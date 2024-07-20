37 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة.. والحصيلة تقترب من 39 ألفا- (صور)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى “38 ألفا و919 شهيدا و89 ألفا و622 إصابة”.

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و54 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

الشهيـ ـدان التّوأمان أحمد وأسيل أبو أسد بلغا من العُمر 12 سنة، أسيل طفلةٌ كالنّسمة، هادئةٌ كثيرًا، تحبّ الثياب والترتيب لدرجة أنّها كانت تحلم بأن تصبح مصممة أزياء، مع أنّ عمرها كان صغيرًا، إلّا أنّها كانت قنوعة جدًّا، تراعي ظروف أهلها ولا تطلب الكثير.

كانت تحبّ مدرستها كثيرًا… pic.twitter.com/GzP9xqejrd — شهداء غزّة Gaza martyrs (@Gaza_Shaheed) July 19, 2024

وأضافت: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38 ألفا و919 شهيدا و89 ألفا و622 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

الشهيـ ـدة لميس زهير عابد

وابنها الشهيـ ـد كمال محمد أبو حسب الله لميس زهير:

الابنة البكر لوالديها.. بلغت من العمر ٣١ عامًا، حاصلة على بكالوريوس من كلية التربية – جامعة الأقصى، وكانت قد أنهت الفصل الأول من دراسة الماجستير في التربية أثناء الحرب على غزة، وفي ليلة استشهـ ـادها… pic.twitter.com/iJylx9b2K3 — شهداء غزّة Gaza martyrs (@Gaza_Shaheed) July 20, 2024

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

(الأناضول)