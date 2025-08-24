4 شهداء و67 مصابا في عدوان إسرائيلي على محطتي كهرباء ووقود في صنعاء

صنعاء -«القدس العربي »: شن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس الأحد، عدواناً هو الرابع عشر على اليمن منذ يوليو/تموز 2024، مستهدفًا محطة كهرباء حزيز المركزية جنوبي صنعاء للمرة الخامسة، ومحطة وقود تابعة لشركة النفط اليمنية الحكومية غربي العاصمة، متسببًا في «سقوط 4 شهداء و67 مصابا في حصيلة أولية للغارات التي شنها العدو الصهيوني اليوم (أمس)، على العاصمة صنعاء»، وفق وزارة الصحة بصنعاء.

وشوهدت أعمدة الدخان الناجمة عن القصف تتصاعد في أجواء جنوب وغرب العاصمة صنعاء، وظهرت بكثافة عالية في الغرب جراء استهداف محطة ومستودعات وقود.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة بصنعاء، عن «استشهاد 4 مواطنين وإصابة 35 آخرين كحصيلة أولية جراء الغارات التي شنها العدو الصهيوني، أمس، على العاصمة صنعاء».

وأشارت في بيان، إلى أن «فرق الدفاع المدني والإنقاذ تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الصهيوني والبحث عن ضحايا».

وأدانت الوزارة «العدوان الصهيوني الإجرامي الذي استهدف عصر اليوم (أمس) منشآت مدنية وخدمية»، محملة «الكيان الصهيوني وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة، وتداعياتها على السلام والأمن في المنطقة».

وأوضح بيان لحكومة «أنصار الله» (الحوثيون) أن «محطة كهرباء حزيز الحيوية تعرضت لقصف همجي أدى إلى دمار واسع وانقطاع التيار الكهربائي».

وأردف البيان: «العدوان الصهيوني استهدف محطة تموين سيارات بالوقود في محاولة لشل حركة الحياة وصنع انتصار وهمي بارتفاع أعمدة الدخان».

وقال: «هذا العدوان يثبت أن العدو الصهيوني بدعم أمريكي مباشر يخوض حربًا مفتوحة على الأمة العربية الإسلامية»، مؤكدًا «أن هذه الغارات لن تثني الشعب اليمني عن موقفه الثابت والشرعي في دعمه الكامل والمطلق لأهلنا في غزة».

وكانت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التابعة للحوثيين، قد ذكرت أن «العدوان الإسرائيلي استهدف بعدة غارات محطة شركة النفط في شارع الستين ومحطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة صنعاء».

ويذكر أن شركة النفط اليمنية هي الشركة الحكومية المعنية بتزويد المواطنين بالمشتقات النفطية في عموم محافظات البلاد.

وقال مصدر في الدفاع المدني، إن طواقمه «تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الإسرائيلي جنوب وغرب العاصمة صنعاء».

وقالت شركة النفط اليمنية الخاضعة لإدارة الحوثيين، إنها قامت «باتخاذ الإجراءات اللازمة لأي طارئ»، موضحة أن «الوضع التمويني مستقر تماما».

في السياق، قال مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء، وفق وكالة «سبأ» التابعة للحوثيين، إن دفاعاتهم الجوية والقوة الصاروخية أجبرت تشكيلًا من طائرات العدو على مغادرة الأجواء.

وأضاف أن «الدفاع الجوي نجح في تحييد أغلب طائرات العدو الإسرائيلي المشاركة في العدوان وأجبرها على المغادرة».

إسرائيليًا، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن «الغارات استهدفت بنى تحتية للحوثيين»، موضحة أن «الغارات استهدفت مواقع وقود ومحطات كهرباء في صنعاء»، مضيفة أن «القصر الرئاسي في صنعاء كان هدفًا مركزيًا للهجوم»، لكنها لم توضح إن كانت العملية تمت أم لا.

كما ذكرت القناة 13 الاسرائيلية أن «سلاح الجو استهدف قاعدة صواريخ قرب القصر الرئاسي في صنعاء».

وقال إعلام إسرائيلي إن «الغارات استهدفت أكثر من خمسين هدفًا»، موضحًا «أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أشرفا على الهجمات».

وقال الجيش الإسرائيلي: «لم تكن هناك عمليات اغتيال مطروحة ضمن غاراتنا على الحوثيين».

في تعليق الحوثيين على الغارات، قال عضو المكتب السياسي لحركة «أنصار الله» محمد الفرح: «غارات صهيونية بائسة على صنعاء. والعدو كعادته يستهدف منشآت مدنية لا علاقة لها بالجانب العسكري».

وأضاف: «غارات العدو تؤكد أن ضرباتنا حققت أهدافها داخل الكيان بنجاح».

وتابع: «نؤكد ثباتنا على موقفنا المساند لغزة وعدم التراجع عن ذلك حتى رفع العدوان وفك الحصار».

وأضاف: «يأتي العدوان على صنعاء في سياق عدوانه الشامل على شعوب منطقتنا العربية ومنذ ما يقارب عامين، وهو غير منفصل عما يجري في غزة ولبنان وسوريا».

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «أنصار الله» حزام الأسد: «العدوان على الشعب اليمني فاشل ولن يحقق العدو إلا الخيبة والفشل» .

