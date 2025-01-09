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37 قتيلاً في معارك بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا شمال سوريا 

منذ 28 دقيقة

مقاتلون تابعون للجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، عبر طريق في منبج. 4 يناير 2025. ا ف ب

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دمشق: قتل 37 شخصاً، الخميس، في معارك استخدم فيها الطيران بين القوات الكردية والفصائل السورية الموالية لتركيا في منطقة في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ سقوط حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، تتواصل المواجهات بين الطرفين. وقال المرصد: “وقعت معارك ضارية في ريف منبج… في الساعات الماضية بين قوات سوريا الديموقراطية (التي يعتبر الأكراد عمودها الفقري)، والجيش الوطني السوري (المدعوم من تركيا)، بتغطية جوية تركية”، ما تسبّب بمقتل “37 شخصا في حصيلة أولية”، معظمهم من المقاتلين الموالين لتركيا.

(أ ف ب)

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