إنرجيز» الجهة المُشغِّلة للنشاطات في المنطقتين. والشريكان الآخران في الترخيصين هما شركة «إمباكت أويل اند غاس» بحصة تبلغ 9.5 في المئة في كلا الترخيصين وشركة البترول الوطنية الناميبية «نامكور» بحصة تبلغ عشرة في المئة في المنطقة 2913بي و15 في المئة في المنطقة 2912.