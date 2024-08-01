4 شهداء في غارة إسرائيلية عنيفة على شقة سكنية غرب مدينة غزة- (فيديو)

غزة: استشهد 4 مدنيين فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الخميس، جراء غارة شنتها طائرة إسرائيلية على شقة سكنية في مدينة غزة.

#شاهد .. طائرات الاحتلال تقصف منزلاً لعائلة الحداد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة pic.twitter.com/KsHSu6vh2A — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 1, 2024

وقال جهاز الدفاع المدني عبر منصة تلغرام: “طواقمنا انتشلت 4 شهداء وعددا من الجرحى بعد استهداف طائرات حربية للاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة أبو هاشم في شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة”.

ولم يوضح الجهاز عدد الجرحى أو طبيعة إصاباتهم جراء الهجوم الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)