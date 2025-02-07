ريما حسن لـ«القدس العربي»: سَوَّق الإسرائيليون التهجير في البرلمان الأوروبي (‏فيديو)

لندن – «القدس العربي» : تعدّ ريما حسن، وهي أول فرنسية من أصول فلسطينية تفوز بعضوية البرلمان الأوروبي عن حزب «فرنسا الأبية»، أحد الأصوات العالية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وقد علا صوتها أكثر خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تؤكد خلال حوارها مع «القدس العربي» أنها متمسكة بحل دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين التاريخية، مع إقرارها بأهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وهي في رفعها شعار «من النهر إلى البحر»، ليست معادية لليهود ولا معادية للسامية، ولكنها تواجه نظاما للفصل العنصري واستعمارا يجرّد الفلسطينيين من إنسانيتهم ووطنهم.

نسألها عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فتكشف أن مشروع التهجير هو إسرائيلي في الأساس، وجرى تسويقه من قبل إسرائيليين داخل البرلمان الأوروبي. وتحذر ريما حسن من خطورة التحالفات التي ينسجها «النظام الإسرائيلي» كما تصفه، مع أحزاب اليمين واليمين المتطرف في أوروبا والعالم، وهو نفس اليمين المتطرف الذي لديه إرث تاريخي في معاداة السامية. كما أن ريما حسن، التي تنتقد استخدام إسرائيل لمعاداة السامية سلاحا، تحذر من قيود على حرية التعبير للمتضامنين مع فلسطين في أوروبا تصل إلى حد مقاضاتهم كما يحصل معها حاليا، وترى ضرورة ان ينأى أنصار فلسطين بأنفسهم عن معادي السامية.

وفيما يلي نص الحوار:

• بأي من العبارات تصفين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهجير الفلسطينيين في غزة، وما هو رأيك بردود الفعل الأوروبية؟

تصريح ترامب يندرج ضمن دعم غير مشروط، وبالتالي إجرامي، للنظام الإسرائيلي. لقد رأينا طوال فترة الهجوم، العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين أو من مختلف أنحاء العالم، وكذلك رؤساء الدول، يدعون إلى وقف إطلاق النار، في حين أن الإدارة الأمريكية، حتى في ظل بايدن، واصلت تزويد إسرائيل بالأسلحة بشكل مكثف، وذلك بعد أمر محكمة العدل الدولية وبعد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

ومن ناحية أخرى، أعتقد بشكل خاص أن هذا كان المشروع الأولي للنظام الإسرائيلي. هنا في البرلمان الأوروبي، كانت هناك شخصيات تمثل النظام الإسرائيلي قامت بتوزيع وثائق تتحدث عن «اليوم التالي» في غزة، وكان هذا هو المخطط ذاته بالضبط. وهذا حدث منذ شهرين فقط هنا. كان هناك وزير إسرائيلي جاء إلى البرلمان ووزع وثائق، وكان الموضوع بالفعل هو إعادة احتلال قطاع غزة، وتهجير السكان، وإنشاء مشاريع، لا سيما عقارية، هناك، بهدف ضمّ الأرض واستعمارها بشكل كامل.

إذن، فإن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة ليس بالأمر المفاجئ كثيرا. وهنا تحديدا نُعوّل على بقية المجتمع الدولي، ولا سيما على الاتحاد الأوروبي. فتصريحات العديد من الدول الأوروبية أكدت أن ذلك يُعد انتهاكا للقانون الدولي. فرنسا، على سبيل المثال، قالت إنها ترفض أن يتم إفراغ غزة من سكانها. حتى ألمانيا، التي كانت مترددة بعض الشيء في دعم فلسطين، أكدت أيضا أن غزة ستكون جزءا من دولة فلسطينية مستقبلية إلخ. وهناك إجماع دولي إلى حد ما على أن ما قد يحدث، وتصريحات ترامب، تندرج في إطار انتهاك للقانون الدولي، ويمكن وصفها بأنها تطهير عرقي وترحيل قسري للسكان الفلسطينيين.

• ما هو الجو العام داخل البرلمان، خاصة مع صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة؟ هل لا يزال الاتحاد الأوروبي، بأحزابه وحكوماته، ملتزما بالقانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين؟

ما نلاحظه في البرلمان الأوروبي، هو أمر في غاية الأهمية. هناك اليوم تحالف بين اليمين واليمين المتطرف يمكن أن يشكل أغلبية عددية داخل البرلمان الأوروبي. وهذا التحالف هو الذي يعرقل تقدمنا، خصوصا فيما يتعلق بالنصوص والمواقف الحازمة بشأن الوضع الفلسطيني. لذلك، أنا أناضل كثيرا داخل لجنة حقوق الإنسان من أجل الحصول على نصوص تتعلق بالوضع في غزة، كأولوية. وبالطبع، هناك أيضا الوضع في الضفة الغربية.

