4 طائرات عسكرية مصرية تسقط أطنان مساعدات جوا على قطاع غزة- (صور)

القاهرة- “القدس العربي”: أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، إن 4 طائرات نقل عسكرية أقلعت من مصر محملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على المناطق التى يصعب الوصول إليها براً في قطاع غزة، لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة ونقص الإحتياجات الإنسانية التى يعانى منها سكان القطاع، لافتا إلى أن ذلك يأتي مع استمرار تقديم المساعدات براً .

وأضاف المتحدث العسكري في بيان أن الإسقاط الجوي للمساعدات جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الراهنة، وفى إطار الجهود المصرية الفاعلة والمساعى المكثفة بالتنسيق مع كافة الأطراف والقوى الدولية لمحاولة إنهاء تفاقم الأوضاع المأساوية التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة خلال الآونة الأخيرة.

وزاد أن إسقاط المساعدات يأتي فى ضوء الجهود المضنية التي قامت بها الدولة المصرية لتقديم آلاف الأطنان من المساعدات بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة التي بلغت نسبة مصر فيها إلى ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي المساعدات المقدمة منذ اندلاع الأزمة.