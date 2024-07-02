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4 شهداء في قصف إسرائيلي عنيف على مخيم نور شمس شرق طولكرم- (صور وفيديوهات)

منذ 37 دقيقة

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طولكرم- “القدس العربي”:  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، استشهاد 4 مواطنين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وقالت تقارير فلسطينية محلية إن الشهيد نمر حمارشة كان من بين شهداء القصف الإسرائيلي على المخيم.

 

(وكالات)

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