ما نلاحظه اليوم هو أن أكبر حلفاء النظام الإسرائيلي هي الأنظمة اليمينية المتطرفة. ليس فقط في أوروبا، بل في جميع أنحاء العالم. إذا انتبهنا قليلا إلى التحالفات التي يقيمها النظام الإسرائيلي اليوم، سنجد أنها تتكون أساسا من أنظمة، ولكن أيضا من أحزاب يمينية متطرفة وأنظمة فاشية. وما هو مثير جدا للاهتمام هو أن هؤلاء كانوا في السابق مُعادين للسامية تاريخيا في أوروبا، أي الأحزاب اليمينية المتطرفة، وهي الأحزاب التي كانت متحالفة مع، أو تبنت بالكامل، الأيديولوجيا النازية، وهي اليوم أكبر المدافعين عن النظام الإسرائيلي. لذا، من المهم جدا تأكيد ذلك لأنه يساعدنا بالفعل على فهم موازين القوى التي نواجهها هنا في البرلمان.

تصريح ترامب يندرج ضمن دعم إجرامي غير مشروط، للنظام الإسرائيلي

على سبيل المثال، من الشائع جدا أن تتم دعوة نواب أوروبيين من قبل إسرائيل للقيام بزيارات ، خصوصا إلى المستوطنات الإسرائيلية أو إلى الأراضي المحتلة، حيث يتم تقديم الدعاية الإسرائيلية حول «إسرائيل الكبرى»، وما إلى ذلك. وهؤلاء النواب يأتون بعد ذلك لإنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير وحقهم في إقامة دولتهم.

هناك ازدواجية في المعايير فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان. هناك تقييم لحقوق الإنسان يكون في الغالب لصالح المصالح الغربية. ونحن اليوم في برلمان يدّعي أو يضع إسرائيل دائما في موقع الحليف، وليس كنظام ينتهك القانون الدولي ويجب معاقبته، كما تمت معاقبة روسيا، على سبيل المثال، ودول أخرى حول العالم.

وهذه الازدواجية في المعايير هي ما أناضل ضده، أنا والعديد من النواب الآخرين. هناك عدد متزايد من النواب الذين أصبحوا أكثر تعبئة للتنديد بصمت البرلمان الأوروبي، وصمت المؤسسات الأوروبية، بل وحتى التواطؤ. لأنه يجب أن نقول بوضوح إنه منذ صدور أمر محكمة العدل الدولية، هناك التزام قانوني خصوصا بوقف جميع عمليات تسليم الأسلحة إلى إسرائيل.

إنه التزام قانوني. هناك العديد من الجوانب الأخرى التي يساهم فيها التعاون مع إسرائيل بدعم العدوان، والاستيطان، والاحتلال، وبالتالي انتهاك القانون الدولي وانتهاك التزامات الأوروبيين فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. هذه الازدواجية في المعايير هي ما يجب محاربته حقاً اليوم. ولكن يجب أيضا النجاح في تقديم، سردية جديدة، أي أن إسرائيل يتم الدفاع عنها هنا من قبل الكثيرين باعتبارها «الديمقراطية الوحيدة»، ونحن نعرف الدعاية الإسرائيلية، القائمة على أنها «الديمقراطية الوحيدة في المنطقة»، و»بلد الحرية»، وما إلى ذلك، في حين أنها في الواقع دولة استعمارية، ودولة تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان منذ عقود، وترتكب اليوم إبادة جماعية وتخطط لتهجير مليوني فلسطيني من أراضيهم.

هذه هي الرؤية التي يحملها العديد من النواب حول إسرائيل والتي يجب تغييرها. وأضيف أن التعقيد من وجهة نظر البرلمان يكمن أيضا في الإرث التاريخي لأوروبا، وهو إرث معاداة السامية والهولوكوست.

ازدواجية المعايير

• لقد تحدثت الآن عن ازدواجية المعايير. ما السبب وراء ذلك؟ هل هي العنصرية؟ هل هي الإسلاموفوبيا؟

هناك سببان، يفسران إلى حد ما العرقلة التي نواجهها في أوروبا.

السبب الأول هو الماضي الاستعماري للدول الأوروبية. لم يمض وقت طويل على كون الدول الأوروبية إمبراطوريات استعمارية، وقوى غربية استعمارية وإمبريالية. لا تزال بعض الدول كذلك حتى اليوم. في جمهورية الكونغو الديمقراطية، هناك شكل من أشكال الاستعمار الجديد يمر عبر وسائل اقتصادية واستغلال رأسمالي لا يزال قائما. ولكن إذا نظرنا إلى الماضي القريب، نجد أنه من المألوف في أوروبا أن يكون الاستعمار مقبولا، وأن يكون قتل الشعوب الأخرى، وسرقة أراضيهم، ونهب منازلهم أمرا عاديا.

