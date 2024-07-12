4 شهداء بينهم 3 أطفال في غارة عنيفة للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح- (فيديو مروع)

غزة: استشهد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون، الليلة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

وذكرت تقارير فلسطينية محلية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد المواطنين وإصابة آخرين.

▪️ تغطية صحفية: 4 شهــداء جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الراعي في دير البلح وسط القطاع، وهم:

▪️محمد علي الراعي ٤٠عام

▪️ريتال محمد الراعي ٥أعوام

▪️مي محمد الراعي ٨أعوام

▪️ليلى محمد الراعي ٩أعوام pic.twitter.com/kz8NqkSqg9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 12, 2024

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوب القطاع، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف الأحياء الشمالية لمخيم النصيرات، وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38345 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88295 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

(وكالات)