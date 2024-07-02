4 شهداء في قصف إسرائيلي عنيف على مخيم نور شمس شرق طولكرم- (صور وفيديوهات)

طولكرم- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، استشهاد 4 مواطنين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وقالت تقارير فلسطينية محلية إن الشهيد نمر حمارشة كان من بين شهداء القصف الإسرائيلي على المخيم.

فيديو | سيارات الإطفاء تهرع إلى مخيم نور شمس في طولكرم، بالضفة الغربية، بعد قصف الاحتلال في ساحة المخيم. pic.twitter.com/MGVrmB2LzQ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 2, 2024

عاجل| ارتقاء شهداء في قصف طائرات الاحتـ.ــلال هدف بطفي مخيم نور شمس بطولكرم pic.twitter.com/YVx2rfvkWP — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 2, 2024

#عاجل| مصادر محلية: استشهاد الشاب نمر حمارشة في قصف طائرات الاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم pic.twitter.com/3UhENWaiFT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 2, 2024

(وكالات)