ما فعلته فرنسا في الجزائر ليس بعيدا جدا عما تفعله إسرائيل اليوم بالفلسطينيين. هناك إذن هذا الماضي الاستعماري الذي لم يتم التعافي منه بالكامل هنا.

لا يزال هناك، ويجب أن نقول ذلك، وخصوصا في فرنسا أو في أوروبا، أشخاص يقولون: «لا، الاستعمار لم يكن مأساة. هناك فوائد للاستعمار». هؤلاء هم سياسيون في فرنسا، ووزراء، يمكنهم حتى اليوم، في عام 2025، أن يقولوا إن هناك فوائد للاستعمار. وهذا يُظهر بوضوح أن الماضي الاستعماري، وعدم تصحيحه بالكامل، يجعل من المقبول أن يتم استعمار الفلسطينيين اليوم وقتلهم على يد النظام الإسرائيلي.

أما النقطة الثانية، فهي العائق الثاني. هناك مسألة، كما ذكرتم، العنصرية، وهي مرتبطة مباشرة بالقضية الاستعمارية. فالعنصرية متجذرة في التاريخ الاستعماري. وهناك أيضا توجه واضح نحو الإسلاموفوبيا. وتشير أحدث البيانات والتقارير الصادرة حول الإسلاموفوبيا في أوروبا إلى أن مسلما من بين اثنين في أوروبا تعرض، بطريقة أو بأخرى، للاستهداف بسبب دينه، سواء في المجال المهني، أو في الوصول إلى الرعاية الصحية، أو في تمتعه بحقوقه وحرياته.

أما العنصر الثالث، كما ذكرت، فهو مسألة الهولوكوست والإرث الأوروبي المتعلق بها، والشعور بالذنب الأوروبي تجاه المجازر التي ارتُكبت بحق المجتمعات اليهودية في أوروبا. وهذه هي العناصر الثلاثة التي تجعل من الصعب جدا رؤية الفلسطيني كإنسان كامل، كشعب كامل له حقوقه التي يجب الدفاع عنها.

• قبل بضعة أشهر، رأينا الحادثة التي مُنعتم فيها من ارتداء الكوفية الفلسطينية في البرلمان. في ألمانيا، فرنسا، وأماكن أخرى، يشتكي أنصار فلسطين من تعرضهم للضغوط. هل هناك قيود على حرية التعبير للقوى الداعمة لفلسطين؟

أنا أندد بذلك أيضا منذ عدة أشهر. فيما يخص الكوفية، قمت باستبدالها بشارة تحمل نفس التصميم، لأنني مُنعت بالفعل من ارتداء الكوفية عندما أتحدث داخل قاعة البرلمان. لذا، وجدت حلا وهو ارتداء شارة تحمل شريطا بتصميم الكوفية، مما يسمح لي بالحفاظ على رمز التضامن مع القضية الفلسطينية.

هناك بالفعل قمع للأصوات الفلسطينية وللمؤيدين لفلسطين. بالنسبة لي، هناك عنصرية ضد الفلسطينيين، ويجب التنديد بذلك. أعتقد أن هناك عنصرية محددة تجاه الفلسطينيين. بدأ بعض الباحثين بالفعل في دراسة هذا الموضوع. هناك شكل خاص من العنصرية ضد الفلسطينيين يتجلى بطرق مختلفة، وأحد هذه الطرق هو الرقابة.

لقد رأينا مثقفين حتى، وليس فقط شخصيات سياسية، مُنعوا من الحصول على جوائز معينة، أو تم إلغاء دعوتهم لإلقاء محاضرات أو المشاركة في مؤتمرات. إذن، القضية الفلسطينية اليوم هي المستهدفة بشكل واضح. وفيما يتعلق بالأصوات المدافعة عن الشعب الفلسطيني، هناك اليوم آليات قمع واضحة. تجلت هذه الآليات في حظر المظاهرات، وفي منع عقد المؤتمرات.

بالنسبة لي، ما زلت أواجه كثيرا مديري المؤسسات التعليمية ورؤساء الجامعات الذين يحاولون، بطريقة أو بأخرى، إلغاء مؤتمر ينظمه الطلاب. لذلك، غالبا ما أضطر إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقي في حرية التعبير.

لكن الأخطر بالنسبة لي هو كل الاستدعاءات القضائية التي تتم بتهمة «تمجيد الإرهاب». بمجرد أن ندافع عن فكرة أن للفلسطينيين الحق في المقاومة، وأن لهم حتى الحق في تبني الكفاح المسلح، وما إلى ذلك، لأن هذا الحق معترف به في قرارات الأمم المتحدة، نجد أنفسنا مستهدفين.

فيما يخصني، كنت موضوع شكوَيين أمام القضاء الفرنسي بتهمة «تمجيد الإرهاب»، وحتى اليوم، لا تزال التحقيقات مفتوحة ولم أتلق أي نتائج بعد. كل هذه الضغوط تمارس بالفعل في أوروبا ولها هدف واحد. ومن المثير للاهتمام معرفة من الذي يقدم هذه الشكاوى. بالنسبة لي، إنها لوبيات، اللوبي المؤيد لإسرائيل، ومنظمات مؤيدة لإسرائيل هي التي قدمت هذه الشكاوى. نحن نواجه ضغوطا كبيرة جدا في أوروبا، وبالفعل، الهدف منها هو تقييد حريتنا في التعبير عن القضية الفلسطينية.

«من النهر إلى البحر»

• في نفس السياق، لقد استخدمت أحيانا شعار «من النهر إلى البحر». هل يعكس هذا الشعار شكلا من أشكال معاداة السامية، كما يدّعي البعض؟

أنا أنتمي إلى جيل تبنّى فكرة الدولة الواحدة أو الدولة ثنائية القومية. لا أؤمن بفكرة أن الفلسطينيين سينتهي بهم المطاف في أراض صغيرة، في جيوب معزولة. أناضل من أجل أن يحصل الفلسطينيون على الحد الأدنى من المساواة في الحقوق، أي أن نصل في النهاية إلى مجتمع مُتحرر من الاستعمار، حيث يمكن للفلسطينيين التنقل بحرية، ويتمتعون بحقوقهم في الحركة من (نهر)الأردن إلى البحر.

أكبر حلفاء إسرائيل هي الأنظمة اليمينية المتطرفة في أوروبا والعالم

وأولئك الذين يريدون التعايش مع الفلسطينيين، سيكون لهم مكانهم بالكامل، ويمكن أن يتخذ ذلك شكل دولة ثنائية القومية. إدوارد سعيد، في زمنه، تحدث وناضل بالفعل من أجل فكرة الدولة ثنائية القومية وحرية التنقل الكاملة في جميع أنحاء الأرض.

عندما أدعو إلى تحرير الفلسطينيين من (نهر)الأردن إلى البحر، فإنني أنطلق من واقع حقيقي، وهو أن الفلسطينيين، أينما كانوا في هذه الأرض، يعيشون في ظل نظام فصل عنصري. هم في وضعية مواطنة من الدرجة الثانية، وحقوقهم منتهكة، وحرياتهم مقيدة.

وبالنسبة لي، التحرير اليوم، لي ولجيل من الفلسطينيين، لا يتمحور حول مسألة الحدود أو أي حدود سيتم الاعتراف بها لنا. ليس الهدف أن يتم حصرنا داخل حدود 1967 وأن نتعرض للقصف يوميا من قبل النظام الإسرائيلي. بل القضية الحقيقية هي التحرير من (نهر)الأردن إلى البحر لجميع المجتمعات الفلسطينية، حتى تتمتع بالمساواة في الحقوق.

• هل يعني ذلك أن حل الدولتين لم يعد…أو ليس حلا واقعيا الآن؟

أعتقد أن ذلك يشكل مرحلة. من الضروري الاعتراف بدولة فلسطينية، لأنه حتى إذا تقدمنا نحو الحل الذي أطرحه، وهو الدولة ثنائية القومية، فإن الدولة ثنائية القومية تتطلب أيضا الاعتراف بفلسطين. لا يعني ذلك محو فلسطين، بل الاعتراف بها ككيان قائم. لذلك، يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي، على أساس قرارات الأمم المتحدة، وحدود عام 1967، وما إلى ذلك، كخطوة أولى. لكنني لا أعتقد، بالنظر إلى الخريطة، أن الفلسطينيين سينتهي بهم الأمر محاصرين في غزة، حيث لم يعد العيش ممكنا، أو في الضفة الغربية، حيث يوجد 800,000 مستوطن(إسرائيلي)، يجعلون الحياة مستحيلة للفلسطينيين.

لذا، حتى لو تم غدا الاعتراف بفلسطين ضمن حدود 67، ماذا سنفعل بمئة ألف مستوطن مسلحين ويقتلون الفلسطينيين يوميا، ويحرقون أشجار الزيتون، ويهاجمون الفلسطينيين في منازلهم؟ هذا لا يحل المشكلة.

الحل هو تحقيق المساواة في الحقوق. أي أنني أرى الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة أولى، ولكن بالنسبة لي، تحرير الشعب الفلسطيني يعني تمكينه بشكل كامل من حرية التنقل والاستقرار في أي مكان على أرضه. وهنا سنصل، أعتقد، إلى دولة ثنائية القومية أو دولة واحدة.

ومرة أخرى، هذا هو نفس الأمر عندما نتحدث عن تحرير الشعب الفلسطيني داخل دولة ديمقراطية.

• ربما يكون ذلك أيضا تحريرا لليهود من العنصرية أو من الصهيونية، ربما؟

تماما. بالنسبة لي، أعتقد أن تحرير المُستعمَر يؤدي أيضا إلى تحرير المُستعمِر، وتحريره من هوسه بالسيطرة، ومن الهوس العنصري، والتفوق العرقي على السكان المستعمَرين. إنها حركة تحرر المستعمَر التي تؤدي في النهاية إلى تحرير المستعمِر نفسِه.

في الواقع، هناك بالفعل حالات يتعايش فيها الفلسطينيون والإسرائيليون معا. الأمر ليس مثاليا، لكنني أود التذكير بأن الدعاية الإسرائيلية بأكملها تقوم على تصوير الفلسطينيين على أنهم جميعا إرهابيون، وبرابرة، و»حيوانات بشرية»!!، ومع ذلك، ففي إسرائيل نفسها، يوجد شخص واحد من كل خمسة أشخاص هو فلسطيني الأصل. شخص واحد من كل خمسة!

لكن رغم ذلك، يعيش هؤلاء الفلسطينيون في وضعية مواطنة من الدرجة الثانية. ما كشفه تقرير منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية هو أن الفلسطينيين الذين يعيشون داخل إسرائيل يعانون أيضا من أنظمة القمع والهيمنة التي يفرضها النظام الإسرائيلي.

لذلك، يجب المضي قدما في معالجة قضية الفصل العنصري، والمطالبة بالمساواة في الحقوق، والعمل على التحرر الجماعي الذي يؤدي إلى إنهاء الاستعمار في كل الأرض، بدءا من تفكيك النظام الإسرائيلي نفسه.

• برأيك، أين يقع الحد الفاصل بين معاداة السامية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني؟ هل يمكنك إنكار وجود بعض جوانب معاداة السامية في بعض التيارات السياسية أو المنظمات السياسية؟

إذا كان هناك معاداة للسامية، فهذا أمر غير مقبول، لأن القضية الفلسطينية لم تكن أبدا قضية معادية للسامية. بل على العكس، هي قضية مناهضة للعنصرية، مناهضة للاستعمار، وكل أشكال الكراهية تجاه الآخر.

كل ما تمثله معاداة السامية هو عكس ما يحمله النضال الفلسطيني في جوهره. النضال ضد معاداة السامية هو جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية. لكن قد يكون هناك أفراد يستخدمون القضية الفلسطينية للتعبير عن كراهيتهم تجاه جماعات معينة، وقد تكون هذه الجماعات يهودية.

وهنا يأتي دورنا كناشطين فلسطينيين ومؤيدين للقضية الفلسطينية، لإدانة ذلك والتأكيد أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تكون قضية تتبنى مثل هذه الأيديولوجيات العنصرية. لكن هناك أيضا نقطة مهمة، وهي الاستغلال السياسي لمعاداة السامية، خاصة من قبل النظام الإسرائيلي. لذا، أرى أن هناك مسؤوليتين: الأولى، هي مسؤوليتنا نحن، كناشطين في القضية الفلسطينية، في النأي بأنفسنا عن أي شخص يزعم دعم القضية الفلسطينية لكنه ينشر خطاب كراهية ضد الناس بسبب ديانتهم.

والنقطة الثانية هي أيضا محاربة أولئك الذين، على المستوى الأيديولوجي وفي المعركة السياسية، يستغلون قضية معاداة السامية لإسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين. وهنا يجب أن نكون واضحين جدا في توضيح الأمور، وشرح أن هناك «معاداة للصهيونية» يمكن أن تكون مشروعة، وهي ترفض العقيدة السياسية التي تبناها النظام الإسرائيلي منذ البداية، والتي هي عقيدة استعمارية.

كنت موضوع شكويَين أمام القضاء الفرنسي بتهمة «تمجيد الإرهاب»

في الواقع، هناك مثال مثير جدا للاهتمام: هناك أشخاص ليسوا يهودا على الإطلاق، لكنهم صهاينة. هذا هو حال إنجيليين في الولايات المتحدة، فهم ليسوا يهودا، لكنهم متحمسون جدا للصهيونية.

وعلى الجانب الآخر، هناك أشخاص يهود وهم معادون للصهيونية. على سبيل المثال، هناك حركات يهودية مناهضة للاستعمار، مثل منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام في الولايات المتحدة، وفي فرنسا لدينا «مجموعة Tzedek «هؤلاء أشخاص يهود، لكنهم يقولون: «نحن معادون للصهيونية، ونحن نرفض ما يمثله النظام الإسرائيلي اليوم، والطريقة التي تم بها بناء إسرائيل على حساب الفلسطينيين، ونناضل من أجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».

وهنا تقع علينا مسؤولية كبيرة في أن نكون واضحين بشأن المعركة التي نخوضها من أجل القضية الفلسطينية.

«معسكر السلام الإسرائيلي»

• ماذا عن أولئك الذين يمكن أن نصفهم بـ»الصهاينة المعتدلين» الذين يعارضون الاحتلال ويدعمون إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967؟ أو عن معسكر السلام الذي ربما لم يعد موجودا كما كان من قبل؟

عندما كان هناك نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، قال البعض: «نحن مع السلام مع السود، لكننا لا نعارض نظام الفصل العنصري». بالنسبة لي، هناك حركات تدعو إلى السلام، وما إلى ذلك، لكنها ليست الخصم الأساسي الذي نواجهه. لدينا خصوم آخرون أكثر خطورة للأسف. ولكن في رأيي، هذه الحركات لا تذهب بعيدا بما يكفي في النزاهة السياسية والنضالية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

لا يمكن الدفاع عن الأيديولوجية الصهيونية و الدفاع في الوقت نفسه عن القضية الفلسطينية. يمكن الاحتفاظ ببعض الجوانب، لأن الأمر المعقد في الأيديولوجية الصهيونية والعقيدة الصهيونية هو أنها تحمل بُعدين.

البُعد القومي الذي يسعى إلى إقامة وطن قومي لليهود، والبُعد الاستعماري والسياسي الذي يطرح السؤال: كيف سنحقق هذا الوطن القومي اليهودي؟

أنا أقول دائما، لا ألوم أي شخص يهودي الديانة على تبني فكرة الوطن القومي اليهودي. عندما تكون هناك مجموعة سكانية عانت من الهولوكوست، حيث قُتل ستة ملايين يهودي في أوروبا، يمكنني أن أفهم لماذا قد يفكر بعض الناس قائلين: «نحن بحاجة إلى أرض نكون فيها في مأمن».

إذن، البُعد القومي والقومي اليهودي لا يُزعجني، لكن ما يُزعجني هو البُعد السياسي للصهيونية. أي بمعنى، كيف سيتم إنشاء هذا الوطن القومي؟

كل ما هو موصوف في العقيدة الصهيونية، كما قلت، يقوم على أفكار مثل: يجب طرد الفلسطينيين من أراضيهم، يجب اقتلاعهم، هم ليسوا بشرا مثلنا، وما إلى ذلك.

لذلك، بالنسبة لي، التيار الذي يدعو إلى السلام، ولكنه لا يزال صهيونيا يجب أن يذهب أبعد في خطابه ونضاله تجاه الفلسطينيين.

لن نتمكن من تحقيق المساواة في الحقوق والتحرر الجماعي طالما لم نتخلص من العقيدة الصهيونية، ومن المرض الذي أصيب به المجتمع الإسرائيلي من خلال استعمار الأرض والشعب الفلسطيني.

أنظمة الاستبداد العربية

• توجهين انتقادات قوية للسياسات الغربية تجاه فلسطين. لكن العالم العربي نفسه يعاني أيضا من أنظمة استبدادية وغياب الديمقراطية الحقيقية. هل تعتقدين أن غياب الأنظمة الديمقراطية في المنطقة يلعب دورا في تهميش القضية الفلسطينية؟

أولا، أود أن أقول إن الانتقاد الموجه للدول الغربية مشروع تماما من عدة جوانب. الجانب الأول هو البعد التاريخي. يجب التذكير بأن القضية الفلسطينية تعود جذورها إلى اتفاقية سايكس-بيكو، التي أرست الأساس للاستعمار في المنطقة. هذه الاتفاقية تم توقيعها بين جنرال فرنسي وآخر بريطاني، وهما من قاما أولاً بوضع المنطقة بأكملها تحت الانتداب الاستعماري، وجعلا فلسطين تحت الانتداب البريطاني.

ثم جاءت عصبة الأمم، التي كانت الهيئة السابقة للأمم المتحدة، وقررت إنشاء دولة إسرائيل دون استشارة الفلسطينيين.

وفي ذلك الوقت، كانت هناك 38 دولة، معظمها من الدول الغربية، وهي نفسها القوى الاستعمارية السابقة، هي التي اتخذت هذا القرار.

يجب أيضا التذكير بأنه عند إنشاء إسرائيل، كان جزء كبير من الجنوب العالمي لا يزال خاضعا للاستعمار، وخاصة القارة الإفريقية، حيث كانت العديد من الدول لم تحصل بعد على استقلالها وسيادتها.

إذن، الانتقاد الموجه للدول الغربية مشروع أيضا اليوم، لأن هذه الدول هي التي تزود إسرائيل بالسلاح، وهي التي تتعاون معها بمليارات الدولارات واليورو، وهي التي تدافع عن الأيديولوجية التي تروجها إسرائيل داخل مجتمعاتها، وفي وسائل الإعلام، وفي الخطاب السياسي. إسرائيل لم تكن لتفعل ما تفعله اليوم لولا الدعم الغربي.

لذلك، فإن الانتقاد الموجه للدول الغربية مشروع تماما، ويجب تحمله من أجل محاسبة الغرب على مسؤولياته التاريخية وأيضا على مسؤولياته السياسية الحالية.

أما بالنسبة للدول العربية، فأعتقد أنها دول انتهازية تماما مثل غيرها.

بمعنى أنني أعتقد حقا أن الأنظمة العربية اليوم تفكر فقط وفقا لمصالحها، وتحسب تكلفة أو فائدة دعم القضية الفلسطينية.

وبالنسبة لي، فهي دول انتهازية مثل غيرها.

لكن الأمر يختلف تماما على مستوى المجتمعات العربية.

وقد قلت ذلك سابقا لعدد من السفراء أنه: داخل المجتمعات العربية، تبقى القضية الفلسطينية «أم جميع القضايا». هناك إحباط هائل بين الشعوب العربية لأن قادتها لا يدعمون القضية الفلسطينية بشكل كامل. وبالطبع، يرجع ذلك إلى طبيعة الأنظمة الحاكمة.

رأينا في بعض الدول(العربية) كيف تم حظر التظاهرات بالكامل، وتم منع أي تعبئة لدعم فلسطين. كما رأينا في بعض الدول حملات قمع ضد حركات المقاطعة. لقد شهدنا في بعض الدول اعتقالات مباشرة لناشطين انضموا إلى حركة المقاطعة لإسرائيل.

كما رأينا موجة كبيرة من التطبيع مع النظام الإسرائيلي، وهي مسألة إشكالية للغاية.

قد يقول البعض إن التطبيع مع إسرائيل كان سيحدث عاجلا أم آجلا، لأن إسرائيل دولة معترف بها دوليا، وما إلى ذلك. لكن التطبيع غير المشروط هو أمر لا يُغتفر. لا يمكن التطبيع مع إسرائيل دون وضع شروط واضحة. بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك تطبيع دون وجود دولة فلسطينية، ووقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال ووقف المجازر ضد الفلسطينيين.

ما يُلام عليه القادة العرب – وقد تحدثت عن هذا كثيرا – هو أنهم انخرطوا في تطبيع غير مشروط، وهو ما يعكس انتهازية سياسية بحتة. هم لا يتعاملون مع القضية الفلسطينية من منطلق المبدأ، بل من منطلق «هل هذا مناسب لمصالحنا أم لا. كما أن هناك استغلالا سياسيا للقضية الفلسطينية.

هناك العديد من الأنظمة العربية التي، عندما تحتاج إلى تحريك الجماهير وحشد الشارع، تستغل القضية الفلسطينية، لكنها تحت الطاولة تبقى شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة وإسرائيل.

أعتقد أنه من الضروري فهم أن هناك مسؤولية تاريخية وواقعية اليوم، سياسيا، تقع على عاتق إسرائيل، وهي مسؤولية تأتي في الغالب من الدول الغربية.

المعركة الحقيقية تُخاض هنا، في الغرب، وبالنسبة لي، فإن التغيير سيحدث هنا.

لأنه في مجتمعاتنا، في العالم العربي، القضية الفلسطينية محسومة.

بمعنى أن الناس يفهمون جيدا ما يحدث، ويدركون البعد الاستعماري للصراع، وكل ما يتعلق به.

لكن في المجتمعات الأوروبية، هناك عمل ضخم يجب القيام به، وهناك حاجة إلى تغيير كبير في الوعي.

يجب أن يدرك الناس هناك أن هذا هو النضال الجديد ضد نظام الفصل العنصري.

ما فعلناه ضد «الأبارتهايد» في جنوب إفريقيا، هنا في أوروبا، من خلال مقاطعة المنتجات، والتعبئة الشعبية الواسعة، يجب أن نفعله اليوم من أجل فلسطين.

أنا أقول دائما: كان هناك «جيل الأبارتهايد « في جنوب إفريقيا، واليوم، هناك «جيل فلسطين»، جيل يشهد الإبادة الجماعية والفصل العنصري في فلسطين.

جورج إبراهيم عبد الله

• لدي سؤال عن جورج إبراهيم عبد الله. أنتم تدعمون الإفراج عنه، هل يمكنكم توضيح ذلك أكثر؟

جورج إبراهيم عبد الله هو أقدم سجين في أوروبا اليوم. يمكننا مناقشة المسار النضالي لجورج إبراهيم عبد الله، والدور الذي لعبه في الكفاح المسلح من أجل القضية الفلسطينية، وخاصة من خلال حركة الفدائيين.

لكن ما لا يمكن إنكاره اليوم هو أنه أمضى أكثر من 40 عاما في السجن.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر أن أي احتجاز يتجاوز 40 عاما يُعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وهو معاملة لا إنسانية ومهينة.

أقتبس هنا النص القانوني بدقة: إنه «معاملة لا إنسانية ومهينة».

البقاء في السجن لأكثر من 40 عاما يشبه «عقوبة إعدام مقنعة».

اليوم، هناك ضغوط أمريكية قوية لمنع الإفراج عنه، لأن القضية تتعلق بمقتل دبلوماسي أمريكي، ولا تريد الولايات المتحدة أن يتحول إلى رمز للقضية الفلسطينية. لكن يجب أن يُطلق سراحه.

