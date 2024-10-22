382 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة: شهداء وجرحى والاحتلال يواصل إبادة شمال القطاع وتهجيره- (فيديوهات)

غزة: استشهد وأصيب عدد غير محدود من المواطنين الفلسطينيين، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذي دخل يومه الـ 382 على التوالي.

وشهدت مناطق شمال قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء وقبيل منتصف الليلة، تصعيدًا خطيرًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث أفاد شهود عيان بإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات قوية في منطقة الصفطاوي شمال غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

اما النزوح القسري او الإعدام! هذا هو حال اهلنا في شمال غزة! pic.twitter.com/qznKrhSTc4 — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) October 21, 2024

واستهدفت قوات الاحتلال منزلاً في محيط عمارة الزهارنة بشارع الجلاء في مدينة غزة، فيما شنت غارة جوية على المناطق الشمالية من القطاع. كما أفيد بإطلاق نار كثيف في المناطق الغربية لشمال مدينة غزة.

وفي بيت لاهيا، أدى قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية إلى استشهاد عدد من المواطنين، بينما سقط ثلاثة شهداء وعدة جرحى إثر قصف استهدف مركز إيواء نازحين في مدينة بيت حانون شمال القطاع.

وكان 10 مواطنين استُشهدوا وأُصيب 30 آخرون مساء أمس، جراء قصف مدفعية الاحتلال لمدرسة جباليا الإعدادية، التي كانت تؤوي نازحين في مخيم جباليا.

ووفقًا لما أفاد به الدفاع المدني، فقد ارتقى أكثر من 600 شهيد منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بينما ما زال العشرات تحت الأنقاض وعلى الطرقات.

وقال سكان ومسعفون إن قوات الاحتلال الإسرائيلية حاصرت مستشفيات ومخيمات للنازحين في شمال قطاع غزة، مع تكثيف عملياتها ومنع وصول المساعدات الضرورية إلى المدنيين.

وأضافوا أن القوات اعتقلت الرجال وأمرت النساء بمغادرة مخيم جباليا، فيما واصل جيش الاحتلال نسف المنازل وإحراقها في مناطق واسعة شمالي القطاع.

مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صافية يتحدث عن الوضع المأساوي في المستشفى نتيجة تكدس الإصابات واستمرار حصار شمال غزة pic.twitter.com/ogNwXotitY — القسطل الإخباري (@AlQastalps) October 21, 2024

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها الشامل على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، ما أسفر عن استشهاد 42,603 مواطنين وإصابة 99,795 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومع استمرار العدوان وعمليات القصف، لا تزال الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

(وكالات)