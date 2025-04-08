“الحوثي”: 22 غارة أمريكية تستهدف صنعاء ومأرب والحديدة

صنعاء: قالت جماعة الحوثي، الثلاثاء، إن مقاتلات أمريكية شنت 22 غارة على محافظات صنعاء ومأرب والحديدة شمال ووسط وغرب اليمن.

أفادت بذلك قناة المسيرة الفضائية ووكالة أنباء “سبأ” التابعتان للجماعة اليمنية، نقلا عن مصادر حوثية.

وذكرت المصادر أن “طيران العدوان الأمريكي شن 11 غارة على محافظة صنعاء، منها 6 غارات على منطقة جربان في مديرية سنحان، و5 غارات على منطقة الجميمة في مديرية بني حشيش”.

وأضافت أن “طيران العدوان الأمريكي شن 9 غارات على محافظة مأرب، منها 5 غارات استهدفت مديرية مجزر، كما شن غارتين على منطقة كوفل بمديرية صرواح وغارتين على مديرية الجوبة”.

وفي الحديدة، أفادت المصادر بأن الطيران الأمريكي “شن غارتين على مديرية كمران” أكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر.

وحتى الساعة 08:30 (ت.غ) لم تتطرق المصادر إلى أي تفاصيل بشأن الخسائر البشرية أو المادية التي تسبب فيها القصف الأمريكي.

كما لم يصدر تعقيب أمريكي على الغارات التي جرى تنفيذها منذ الليلة الماضية ضد مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، حتى الساعة ذاتها.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، غير معترف بها، استشهاد 6 مدنيين وإصابة 32 آخرين، بينهم أطفال ونساء، في غارات جوية أمريكية استهدفت محافظتي صنعاء وصعدة شمالي اليمن.

ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي، رصدت مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى استشهاد 82 مدنيا وإصابة 214 آخرين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لجيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)