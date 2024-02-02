39 قتيلا في مواجهات بين مربي ماشية في جنوب السودان

جوبا: قتل 39 شخصا وأصيب 53 آخرون في جنوب السودان خلال مواجهات بين مجموعتين من الرعاة من ولايتين متجاورتين في وسط البلاد، وفق ما أفادت السلطات المحلية الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية في ولاية البحيرات إيليجا مابور مكواك لوكالة فرانس برس إن الاشتباكات التي وقعت الأربعاء خلفت “20 قتيلا و36 جريحا” بين الرعاة في منطقته.

بدوره، أفاد وزير الإعلام في ولاية واراب وول مايوم بول بتسجيل “19 قتيلا و17 جريحا” في ولايته.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الإعلام في واراب أن “العنف تراجع لكن هناك تقارير عن اشتباكات محدودة في مناطق مستنقعات يصعب الوصول إليها ولا يمكن التحقق من عدد الضحايا”.

ونددت سلطات الولايتين بأعمال العنف في بيانات منفصلة.

تتكرر الاشتباكات حول المياه والمراعي أو على خلفية سرقة الماشية في جنوب السودان الذي يتعرض لظواهر مناخية متطرفة خصوصا الجفاف والفيضانات.

في هذا السياق، أصبحت النزاعات بين الرعاة في مقاطعة تونج بولاية واراب وشمال رومبيك بولاية البحيرات متكررة في كل موسم جاف، حسب ما أكد إيليجا مابور ماكواك.

(أ ف ب)