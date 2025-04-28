اليمن.. 35 قتيلا بغارات أمريكية استهدفت مأوى مهاجرين أفارقة في صعدة- (صور)

إسعاف أحد المصابين في مركز احتجاز يأوي مهاجرين أفارقة في صعدة

صنعاء: قتل 35 شخصا، الاثنين، جراء سلسلة غارات أمريكية استهدفت مركزا لإيواء مهاجرين أفارقة بمحافظة صعدة، في عدوان جديد على اليمن، حسب جماعة الحوثي.

وذكرت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، عبر منصة “تلغرام”، أنه جرى “انتشال 35 جثة من ضحايا سلسلة غارات أمريكية استهدفت نزلاء مركز إيواء المهاجرين الأفارقة بصعدة (شمال)، ولا يزال هناك 30 مفقودا تحت الأنقاض”.

وأفادت بـ”وصول أكثر من 50 جريحا، غالبية إصاباتهم حرجة، إلى المستشفى الجمهوري”.

وأظهرت صور ومقطع فيديو بثتها القناة دمار واسعا في المكان المستهدف، وعمليات نقل جرحى، إضافة إلى ما تبدو أنها جثث متناثرة لمهاجرين أفارقة.

ووفق القناة فإن “أحد الصواريخ الأمريكية (التي استهدفت المبنى) لم ينفجر في مكان تواجد المهاجرين، والجهات المعنية تتعامل مع الجسم بحذر شديد”.

فيما قالت وزارة الداخلية بحكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) إن غارات أمريكية “متعمدة” استهدفت مركز الإيواء، الذي يضم 115 مهاجرا (غير نظامي) جميعهم من جنسيات إفريقية.

وأضافت أن “المركز يخضع لإشراف منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر، واستهدافه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وشددت على أن “الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجريمة النكراء بحق المهاجرين الأفارقة”.

وحتى الساعة 07:35 “ت.غ” لم تتوفر إفادة أمريكية في هذا الشأن.

ومساء الأحد، استشهد 8 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، في عدوان أمريكي استهدف 3 منازل في العاصمة صنعاء (شمال).

وقالت جماعة الحوثي، الجمعة، إن الولايات المتحدة شنت منذ منتصف مارس/ آذار الماضي أكثر من 1200 غارة وقصف بحري، ما تسبب بمقتل وجرح مئات المدنيين.

كما أسفرت الغارات عن تدمير أعيان مدنية بأحياء سكنية وموانئ ومرافق صحية وخزانات مياه ومواقع أثرية، “في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق الحوثيين.

وفي 15 مارس/ آذار الماضي استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأمريكي بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)