39 قتيلا في حريق في متجر بوسط الصين- (فيديو)

بكين: قتل 39 شخصا على الأقل وأصيب تسعة بجروح الأربعاء إثر اندلاع حريق في متجر في مقاطعة جيانغشي بوسط الصين كما أفادت وسائل إعلام رسمية في حصيلة جديدة.

ولا يزال عدد غير محدد من الأشخاص عالقين في المتجر.

وقالت قناة “سي سي تي في” الرسمية إنه “في الساعة 3,24 مساء(07,24 ت غ) يوم 24 كانون الثاني/يناير اندلع حريق في طابق تحت الأرض في متجر… في شينيو بمقاطعة جيانغشي”.

وأضافت حوالي الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ)، “حتى الآن تسبب الحادث بوفاة 39 شخصا ويتلقى مصابون آخرون العلاج في المستشفى”.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها القناة العديد من شاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف في الجهة المقابلة من الشارع.

Este miércoles se produjo un incendio en una tienda de Jiangxi. Al menos 25 personas perdieron la vida y otros heridos que fueron atendidos por el hospital.#NewsOnDemand pic.twitter.com/pupSOEEqbZ — News On Demand (@OnDemand_News) January 24, 2024

وجاء في بيان للسلطات المحلية نقلته صحيفة “غلوبال تايمز”، “حاليا لا تزال عمليات البحث والإنقاذ في مكان الحادث مستمرة ويجري التحقيق أيضا في أسبابه”.

وأفادت قناة سي سي تي في أن الرئيس الصيني شي جين بينغ “أصدر تعليمات مهمة تطالب بالحد من عدد الحوادث المتكررة” في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي ذلك بعد خمسة أيام من اندلاع حريق مساء في مدرسة بمقاطعة هنان بوسط الصين أسفر عن مقتل 13 شخصا.

(أ ف ب)