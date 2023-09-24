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35 مليار دولار قيمة الإنتاج الزراعي في الجزائر خلال 2022

منذ 46 دقيقة

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الجزائر: كشف وزير الفلاحة والتنمية المحلية الجزائري عبد الحفيظ هني، اليوم الأحد، أن قطاع الفلاحة يساهم بنسبة 7.14% في الناتج الداخلي الوطني الخام، ويشغل ربع اليد العاملة الناشطة أي نحو 2.7 مليون شخص.

ونقلت صحيفة ” الخبر” عن هني قوله في كلمة له خلال إشرافه مناصفة مع خالد حنيفات، وزير الزراعة الأردني على افتتاح فعاليات أشغال منتدى بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأردنيين في العاصمة الجزائرية، إن قيمة الإنتاج الفلاحي بلغت سنة 2022 حوالي 4.500 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 35 مليار دولار أمريكي.

وأوضح أن تحقيق هذه النتائج تأتى بفضل الإجراءات الهامة التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، منها رفع دعم إنتاج المواد الاستراتيجية، ومراجعة النصوص التنظيمية التي تهدف إلى عصرنة الإنتاج، بالإضافة إلى تطهير العقار الزراعي، ووضع إطار خاص بتحفيز الاستثمار الزراعي المهيكل والرقمنة الكلية لكافة التعاملات في القطاع.

(د ب أ)

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