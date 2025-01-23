لايف ستايل | صحة

4 عادات يومية تهدد حياتك.. تجنّبها فوراً

23 - يناير - 2025

خطورة تناول الخبز والمعكرونة المصنعة من الدقيق المكرر

حجم الخط
1

لندن- “القدس العربي”: في تحذير مهم للصحة العامة، كشف جراح القلب الأمريكي الدكتور جيريمي لندن عن قائمة من العادات اليومية الخطيرة التي قد تقود إلى أمراض مميتة كالسرطان والنوبات القلبية، داعياً الجميع إلى تجنبها.

وأوضح لندن، في مقطع فيديو نشره على “تيك توك”، أن على رأس هذه العادات يأتي التدخين، واصفاً إياه بأنه “أسوأ ما يمكن أن يفعله الإنسان بجسده”. وأكد أن التدخين لا يقتصر ضرره على تدمير الرئتين فحسب، بل يمتد ليرفع مخاطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية.

وفي المرتبة الثانية، حذر الجراح الأمريكي من الكحول، معتبراً إياه “ساماً لكل خلية في الجسم”. وكشف أن قراره بإلغاء الكحول من حياته كان من أكثر القرارات تأثيراً على صحته.

أما العادة الثالثة فتتمثل في المشروبات الغازية، حيث نصح باستبدالها بالماء أو الشاي الأخضر. وأخيراً، شدد على خطورة تناول الخبز والمعكرونة المصنعة من الدقيق المكرر.

ولفت لندن إلى أن 80% من التحكم في الوزن يعتمد على النظام الغذائي، مقابل 20% فقط للتمارين الرياضية، مؤكداً أن “التمارين مفيدة، لكن الأهم هو الانتباه لما نتناوله من طعام”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول radouane bouhou:
    يناير 23, 2025 الساعة 9:15 م

    وماذا سيأكل الإنسان من غير الخبز فهاذا هو أساس الحياة أكثر بكثير للفقراء

    رد

أخبار ذات صلة

أول مريض يغادر المستشفى بقلب اصطناعي كامل في سيدني
12 - مارس - 2025
تناول وجبة إفطار غنية بالسعرات الحرارية يساعد في وقاية مرضى القلب من الاكتئاب
18 - فبراير - 2025
الجلوس لفترات طويلة بدون نشاط يزيد مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب
19 - نوفمبر - 2024
أطباء يحذرون من خطورة حر الصيف على مرضى القلب
9 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية