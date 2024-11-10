38 شهيدا في غارات إسرائيلية على لبنان الأحد

بيروت (لبنان): استشهد 38 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على لبنان الأحد، بينهم 23 في غارة واحدة على بلدة تقع شمال بيروت، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في خضّم التصعيد المتواصل بين حزب الله وإسرائيل منذ أسابيع.

وقالت الوزارة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على علمات في قضاء جبيل أدت في حصيلة جديدة (…) إلى استشهاد ثلاثة وعشرين شخصا من بينهم سبعة أطفال”.

وأضافت أنه تم رفع “أشلاء من المكان يتم التدقيق في هوية أصحابها ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء”.

وعلمات بلدة تقطنها غالبية شيعية في قضاء جبيل ذي الغالبية المسيحية، وتقع على بعد حوالى 30 كيلومترا من العاصمة بيروت.

وكانت حصيلة سابقة للمصدر نفسه أشارت إلى سقوط 20 شهيدا.

وفي موقع الغارة في علمات، أظهرت صور عناصر إسعاف وهم يبحثون بين أنقاض المنزل المستهدف الذي سويّ بالأرض، فيما عملت جرافة كبيرة على رفع الركام.

وطوّقت عناصر من القوى الأمنية ومن حزب الله مكان الغارة، كما شاهد مصوّر صحافي. وحمل عشرات من سكان القرية أمتعتهم في سياراتهم وهربوا منها بحسب المصوّر.

وبيّنت اللقطات المسعفين وهم ينتشلون جثثا من تحت أنقاض المنزل الواقع في منطقة جبلية نائية ووعرة، لفّت ببطانيات، وحولهم سيارة إسعاف وآلية للدفاع المدني اللبناني. ولم يبق من المنزل سوى هيكل سقفه الحديد.

(أ ف ب)