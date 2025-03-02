عمود الشّعر الذي لم ينكسر

قبل قرابة ستين سنة كتبت الشاعرة والناقدة العراقية نازك الملائكة في مقدمة ديوانها «شجرة القمر»: «وإني لعلى يقين من أن تيار الشعر الحر سيتوقف في يوم غير بعيد، وسيرجع الشعراء إلى الأوزان الشطرية، بعد أن خاضوا في الخروج عليها والاستهانة بها»، وعدّ كثيرون مقولة نازك نبوءة تحققت في العقدين الأخيرين، وككل رأي جدلي طبّل لهذا الرأي سدنة الشعر العمودي، وسخر منه دعاة التحديث الشعري، سواء من جهة الشعر الحر أو التفعيلي، وهم المعنيون بقول نازك الملائكة، أو من جهة أنصار قصيدة النثر.
وما لا تخطئه العين هو عودة القصيدة الخليلية بقوة إلى المسرح الشعري، بعد أن تراجع حضورها في الستينيات والسبعينيات بفضل تسيّد قصيدة التفعيلة، وتراجُعِ الشكلين العمودي والتفعيلي معا، أو بالحضور الطاغي لقصيدة النثر في الثمانينيات والتسعينيات، بعد أن اكتسبت إضافة إلى شرعيتها الجمالية شرعيةً تاريخية، أسس لها شعراء كبار مثل محمد الماغوط وأنسي الحاج وجماعة مجلة «شعر» على رأسهم أدونيس الذي تقلّب بين أشكال الشعر جميعها. فهل للشكل الشعري نقطة انطلاق يعود إليها كما هو حال الموضة التي تسير في شكل دوريٍّ لا مستقيم، إذ تتم دورتها في كل ثلاثين سنة تقريبا؟ أو أن لعودة الشعر العمودي أسبابا أخرى خارجية غير مرتبطة بالتطور الطبيعي للشكل الشعري المرتبط عضويا بمضمون الشعر؟
وبعيدا عن التفسير المتسرع والمغرض في أحيان كثيرة، الذي يروج له أنصار عمود الشعر من أن قصيدة النثر ظاهرة غربية ذات مرجعيات فكرية أجنبية مخالفة للذائقة الشعرية العربية، التي تربت على الإيقاع سمعيا وتناظر الشطرين بصريا، فكان لا بد لها ككل موجة أو موضة -لا فرق- أن تتراجع وهي في سبيلها إلى التلاشي، ولكن هذا التفسير الذي يقوم على أماني القائلين به ورغباتهم لا على تفسير موضوعي يستقرئ الأسباب، لا يكفي لإعطائنا جوابا مقنعا عن انبعاث الشعر العمودي في بداية هذه الألفية، الذي أرى له أسبابا متعددة أغلبها لا علاقة له بطبيعة شكل الشعر نفسه، فمسابقات الشّعر مثلا التي أصبحت بجوائزها الضخمة تُسيّل لعاب كلّ من يرى في نفسه شاعرا، ساهمت بطريقة غير مباشرة، ولكنها فعالة في تغليب القصيدة العمودية أولا، والشعر التفعيلي باستحياء على قصيدة النثر، فمسابقات الشعر الكبرى ذات القيمة المادية المغرية مثل «أمير الشعراء» الإماراتية أو «كتارا لشاعر الرسول» القطرية، ومؤخّرا «المعلّقة» السعودية، تتحيز بصفة واضحة للشعر العمودي حين تشترط مثلا عدد الأبيات في إشارة لا تقبل اللّبس، إلى أن المراد من ذلك القصيدة ذات الشطرين الموزونة، بل حتى الإلقاء في مسابقة مثل «أمير الشعراء»، هو إقصاء لقصيدة النثر الهامسة الموغلة في هامشيتها، التي تدين الظواهر الصوتية والمنبرية في الشعر، بل ترفض حتى فكرة الأمير والإمارة من أساسها. كما أن هناك جوائز شعرية تضيف بندا صريحا بعدم قبولها قصيدة النثر.
