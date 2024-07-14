4 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على المغازي- (فيديوهات)

غزة: استشهد العديد من المواطنين الفلسطينيين في غارات عنيفة وقصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 4 شهداء بينهم أطفال، بالإضافة إلى مصابين في غارة للاحتلال على منزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت إن طائرات الاحتلال تستهدف مسجد أبو مدين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

#متابعة | شهداء وإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة المناعمة في مخيم المغازي وسط القطاع pic.twitter.com/lA1Ccg61mw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 14, 2024

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنين في منطقة بير أبو صلاح ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منطقة المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما استهدفت طائرات الاحتلال منازل المواطنين شمال منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات، ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

فلسطيني يقوم بانتشال جثامين الشهداء من المناطق الخطرة بمدينة غزة، في ظل استهداف الاحتلال لطواقم الإسعاف pic.twitter.com/6LUDDg01P3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 14, 2024

كذلك، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ومنزلا آخر شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أطلقت طائرة مسيرة الرصاص صوب المواطنين شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

يذكر أن 15 مواطنا استشهدوا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف مدرسة أبو عريبان التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات، التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,584 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88,881 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض