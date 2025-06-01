سياسة | عربي | فلسطين

4 شهداء بينهم طفلة وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس

منذ ساعتين

حجم الخط
0

غزة: استشهد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، إثر قصف مدفعية الاحتلال خيام النازحين في محيط صالة “دريم” بمواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما شنّت الطائرات عدة غارات على المناطق الشمالية الغربية لمدينة خان يونس.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54418 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124190 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.


(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

“سياسة الاستثناء الفلسطيني”.. إدارة ترامب تستهدف النشاط الطلابي بفرض قيود صارمة على التأشيرات والقبول الجامعي
منذ 37 دقيقة
وزير خارجية بلجيكا: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية وسنصعّد لهجتنا تجاه إسرائيل
منذ 3 ساعات
جسدوا معاناة عائلة النجار.. وقفة بآسفي المغربية دعما لغزة
منذ 3 ساعات
منطقة إيطالية تقطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة- (فيديو)
31 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية