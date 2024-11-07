سياسة | عربي | فلسطين

4 شهداء و17 مصابا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل وسط قطاع غزة

7 - نوفمبر - 2024

غزة: استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، بينهم أب ونجله، وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في المخيم الجديد، شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد أربعة مواطنين، بينهم المواطن شادي الصانع ونجله الطفل حسام، وإصابة 17 آخرين، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل لعائلة الصانع في حي الرحمة في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة، في حين لا تزال أعمال البحث جارية عن مفقودين تحت الأنقاض.

ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 43391 شهيداً و102347 جريحاً، بينما لا تزال مئات الجثث عالقة تحت الأنقاض.
وتواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات بالغة في الوصول إلى الضحايا وإنقاذ المصابين، حيث تعيق كثافة القصف وحالة الدمار الواسعة جهود الإنقاذ في القطاع.

(وكالات)

