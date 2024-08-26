إصابات بالرصاص الحي في هجوم للمستوطنين الإرهابيين على قرية وادي رحال جنوب بيت لحم

بيت لحم: أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، مساء اليوم الاثنين، خلال هجوم للمستعمرين الإرهابيين على قرية وادي رحال، جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي وادي رحال حمدي زيادة بأن مستعمرين إسرائيليين هاجموا منازل المواطنين قرب مدرسة الذكور، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين في أطرافهم السفلية، نقلوا على إثرها إلى المستشفى، ووصفت حالاتهم بالمستقرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف زيادة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستعمرين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

(وكالات)