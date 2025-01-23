4 عادات يومية تهدد حياتك.. تجنّبها فوراً

لندن- “القدس العربي”: في تحذير مهم للصحة العامة، كشف جراح القلب الأمريكي الدكتور جيريمي لندن عن قائمة من العادات اليومية الخطيرة التي قد تقود إلى أمراض مميتة كالسرطان والنوبات القلبية، داعياً الجميع إلى تجنبها.

وأوضح لندن، في مقطع فيديو نشره على “تيك توك”، أن على رأس هذه العادات يأتي التدخين، واصفاً إياه بأنه “أسوأ ما يمكن أن يفعله الإنسان بجسده”. وأكد أن التدخين لا يقتصر ضرره على تدمير الرئتين فحسب، بل يمتد ليرفع مخاطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية.

وفي المرتبة الثانية، حذر الجراح الأمريكي من الكحول، معتبراً إياه “ساماً لكل خلية في الجسم”. وكشف أن قراره بإلغاء الكحول من حياته كان من أكثر القرارات تأثيراً على صحته.

أما العادة الثالثة فتتمثل في المشروبات الغازية، حيث نصح باستبدالها بالماء أو الشاي الأخضر. وأخيراً، شدد على خطورة تناول الخبز والمعكرونة المصنعة من الدقيق المكرر.

ولفت لندن إلى أن 80% من التحكم في الوزن يعتمد على النظام الغذائي، مقابل 20% فقط للتمارين الرياضية، مؤكداً أن “التمارين مفيدة، لكن الأهم هو الانتباه لما نتناوله من طعام”.

(وكالات)