4 أشخاص يلقون حتفهم أثناء توزيع أغنى رجل في كمبوديا للطعام والأموال- (صور)

بنوم بنه: قال مسؤولون الخميس إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون أثناء التدافع للحصول على طعام وأموال من أغنى رجل في كمبوديا بمناسبة العام القمري الصيني الجديد.

وقال المتحدث باسم الشرطة سام فيشيكا إن الضحايا تعرضوا للسحق أثناء تقدم المئات عندما تم فتح أبواب مجمع رجل الأعمال سوك كونغ في بنوم بنه لبدء توزيع 10 دولارات وكيلوين من الأرز.

وأضاف أنه تم نقل الضحايا، الذين تعرضوا للإغماء في الحادث وسقطوا على الأرض، إلى المستشفى، ولكن لم يمكن إنقاذ سيدتين ورجلين، تتراوح أعمارهم بين 37 و71 عاما.

وفي أعقاب الحادث، فرقت السلطات الحشود، وقامت بتعليق توزيع الأموال والطعام.

ويشار إلى أن سوك كونغ يمتلك العديد من الاستثمارات، تتضمن استثمارات في الفنادق وقطاعات النفط، كما أنه من المعروف أنه تربطه علاقة شخصية برئيس الوزراء السابق هون سين.

(أ ب)