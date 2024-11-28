4 شهداء وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين في خان يونس- (فيديو)

غزة: استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم الخميس جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة للنازحين خلف مسجد أبو مطر جنوب غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل، وإصابة آخرين.

استشـ.ـهاد الشاب عبد الرحمن عدلي البرش في قصف الاحتلال على شمال غزة، ليلتحق بشقيقيه الشهيـ.ـدين عاصم ومحمد. pic.twitter.com/q5pM02MuMo — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 28, 2024

واستشهد مواطن فلسطيني، وأصيب آخرون، ليلة الخميس/ الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت (وفا) بأن قوات الاحتلال استهدفت بناية من خمسة طوابق في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، تعود لعائلة السرحي، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، وأن الطائرات المُسيّرة أطلقت الرصاص صوب طواقم الإسعاف لمنعها من الوصول إلى المكان المستهدف.

جيش الاحتلال يطلق عبر الطائرات المسيرة النار على طواقم الإسعاف خلال محاولة انتشال الشهـ.ـداء والإصابات شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/miHLqpV95B — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 28, 2024

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,330 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,933 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

(وكالات)