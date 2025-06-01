4 شهداء بينهم طفلة وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس

غزة: استشهد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، إثر قصف مدفعية الاحتلال خيام النازحين في محيط صالة “دريم” بمواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

عاجل .. طائرات الاحتلال تشن غارة عنيفة محيط حي الأمل في مدينة خانيونس pic.twitter.com/ripaE2wEKh — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 1, 2025

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما شنّت الطائرات عدة غارات على المناطق الشمالية الغربية لمدينة خان يونس.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54418 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124190 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الاحتلال يطلق قنابل إنارة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/DhPLA2yb8m — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 1, 2025



(وكالات)