4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام بعد تحقيق آخرين انتصارات على السجان 

غزة – “القدس العربي”:

لا يزال عدد من الأسرى الفلسطينيين يواصلون الإضراب عن الطعام، بعد أن علق سبعة إضرابهم، بناء على اتفاق يقضي بوقف الإجراءات العقابية وتحديد مدة الاعتقال الإداري لهم، في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن رفض المنظومة الأمنية لقرار وزير الأمن المتطرف ايتمار بن غفير، القاضي بمنع إطلاق الأسرى من ذوي المحكوميات القليلة قبل انتهاء مدة الحكم، كونه يعمل على إحداث ازدحام في السجون، مع ارتفاع وتيرة الاعتقالات هذه الأيام.

إضراب وانتصارات

ويستمر في هذا الوقت أربعة أسرى في الإضراب عن الطعام، هم كايد الفسفوس، وسلطان خلوف حيث يواصلان الإضراب منذ 27 يوما، وهما أقدم المعتقلين المضربين من حيث مدة الإضراب، والمعتقل عبد الرحمن إياد براقة الذي يواصل إضرابه منذ 20 يوما.

وقد كان الأسير ماهر الأخرس من جنين، قد شرع بالإضراب، منذ لحظة اعتقاله قبل سبعة أيام رفضا لاعتقاله، وقد مددت محكمة الاحتلال اعتقاله لمدة سبعة أيام لتحقيق.

وكان الأسير أسامة دقروق علق إضرابه عن الطعام في اليوم الـ 22، ذلك بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ، علمًا أنّه معتقل منذ 13 يناير الماضي.

كما علق الأسيران الشقيقان حاتم وحازم القواسمة، إضرابهما المفتوح عن الطعام، الذي استمر 18 يوما، بعد أن وافقت إدارة سجون الاحتلال على لقائهما في زنزانة واحدة.

وفي ذات الوقت يواصل الأسرى الإداريون خطواتهم النضالية التي شرعوا بها في سجن “عوفر”، وعدة سجون أخرى، والتي تشمل رفض الامتثال لأوامر السجان، من خلال عدة فعاليات تشمل تأخير الخروج من الغرف وكذلك تأخير العد اليومي الأمني، والإضراب الجزئي عن الطعام، ورفض المرضى منهم تناول الدواء، فيما يستمر نحو 60 معتقلا في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.

عقوبات بن غفير

وبسبب حملات الاعتقال الواسعة، حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار، خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الوزاري المصغر، وكذلك في اجتماعات أمنية أخرى، من خطورة أزمة اكتظاظ السجون، بالأسرى الفلسطينيين، وضيق المساحة في تلك السجون، وقال إن هذا الأمر سيصعب من مهمة اعتقال مزيد من المطلوبين في ظل موجة الهجمات وحالة التوتر الأمني بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن هذا الرأي أيضا تبناه مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية، خاصة وأنه مع بداية الشهر القادم، سيتم العمل بقرار وزير الأمن الداخلي المتطرف ايتمار بن غفير، والقاضي بوقف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من أصحاب الأحكام المخففة التي تصل من شهر إلى 3 سنوات، والذين يتم إطلاق سراحهم قبل انتهاء مدتهم بفترة قصيرة للتخفيف من حالة الاكتظاظ، وأكدوا أن هذا الأمر سيصعب من مشكلة الاكتظاظ ويضر فعليًا بإمكانية اعتقال فلسطينيين جدد.