37 شهيداً فلسطينياً بغارات إسرائيلية على غزة 

غزة: استشهد 37 فلسطينياً وأصيب عشرات، الخميس، بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل وعناصر تأمين مساعدات إنسانية في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد 15 فلسطينياً، وإصابة نحو 30 بغارتين إسرائيليتين استهدفتا عناصر تأمين شاحنات مساعدات إنسانية غرب مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني، في بيان: “طواقمنا نقلت عدداً من الشهداء والمصابين إثر استهدافين منفصلين لمواطنين، الأول على طريق شارع بحر رفح، والآخر عند مفترق النصر في مواصي خان يونس”.

ووسط قطاع غزة، استشهد 15 فلسطينياً، وأصيب آخرون، إثر قصف مقاتلات إسرائيلية منزلاً لعائلة “اللوح” يؤوي نازحين من عائلة “الهباش” غرب مخيم النصيرات، وفق مصدر طبي.

أما في مدينة غزة؛ فقال مصدر طبي لمراسل “الأناضول” إن 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، بينهم أطفال، بغارة إسرائيلية على الطوابق العلوية لمبنى سكني في “شارع الجلاء”.

(الأناضول)