هذا الإغراء بالمال والشهرة ـ حيث القنوات تنقل هذه المسابقات لعدة أشهر ـ جعل صوت القصيدة العمودية عاليا في مواجهة تقوقع قصيدة النثر على نفسها، قانعة باختبائها في كهف الورق بانتظار قارئ يبحث عن المختلف وما أندر هؤلاء القراء، كما جعلها مرتابة دائمة من تهمة التبعية الملصقة بها، وهذا ما لخصته الشاعرة رشا عمران بقولها «تبقى قصيدة النثر بعيدةً عن دائرة الجوائز والمسابقات، ليس تعفّفا من أصحابها، كي نكون منصفين، وإنما لأن قصيدة النثر ما زالت تحال إلى مرجعية غربية».
ويجدر بنا ذكر أن المهرجانات الشعرية والأمسيات لا تزال تحتفي بإيقاع القصيدة الخليلية، التي تستقطب الجماهير وتلهب الأكفّ متكئة على ميراث ألف وخمسمئة عام من الإلقاء المنغّم الذي له نظائر لا تعد ولا تحصى في ذاكرة المتلقي يستحضرها عند سماع أوزانها فالألفة تدعو إلى التقبّل. ومن ثَمّ إن لعبة حضور القصيدة العمودية وغياب قصيدة النثر ترفع كفة وتخفض أخرى في تلقي الشعر وانتشاره.
عامل آخر في الترويج للشعر الموزون المقفى ساهمت به وسائل التواصل الاجتماعي ففي ظاهرة جديرة بالدرس تنتشر في الفيسبوك والأنستغرام آلاف الاقتباسات الشعرية المنسوبة صدقا أو كذبا إلى المتنبي وشوقي والشافعي وأبي نواس، واللافت أن فئة شبابية عريضة تتناقلها بعفوية، ودون تثبت فتترسخ في عقلها الباطني أنه ينبغي أن يكون الشعر هكذا، وهي الفئة التي أُلصقت بها شتى تهم السطحية والتغرب واحتقار الشعر، بل هناك كثير من المؤثرين قد ركبوا موجة الشعر فتخصص بعضهم وبعضهن أيضا في قراءة الشعر فقط وأغلب ما يقرؤونه من الشعر العمودي، يُلقى بصوت جهوري إذاعي من الرجال، أو متغنج هامس من النساء، ولا تهم بعد ذلك الأخطاء النحوية ولا الكسور العروضية فالمتابعون في أغلبهم لا إلمام لهم بأدوات الشعر، وبهذا يصبح الشعر العمودي بإيقاعه المموسق رافعة «للفانز» المتابعين والمتفاعلين، وأنا لست ضد هذه الظاهرة، بل أراها صحية في إرجاع الشعر إلى دائرة الاهتمام مهما كان شكله، وبأي وسيلة في زمن أصبحت التكنولوجيا إلها معبودا.
يمكن أن يضاف إلى الأسباب السابقة خاصية تفرد بها الشعر العمودي، لطالما عُدّت مأخذا رفعه أنصار الحداثة في وجهه وهي، مناسباتيّته، حيث يتّكأ الشعر الخليلي على المناسبة ويتخذها منطلقا لقصيدته، وهذا ما كثف حضوره في العقدين الأخيرين وأرجعه إلى الواجهة بقوة، وعالمنا العربي لا يخلو من مآسٍ يتداعى الشعراء للكتابة عنها، في ظاهرة جديدة أفرزها الفيسبوك تحديدا، حيث يتسابق الشعراء للكتابة جماعيا حول حدث ما، كما لاحظنا مع كمِّ القصائد التي كُتبت عن استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة أو الرسوم المسيئة للرسول، أو ما حصل ويحصل الآن في غزة، وقد صدرت عدة مجاميع شعرية لهذه المناسبة، أو تلك، وغالبية القصائد التي تضمنتها تلك المجاميع موزونة مقفّاة.
وحتى لا نظلم الشعر العمودي ونُرجع عودته القوية في الأعوام الماضية إلى عوامل خارجة عن شعريّته، لا يمكننا إنكار ظهور جيل من الذين يكتبون القصيدة العمودية استفادوا من منجزات الحداثة لتطوير تقنياتهم في الكتابة الشعرية، فأعادوا الروح إلى جسد القصيدة العربية الكلاسيكية التي أصابها النظامون في مقتل، كما صرّح أالشاعر العراقي أجود مجبل أحد النيوكلاسيكيين الجدد، والمطّلع على قصائد هذا الشاعر، أو الشاعر السوداني محمد عبد الباري، أو الشاعر اليمني يحيى حمادي، أو قصائد عديدة لجاسم الصحيّح الشاعر السعودي، يجد خصائص مشتركة تجمع بينهم أهمها التخلي عن النبرة الخطابية التي صبغت القصيدة الخليلية طويلا، والتخفف من اللغة المعجمية والصورة البلاغية القديمة، واجتراح لغة لها مجازاتها الخاصة نمثّل لذلك بقصيدة بدرية البدري الفائزة بجائزة كتارا لشاعر الرسول، فهي وإن كانت على وزن بحر البسيط الخليلي، إلا أن صورها من مطلعها «أتيتُ من هامشِ المعنى أحثُّ فَمي / علّي أراني، أنا من كُلَّهُ جَهِلا» تدل على أنها استفادت من التراكيب الحداثية وإن ألبستها إيقاعا خليليا. وقد استطاع كثير من الشعراء الشباب الذين يكتبون القصيدة العمودية أن يطعّموها باليومي والعادي واللغة المهموسة والغموض الفني والتقطيع، حسب المعنى ضمن البيت نفسه، لا حسبما تفرضه التفاعيل. فحين نقرأ من قصيدة «ما لم تقله زرقاء اليمامة» لمحمد عبد الباري: شَيءٌ يُطلُّ الآنَ مِنْ هذي الذُّرى.. أَحتاجُ دَمعَ الأنبِياءِ لِكَيْ أَرَى/ النصُّ للعرَّافِ والتّأويلُ لِيْ.. يَتَشَاكَسَانِ هُنَاكَ قَالَ، وفَسّرَا/ شَجَرٌ من الحدسِ القَدِيْمِ هَزَزتُهُ.. حَتّى قَبضتُ المَاءَ حينَ تبخّرَا. نجد أنفسنا أمام قصيدة حديثة بانزياحاتها وصورها، يسرقنا فيها المعنى من الإيقاع ونجدها أقرب إلى حداثة درويش وأدونيس من جزالة شوقي والجواهري.
لم تستطع قصيدة النثر للأسف أن تكمل مسيرتها بالزخم نفسه الذي انطلقت به، فقد تسوّر عليها كل متطفل ومبتدئ بدعوى غياب الضوابط، وتشبعت بها الساحة الأدبية كما يرى الناقد صبحي الحديدي، مع عدم تمكنها من تطوير قواعد معيارية لها. لذلك ترك تراجعها مجالا ساهم ضمن الأسباب التي ذكرناها في عودة الشعر العمودي إلى قلب المشهد الشعري لأن الطبيعة كما تعلّمنا تأبى الفراغ.
شاعرة وإعلامية من البحرين
لشيء لم تذكريه وهو أصلًا غير متداول؛ بشأن الشّعر العموديّ…واختلافه عن الشّعر الحرّ ( بكلّّ مسمياته وألوانه طرًا ).
وأعني به { الحكاية }.فالشّعر العموديّ منذ العصر الجاهليّ يقوم النظم فيه على { ثيمة حكاية } ذات مغزى ومعنى ودلالة في الحبّ أو في الحماسة أو أوأو؛ وهذه الحكاية منظومة بوزن وقافية…فالقصيدة العربيّة في العصور: الجاهليّة والأمويّة والعباسيّة؛ أشبه بالرّواية بنظم هندّسيّ يُحفظ عن ظهر غيب.أما الشّعر الحديث ( الحرّ والتفعيلة وشعر النثر ) فيميل إلى سرد فاقد للحكاية.وبذلك لا يحفظ…بل حتى الشّاعر نفسه قلما يحفظ ما كتبه من هذا الشّعر.ولن أبعد بل سأذكر هنا بمثالين.الأوّل نشرت مقطوعة شعريّة ذات تشطير في القدس تقول أبياتها الأربعة: { خذوا بدمي هذا الغزال فإنه…..تلفت تيهًا في سنا الحُسن والقدِّ }.{ وأوتر قوسيّ حاجبيه وفي الحشا…..رماني بسهمي مقلتيه على عمد }.{ فــــلا تقتلوه أنّني أنا عبده…..وفي الشرع قد جاء الخلاف الذي أبدي }.{ ففي مذهب الإيمان يُفتى بقتله…..وفي مذهبي لا يُقتل الحرّ بالعبدِ }.ففي الأبيات حكاية… أما في الشّعر الحرّ …وبعضهم يسميه الشرّ الحرّ…لا نجد حكاية بله الوزن والقافية.وعليه لن آتي بمثال محدد؛ فالمنشور منه كثير في أغلب صحف لغة الضاد.ونحن نكتبه مجاراة لا محاكاة.
بالمناسبة هنا غير صحيح القول بأن الشعر الحديث لا يُحفظ بعكس الشعر العمودي.. فأنا شخصيا أعرف الكثير من الأشخاص ممن يستطيعون الإلقاء المتواصل وعن ظهر قلب لأي من قصيدتي محمود درويش المسجّلتين الشهيرتين، “بيروت” و”مديح الظل العالي”.. ومعروف كذلك أن كلا من هاتين القصيدتين “التفعيليتين” قد تتجاوز الثلاثين صفحة طباعةً أو كتابة..
عزيزتي بروين،
الجمالُ عصيٌ على التعريف والتنميط. والموسيقى كذلك. الموسيقى تُلقي في النفس و العقلِ والقلبِ صدىً وفرحاً وربما روعاً، مِنْ دونِ استئذانْ، غير آبهةٍ بكل المعايير الدنيويه. الموسيقى هي تفجرٌ دائمٌ متجددٌ، ونحن نُطربُ لتبدياتها وتجلياتها التي لا تنتهي. حفيفُ أَوراقِ شجرٍ مُرتاعٍ في ليلة سَمَرْ، مُدَاعَبَةُ مَوجِ عَاشِقٍ لِصخرةٍ صمَّاءَ، رعدٌ هادِرٌ قاصِفٌ، كلُّها موسيقى، مثلنا أحبَّها الأولون وطربِوا لِسماعِها. والكلمه كذلك ستعيش ولن تموت إن انصهر فيها المعنى والمغنى. أنا أُطرَبً عندما أقرأ “وطني فُنجانُ قَهوةٍ صَنَعَتْهُ أُمّي” لمحمود درويش. أَجدُ في هذه الكلمات الخمس فقط تكثيف هائل وعميق للفكر والعاطفه.لا أظن أن أي نمط من الشعر سيموت لطالما كان هناك شعراء، أعني شعراء.
نعم يا أستاذة بروين حبيب، وكمثال على تدني مستوى الشعر وانتشاره كالنار في الهشيم، هناك الكثير من المعلقين وهم يدوّنون “أشعارهم العمودية” في حقول التعليقات في هذا المنبر بالذات حتى لو كانت تحفل بالأغلاط اللغوية والكسور العروضية! فعلى سبيل المثال لا الحصر، إليك هذه المدونة “الشعرية العمودية” وكسورها العروضية الصارخة دون ذكر الاسم طبعا:
{ دار دنيا لها الفناء شعار…..ولها المكروالغرور دثار}.{ كم تمارى جهرًا بعطف ووصل…..وكؤوس الردى سرًّا تدار}.{ ودار من شأنها الغدر دومًا…..ومحال فيها البقاء والقرار}.{ دأبها الرمي في سهام المنايا…..ويح سهم أهدافه الأخيار}.{ ينتقي كلّ سيد وزعيم…..وعميد فينا عليه المدار}.{ رزأتنا بالسنوار سريعًا…..فدهشنا وحارت الأفكار}.{ يحيى كاسمه خَلقًا وخُلقًا…..ملؤ برديه هيبة ووقار}.{ واشهيدا؛ ربعك الرحب أمسى…..منك خلوًا وفيك كان ينار}.{ فتسارعت للقاء بربّ….. فلنعم اللقاء ونعم الجوار}.{ دم مقيمًا جوار ربّ كريم…..في جنان من تحتها الأنهار}.
وهذا في الحقيقة غيض من فيض!
بعض التعليقات الحسد فيها واضح.والحسد شرك.ياليت الذي يعلق يأيتنا بالبديل الافضل بدل اللف والدوران.هناك شعر في الحوار المتمدن لا يمت بصلة للشعر..يلجأ إلى اللفظ السوقي بحجة التفاعل مع الواقع وهو ترقيع.الشكر للكاتبة على هذا المقال.وسنأتي
بنوذج من شعر الترقيع.
أتفق مع السيد جمال كليا على رده النقدي البارع في واقع الأمر وتحية للسيد جمال البدري
أذكر جدتي التي توفاها الله قبل ثلاثين سنة، كيف كانت تستشهد بالشعر العمودي في حديثها و هي أمّية. كانت تورد البيت أو شطره من دون أن تعرف صاحبه. فسمعت منها أمثالا لامرؤ القيس و لزهير و لعنترة و لأبي تمام و للمتنبي و لغيرهم. إلا أنها كانت تُسكن أغلب حروف الكلمة. أضحكتني عندما قالت لي يوما: و ياتيك بلخبار ملا تزودو. من شعر طرفة بن العبد. و يأتيك بالأخبار من لم تزود.
هل هناك الآن مثقف أو متعلم من يستشهد بالشعر الحر في حديثه؟
لإتمام الصفقة، التي وقّع عليها، بلا نقض أو تسويف أو تأخير، كما فعل (نتنياهو) حتى الآن في كل (مفاوضات/إتفاقية)، منذ عام 1991 (مفاوضات مدريد للسلام)، أليس كذلك، أم لا؟!🫣🤣🤭🙊🙈🙉
أي قارن إبداع (أحمد البحيري)👇
https://youtu.be/YFXyspQ-ckc?si=DM9Z4fes-oXCTz6R
لتوضيح مستوى (العند) وإصرار الأسرة على (التضحية)، من أجل رفع (الظلم) في نموذج عن (دولة العسكر) في (نظام الأمم المتحدة).
وكيف كانت آخر جمعة، قبل رمضان عام 2025،
https://www.facebook.com/share/v/19xwRdifJc/?mibextid=wwXIfr
الحمدلله👆🫵👍👏
وأخيراً، سؤال (كتاب) مهم، من مُمثل نِتَاج، دولة (عسكرة) الثقافة (إبراهيم عبدالمجيد) في (مصر)، وفق مُحدّدات كيانات سايكس وبيكو،
تحت عنوان (هل يمكن أنسنة الذكاء الإصطناعي؟) https://www.alquds.co.uk/?p=3460626
أو بمعنى آخر، على الأقل من وجهة نظري، هل يمكن أن تكون (لغة وثقافة) إدارة وحوكمة (قرارات وتعاملات) أي دولة أو نظام في أي سياق (حلال) أي بلا (ظلم) على الأقل، أم لا؟!
أحسنت أستاذ جمال البدري، واستئناسا بقول المتنبي:
أعيذُها نظراتٍ منـــكَ صادقةً … أن تَحْسبَ الشَّحمَ فيمَن شَحْمُهُ وَرَمُ
وجاهلٍ مدَّهُ في جهلِهِ ضَحِكي … حَتّى أتَـــــتْهُ يـَــــــــدٌ فـَـــــــرَّاسةٌ وفَــــمُ
بسم الله الرحمن الرحيم
نحيي هنا كل من أنار وأفاد في التعليق أو الرد حقا من الإخوة والأخوات –
جمال البدري وجمال وعادل دوبا والأميرة السعودية وسنان والعلمي وجمانة الرميلي وس.س. عبدالله
تحية خاصة أيضا إلى أ. بروين حبيب على نصها الذي أثار كل هذا الحوار
وما على الجهلة الحُسّاد إلا أن يذوبوا !!
و ماذا تقولون في بداية اكتساح الساحة الشعرية لشعر الهايكو و هو شعر يباني لا يتفق و الذائقة الشعرية العربية مطلقا.