وأردف: «ما يعنينا هو وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة».

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله، نصر الدين عامر: «دفاعاتنا الجوية تمكنت من إحباط الجزء الأكبر من العدوان الصهيوني وإجبار طائراته على المغادرة».

فلسطينياً، فصائل المقاومة أدانت العدوان الإسرائيلي على صنعاء.

وأدانت لجان المقاومة في فلسطين، بأشد العبارات «العدوان الصهيوني الجديد على اليمن، اليوم الأحد (أمس)»، معتبرة في بيان «هذا العدوان انعكاسًا لحالة الإفلاس والتخبط والفشل التي يعيشها الكيان الصهيوني ومنظومته الأمنية والعسكرية أمام الضربات النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في عمق الأراضي المحتلة».

كذلك، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «بأشد العبارات، العدوان الصهيوني المنسق أمريكياً على اليمن، اليوم الأحد (أمس)، والذي استهدف العاصمة صنعاء ومرافق ومنشآت مدنية».

واعتبرت الجبهة، في تصريح صحافي «هذا العدوان الجديد محاولة فاشلة لتركيع اليمن وإيقاف العمليات النوعية اليمنية في عمق الكيان الصهيوني».

وكان آخر بيان للمتحدث العسكري للحوثيين، العميد يحيى سريع، بتاريخ 22 أغسطس أعلن فيه تنفيذ ثلاث عمليات استهدفت إحداها مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي، والأخريان استهدفتا هدفاً عسكرياً وآخر حيوياً في منطقتي عسقلان ويافا (تل أبيب) المحتلين.

واستهدفت إسرائيل في عدوانها الأول على اليمن في 20 يوليو خزانات النفط في ميناء الحديدة، فيما طال الثاني في 29 سبتمبر/أيلول ميناءي الحديدة ورأس عيسى، ومحطتي كهرباء الحالي ورأس كثيب، واستهدف الثالث في 19 ديسمبر/كانون الأول محطتي طاقة مركزيتين، وميناءي الحُديدة والصليف ومنشأة رأس عيسى النفطية غربي البلاد، أما الرابع فاستهدف في 26 ديسمبر، مطار صنعاء ومحطة كهرباء حزيز في العاصمة، وميناءي الحديدة ورأس عيسى ومحطة رأس كتيب في الحديدة، فيما استهدف الخامس في العاشر من يناير/كانون الثاني محطة كهرباء حزيز في صنعاء وميناءي الحديدة ورأس عيسى، في إطار هجوم أمريكي بريطاني إسرائيلي شمل عددًا من الأهداف، كما استهدف السادس في الخامس من مايو/أيار ميناء الحديدة ومصنع إسمنت باجل، كما استهدف السابع في السادس من مايو مطار صنعاء ومحطات الطاقة في محيط العاصمة ومصنع إسمنت عمران، أما الثامن في 16 مايو فاستهدف ميناءي الحُديدة والصليف في محافظة الحُديدة الساحلية غربي البلاد، فيما استهدف في الهجوم التاسع في 28 مايو مطار صنعاء. أما الهجوم العاشر فاستهدف في العاشر من يونيو بصواريخ من البحر أرصفة ميناء الحديدة، فيما استهدف في الهجوم الحادي عشر في السابع من يوليو موانئ الحُديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء رأس كثيب في مدينة الحُديدة. أما الهجوم الثاني عشر فاستهدف في 21 يوليو ميناء الحديدة، فيما كان الهجوم الثالث بتاريخ 17 أغسطس الجاري واستهدف فيه محطة كهرباء حزيز بالعاصمة صنعاء من خلال هجوم صاروخي من البحر.

وتشنّ حركة «أنصار الله» هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف متعددة في إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما يستهدفون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، السفن المرتبطة بإسرائيل، أو المتجهة إليها، أو التي سبق لشركاتها خرق حظر الدخول لموانئ فلسطين المحتلة، وذلك «تضامنًا مع قطاع غزة» الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي منذ السابع من أكتوبر 2023.

وردًا على تلك الهجمات، شنت إسرائيل عدة هجمات جوية منذ 20يوليو/تموز 2024 على منشآت حيوية وبُنى تحتية للطاقة في مناطق خاضعة لسيطرة الحركة في اليمن، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأعلنت «أنصار الله» في الرابع من مايو/أيار الماضي فرض حظر جوي على إسرائيل، فيما أعلنت في 20 من الشهر عينه فرض حصار بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي.

وفي الرابع من مايو، استطاع صاروخ فرط صوتي لـ «أنصار الله» الوصول إلى محيط مطار بن غوريون، مخترقًا منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية.

وتمكنت هجمات «أنصار الله» باستهداف ميناء إيلات الإسرائيلي من إلحاق خسائر كبيرة انتهت بإعلان إغلاقه مؤخرًا.

وكان الحوثيون وافقوا في السادس من مايو، على وقف استهداف السفن الأمريكية الحربية والتجارية في البحر الأحمر، بعد أكثر من شهر من تصعيد عسكري أمريكي في مناطق سيطرتهم في اليمن، وذلك وفق اتفاق رعته سلطنة عُمان بين واشنطن و«أنصار الله».