هو رجل يبلغ من العمر 73 عاما، قضى أكثر من 40 عاما في السجن، وقد أنهى مدة عقوبته، ومن حقه أن يُطلق سراحه. أنا شخصيا سأقوم بزيارته الأسبوع المقبل في السجن للاطمئنان على حالته الصحية والاستمرار في النضال من أجل إطلاق سراحه.

الاعتراف بدولة فلسطينية ضروري والدولة ثنائية القومية تتطلب الاعتراف بفلسطين

بوعلام صنصال

• في موضوع آخر، لفتني أنكم عارضتم قرارا في البرلمان الأوروبي يدعو إلى الإفراج الفوري عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال. لماذا هذا الموقف؟

لقد كان هناك استغلال سياسي كبير لقضية بوعلام صنصال. أنا لست ضد الإفراج عنه، ولكنني اعترضت على التصويت لصالح هذا النص تحديدا. في الواقع، حزب «فرنسا الأبية»، الذي أنتمي إليه، سبق وأن أعلن دعمه لإطلاق سراحه. لكن نص القرار تم الترويج له من قبل اليمين واليمين المتطرف هنا في البرلمان الأوروبي، وتم استغلاله بشكل كبير جدا.

تضمن النص تعديلات تتعلق بالهجرة غير الشرعية الجزائرية، وإعادة النظر في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، والدخول في نوع من التدخل الدبلوماسي في الشأن الجزائري.

لذلك، لا مشكلة عندي في دعم الإفراج عن بوعلام صنصال، أما استخدام قضيته كأداة للتدخل الدبلوماسي، وجعلها وسيلة لمواجهة الجزائر مع فرنسا، فهذا أمر غير مقبول.

يجب أن أشير أيضا إلى أن النص تم التوقيع عليه من قبل ماريون مارشال لوبان. يجب التذكير بأن جدّها كان أحد الذين مارسوا التعذيب وارتكبوا المجازر بحق الجزائريين خلال حرب الجزائر.

لذلك، أرفض تماما أن أرتبط بنصوص يتم الترويج لها من قبل اليمين واليمين المتطرف، والتي تستند إلى أيديولوجيات عنصرية ومُسيسة لأغراض التدخل السياسي.

لذلك، إذا كانت هناك نصوص أخرى، أو مبادرات أخرى تُطرح بطريقة أكثر توازنا من أجل الإفراج عن السيد بوعلام صنصال، فبالطبع يمكننا دعمها. لكن لدينا كل الحق، وهذا جزء من اللعبة الديمقراطية، في عدم الارتباط باليمين واليمين المتطرف في هذا النص تحديدا.

• كيف تُعرّفين هويتك الوطنية، على سبيل المثال؟ هل أنت فرنسية؟ فلسطينية؟

في عام 1948 تم طرد عائلة والدي وعائلة الدتي ، وأنا لم أستطع أبدا العودة إلى فلسطين، لا أنا ولا عائلتي. الكثير من أفراد عائلتي بقوا في المخيمات. لذلك، الهوية الفلسطينية بالنسبة لي هي هوية اللاجئ، المنفي، المقتلع من جذوره، الذي يحلم بأرضه، يعشقها، لكنه لا يستطيع أبدا أن يحتضنها.

لن أقتبس من محمود درويش، لكنني نشأت كثيرا مع هذه المرجعيات التي تعكس المعاناة المرتبطة بالاقتلاع من الوطن. وأشعر بأنني فلسطينية بالكامل، وأنتمي إلى مجتمع اللاجئين الفلسطينيين.

ومنذ سنوات، كان الموضوع الأساسي لنشاطي هو قضية اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة المخيمات الفلسطينية.

لقد زرت العديد من المخيمات الفلسطينية في لبنان، وسوريا، والأردن، وأمضي الكثير من الوقت في المخيمات، لأنني أشعر هناك بأنني أعيد التواصل مع هويتي الفلسطينية. لكنني أيضا أشعر بأنني فرنسية. لقد نشأت في فرنسا، واللغة التي أجري بها هذه المقابلة هي الفرنسية.

نشأت في بلد حصلتُ فيه أيضا على تدريبي القانوني في مجال القانون الدولي.

وبالنسبة لي، الدفاع عن فرنسا والدفاع عن مصالحها يعني أيضا الدفاع عن رؤية لفرنسا تحترم القانون الدولي وتحترم الكرامة الإنسانية.

هناك جزء من الأوروبيين والفرنسيين الذين يلتزمون تماما بهذه القيم.

لذلك، بالنسبة لي، هناك انسجام وتوافق بين كوني لاجئة فلسطينية وفرنسية، وبين الدفاع عن هذه البوصلة التي يمثلها القانون الدولي في القضية الفلسطينية.