150 ألف إسرائيلي عالقون بالخارج جراء توقف الطيران إلى تل أبيب

تل أبيب: ذكرت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن 150 ألف إسرائيلي عالقون خارج البلاد؛ بسبب توقف حركة الطيران الدولي إلى تل أبيب؛ على خلفية التوترات الأمنية في المنطقة.

ومنذ أيام، تترقب إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران وحركة حماس وجماعة “حزب الله” على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران الأربعاء، وتبنيها اغتيال القيادي العسكري البارز بـ”حزب الله” فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء.

وقالت القناة “12” العبرية (خاصة)، عبر موقعها الإلكتروني، إن حوالي 150 ألف إسرائيلي تقطعت بهم السبل خارج البلاد، حيث لم يتمكنوا من العودة إلى إسرائيل؛ بسبب توقف حركة الطيران الدولي إلى تل أبيب.

وأضافت أن شركات الطيران الإسرائيلية تواصل تسيير رحلات، لكن يوجد قلق بشأن الرحلات التي باعتها وتديرها شركات وطواقم أجنبية خلال الأيام المقبلة، حيث من المفترض أن تنقل عشرات آلاف الإسرائيليين جوا إلى تل أبيب.

وحسب هيئة البث العبرية (رسمية)، الأحد، فإن حوالي 4 آلاف إسرائيلي عالقون خارج البلاد تواصلوا مع وزارة الخارجية في تل أبيب من أجل العودة إلى إسرائيل.

(الأناضول)