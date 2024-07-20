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37 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة.. والحصيلة تقترب من 39 ألفا- (صور)

20 - يوليو - 2024

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غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى “38 ألفا و919 شهيدا و89 ألفا و622 إصابة”.

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و54 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38 ألفا و919 شهيدا و89 ألفا و622 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول qoraish:
    يوليو 20, 2024 الساعة 12:45 م

    والله يجب على الزعماء العرب وجميع الدول الإسلامية أن يخجلوا.
    لقد قررتم كسر الحصار عن غزة , و لم تفعلوا أي شيء !
    يعتقد بعض الملوك والرؤساء العرب أنهم سينجحون في خداع الله تعالى , حتى لو لم يقل لسانهم ذلك، فإن أفعالهم تقول ذلك . 😉
    معاناة الفلسطينيين ستنتهي عاجلاً أم آجلاً…. لكن معاناة أهل الجحيم لن تنتهي !
    ” فَلْيَضْحَكُوا۟ قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا۟ كَثِيرًا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ “

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  2. يقول هدهد سليمان:
    يوليو 20, 2024 الساعة 3:02 م

    يا احمد ويا أسيل ويا لميس ويا كمال.
    لا أمللك ومعي مليار ونصف غثاء إلا الترحم عليكم.
    اللهم ارحمهم.
    اللهم طول أعمار من خذلهم.

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  3. يقول saladin:
    يوليو 20, 2024 الساعة 5:03 م

    الله يرحمكم يا أبنائي رحمة واسعة إلى الجنة إن شاء الله، والله إن القلب ليخشع..أين أنتم يا من وضعتم أيديكم في أيدي الصهاينة المجرمين الغاصبين حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم وفيهم أليس فيكم رجل رشيد؟؟ أليس فيكم ذرة إنسانية؟؟ خاصة دول الطوق الذين يشاركون القتلة المجرمين في حصارهم على الأهل هناك..حسبنا الله و نعم الوكيل،عليكم من الله ما تستحقون يا جبناء..

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